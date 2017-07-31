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 Сокращение штата дипломатов США может повлиять на сроки выдачи виз россиянам - посольство

россия сша

Снижение числа сотрудников американских диппредставительств в России до 455 человек может привести к снижению оперативности консульской деятельности.

Об этом заявила пресс-секретарь посольства США в России Мария Олсон, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Мы оцениваем воздействие, которое будет иметь такое ограничение. Еще слишком рано даже пытаться строить догадки о том, каким образом это окажет влияние на работу консульской службы. Но вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности", - сказала Олсон.

Напомним, 28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.

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Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.

Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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Сокращение штата дипломатов США может повлиять на сроки выдачи виз россиянам - посольство... С юморком так...
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А нельзя ли... приостановить выдачу виз? Сразу и сараи в Серебном Бору вернут и дипломатам не придется возвращаться домой.
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только в перечне животных цирка для гастролей и показывать только в клетке, никаких открытых манежов
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не выдавайте им виз совсем - нахера вам это гавно в стране ?
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Нехер шастать, пусть дома седят, мир чище станет.
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лучше бы к полной остановке выдачи виз..нехрен кацам к "пиндосам" ненавистным шляться..
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А шо - россияне покидают свою великую, преерасную россию и едут (пусть и на время) в проклятую пиндосию? Да нет, не может быть!
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Та да- з "треба почекати" буде перенесено на "ніколи"!
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кацапопездалам вообще ничего выдавать не нада.
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Навіщо скрєпним якась " тупа пєндоссія"? Нєчернозємьє - набагато цікавіше.
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Про які візи кацапам може бути мова? Ніякого чорта їм робити в цивілізованому світі!
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Интересно,а деточки "элиты " лидеров"(пидеров) РФ назад,в Россиюшку просятся? Можно же ввести и ВЫЕЗДНЫЕ визы? Многие ли захотят воспользоваться? Вот дочь Сталина,точно знаю,не захотела...
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валите в крымнаш, зачем вам в Америку - там геи и лесбиянки, а также прочие недуховные личности. Наведут порчу на православныке скрепы и изымУт лишнюю хромосому. Не срамите карму дидОв
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Это последнее, что волнует россиян
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Ну так это прекрасно, все нормальные кто могли уже уехали, остальным визы можно не выдавать в принципе.
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А нах парашникам визы??? Скоро у них будут внутрения визы, кака при ссСРаке!!

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странно. зачем им визы в америку .это же их враги по жизни
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Америкоси може і вороги, а їхні нескрепні долари - ні
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Уместнее сказать : На "мы вам перезвоним если что -то поястнится" выдачи виз расейцам.
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мордва плохо обучается, хотя в одной кноге, посвященной жизнедеятельности одного плотника в старые времена сказано :
Проклято то, что украдено, закон сеяния и жатвы, "что посеет человек, то и пожнет, посеешь ветер, пожнешь бурю"...
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Всё что нужно сделать посольству США в 3/14дерации - ставить чиновников и членов их семей в самый конец очереди на получение визы...
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После подписания Трампом пакета санкций компания Allseas, занимающаяся укладкой трубы, может отказаться от дальнейших работ. «Если Allseas выйдет из «Турецкого потока», другие подрядчики вряд ли согласятся прийти на ее место»
Еще более однозначно высказывается турецкий эксперт Ахмед Фаррухоглу. Не смотря на то, что «Турецкий поток» - это сегодня краеугольный камень российско-турецкой дружбы и от его строительства зависит и сотрудничество в военно-технической сфере, и потепление в отношениях вообще, для самой Турции он не является приоритетным, признался экономист
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Ирада,не в тему,но Вам понравится.....Орангутан уволил Скарамучи...Я ж говорил,шо скучно никому не будет
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У них в Омєрікє скрєпи поразгинаються. Хай у левіафанії сидять и не смердять по світові.
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А что вобще-то эти зомбо-дикари в цивилизованой америке делают, шпионят?!
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Срок выдачи может удлиниться сроком до пожизненой. То есть, не получат масколиануссы виз.
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по ходу это уже новый символ ответных санкций РФ)))))))))
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сруских вообще нельзя за границу пускать!
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Так уже всё пацаки!Вже нихто,никуда не едет.Ну разве,шо к братьям по разуму в Чучхе та Иран
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Так Путин отвтил на санкции, запретил интернет, обложил Крымчан налогами и усложнил россиянам поездку в США! Пусть гады знают...
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Кацапсини економлять гроші американських платників податків. Педофіл всєя русі явно засланий козачок
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Запретить выдавать визы всем кацапам. Карлика свои же и уроют, и очень быстро.
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ну то менше видавайте. Нічого там кацапам у загниваючих Омериках робити.
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в ближайшее времья США примет закон,согласно которому , американские визы, гражданам расеи ,выдаватся вообще не будут...есть большая вероятность преследования посетивших США рашистов ,подозрительным куйлом,и отправкой владельцев американских виз, на "постоянное " место жительства в бывшие совковые лагеря
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имеешь американскую визу?
НА ВОРКУТУ силь ву пле)))))))))
СеРуСеРу 2.0 не за горами...
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да кому та загнивающая Америка нужна. это же от Пензы на жигулях недоедеш, чего в такую глухомань ехать
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А зачем коцапне ездить в "бездуховный" Америку? Дома надо сидеть. Картошку в огородах выращивать.
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Им скоро госдура запретит вообще выезжать и выходить из дома
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСокращение штата дипломатов США может повлиять на сроки выдачи виз россиянам - посольство
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