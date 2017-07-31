 Сокращение штата дипломатов США может повлиять на сроки выдачи виз россиянам - посольство

Об этом заявила пресс-секретарь посольства США в России Мария Олсон, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российский "Интерфакс".
"Мы оцениваем воздействие, которое будет иметь такое ограничение. Еще слишком рано даже пытаться строить догадки о том, каким образом это окажет влияние на работу консульской службы. Но вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности", - сказала Олсон.
Напомним, 28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.
Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.
Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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https://vz.ru/news/2015/10/16/772804.html
16 окт. 2015 г , все рекорды бьете , а так конечно не волнует .
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Да подавитеся своими визами!
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Проклято то, что украдено, закон сеяния и жатвы, "что посеет человек, то и пожнет, посеешь ветер, пожнешь бурю"...
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Еще более однозначно высказывается турецкий эксперт Ахмед Фаррухоглу. Не смотря на то, что «Турецкий поток» - это сегодня краеугольный камень российско-турецкой дружбы и от его строительства зависит и сотрудничество в военно-технической сфере, и потепление в отношениях вообще, для самой Турции он не является приоритетным, признался экономист
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НА ВОРКУТУ силь ву пле)))))))))
СеРуСеРу 2.0 не за горами...
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