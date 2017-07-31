 "Киевский метрополитен": Строительство двух станций до Виноградаря начнется в этом году

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил первый заместитель начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Валерий Гавриленко.
"На сегодняшний день есть такое решение о продолжении развития Сырецко-Печерской линии - от станции "Сырец" до массива Виноградарь. Уже на сегодняшний день прошла разработка проектной документации, осуществлена экспертиза проектных решений, и в этом году разрабатывается и рабочая документация, и уже запланировано начать первые шаги по строительству станции метрополитена в направлении Виноградаря", - сказал он.
По его информации, первыми станциями будут "Мостицкая" и "Проспект Правды".
Напомним, глава КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский заявил, что две новые станции планируется открыть к 2020 году.
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