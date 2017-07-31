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 "Киевский метрополитен": Строительство двух станций до Виноградаря начнется в этом году

метро разрисованный состав

Строительство двух новых станций метро в Киеве, в сторону массива Виноградарь, начнется уже в этом году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил первый заместитель начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Валерий Гавриленко.

"На сегодняшний день есть такое решение о продолжении развития Сырецко-Печерской линии - от станции "Сырец" до массива Виноградарь. Уже на сегодняшний день прошла разработка проектной документации, осуществлена экспертиза проектных решений, и в этом году разрабатывается и рабочая документация, и уже запланировано начать первые шаги по строительству станции метрополитена в направлении Виноградаря", - сказал он.

По его информации, первыми станциями будут "Мостицкая" и "Проспект Правды".

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Напомним, глава КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский заявил, что две новые станции планируется открыть к 2020 году.
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Не вірю! (С)
В Україні всі гроші бариги вкрали!
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Дайош Проспект Правды! Декоммунизация от владельца Ленинской кузни кароче
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Ничего в ближайшее время не будет. НО, квартиры на Виноградаре уже завтра подорожают... помню, как на ВДНХ строили - цены на квартиры годами держались высокими, потому что "вот-вот построят метро", строили, правда, лет 8.. Так это ж еще когда было.., Виталя и на то не способен..
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Все правильно, так оно, видимо, и есть - за всяким подобным заявлением властей всегда нужно видеть какую-то хитропопую подоплеку. А на Троещину метро уже "построили". А ведь разговор идет еще с конца совковых времен. Так что верить любой власти просто нельзя, ибо ни хрена они своих обещаний не выполняют. Причем все подряд и на всех властных уровнях.
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