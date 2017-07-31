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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8812) налоги (2580) Данилюк Александр (202)

 Сегодня узнал, что ГПУ меня в чем-то подозревает, - министр Данилюк

данилюк александр

Министр финансов Украины Александр Данилюк опроверг информацию о неуплате налогов за период работы на госслужбе 2010-2014 гг., в чем его подозревает Генеральная прокуратура Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Сегодня мой первый день отпуска. Наконец вырвался, чтобы провести время с семьей. И сегодня узнаю из прессы, что Генеральная прокуратура Украины меня якобы в чем-то подозревает. Очень надеюсь, что это не является политически мотивированным и не является местью за то, что было сделано, чтобы перекрыть коррупционные схемы, сделать невозможным разворовывание бюджета и неэффективное использование государственных средств", - написал он.

"Ни подозрения или каких-либо других официальных документов от ГПУ или других органов я не получал и о своем якобы уклонении от уплаты налогов узнал из прессы. Оказывается, что уже есть решение суда о проверке налоговой. Инновационным считаю информирование о проведении проверки через прессу. В нашей стране то на допрос по радио вызывают, то о подозрении в фейсбуке объявляют. Возможно стоит сделать отдельный телеканал или группу в фейсбуке именно для этих целей? Также возникают вопросы относительно компетенции и мотивации людей, которые построили целое дело против меня, оценивая исключительно период работы на госслужбе (2010-2014 гг.), и не учитывая период работы в частном секторе, в частности, многолетнюю работу на руководящих должностях в различных компаниях за рубежом. Интересный прецедент для тех политиков и госслужащих, которые вообще не работали в частном секторе. Почему правоохранители не спешат проверять тех из них, которые имеют роскошные дома и дорогие автомобили. Хочу отдельно подчеркнуть, что все налоги с заработанных мною средств были уплачены", - заявил Данилюк.

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По его словам, дорогостоящие покупки, по которым ГПУ открыла дело, были сделаны за деньги, заработанные во время работы на ведущих должностях в различных компаниях за рубежом. В частности, частный дом возле Борисполя Киевской области был приобретен летом 2010 года, когда Данилюк еще работал в Лондоне.

"Отпуск прерывать из-за этого инцидента не собираюсь. Работа в Министерстве, когда каждый день сталкиваешься с колоссальным сопротивлением системы, истощает. Впереди очень активный сентябрь и очень много работы. Для этого потребуются силы", - резюмировал Данилюк.
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"Так что нет у вас методов против Кости Сапрыкина!" (с).
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Во как надо дурика включать! Ему - четко -
"...о неуплате налогов за период работы на госслужбе 2010-2014 гг.""", - а он - я когда-то ранее был бизнесменом!!! Тебя спрашивают - не за "ранее", а конкретно - за время работы на госслужбе, в конкретные года!!! Кстати, на госслужбе ты и не мог быть бизнесменом!!!
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гнида шыкаладная, тебя не подозревать нужно а расчленять тупыми режущими инструментами вместе с остальной соевой питорасней.
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кровожадно как то...може таки лучше по закону?
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как-то легко ты его хочешь отпустить...\подозрительно. как для патриота...\
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У него на роже написано, что не воровал, а если воровал, то, как все, а всё, что у него найдут - это подарки от любовников и любовниц. Что там с остальными? Кого-то посадили за время шоколадного брехуна? Что там с убийцами на Майдане? Тишина и чавканье у гос. корыта.
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Рабиновича,теж, в покупке якось дома,подозревают.Да так подозревают,що он на всяк випадок в Турцию свалил
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Вот я никак не могу понять как дела на депутатов коалиции, на действующих министров могут быть политическими? Как??? Если они и являются действующей властью!
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Де Жа Вю ! Широкие улыбки, честные глаза, - "ой ,что вы,что вы, это недоразумение"! Потом- "мне подбросили"! и на десерт- "Это грязные происки политических оппонентов"!
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а шо,бывают чистые происки политических оппонентов?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня узнал, что ГПУ меня в чем-то подозревает, - министр Данилюк
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