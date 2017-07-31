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Все про:пьянство (794) убийство (5100) Херсон (530) военнослужащие (3870)

 Военнослужащего в Херсоне посадили на 10 лет за убийство под алкоголем

нож

Херсонский городской суд приговорил военнослужащего одной из воинских частей на Херсонщине к 10 годам лишения свободы за убийство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, 37-летний военнослужащий в звании "солдат" признан виновным в том, что в конце октября 2015 года в гостинице "Днепровский" в Херсоне в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта с гражданским лицом нанес удары ножом мужчине в область шеи, затылка и правой кисти. Потерпевший сразу умер.

Обвиняемый обязан возместить моральный ущерб семье потерпевшего в сумме 200 тыс. грн.

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Вимагай її повернення , андруша смицький. Для себе.
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Армия должна воевать. Когда армия не воюет - она бухает и занимается чет знает чем. И вместо того,чтоб сравнять з землей дыныру и прочие клоаки,наши солдаты истину в водке ищут.
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Сеепаратистка снайперша тереза получила от нашего гумманого суда аж 11 лет! Раззницу в содеяном различаете , как вам сроки ?
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Ну....это же не селедка "под шубой"! ...под действием алкоголя, панове журналисты!
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