 Военнослужащего в Херсоне посадили на 10 лет за убийство под алкоголем

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, 37-летний военнослужащий в звании "солдат" признан виновным в том, что в конце октября 2015 года в гостинице "Днепровский" в Херсоне в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта с гражданским лицом нанес удары ножом мужчине в область шеи, затылка и правой кисти. Потерпевший сразу умер.
Обвиняемый обязан возместить моральный ущерб семье потерпевшего в сумме 200 тыс. грн.
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