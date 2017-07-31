 Он и его друзья еще поплатятся, - Маккейн о решении Путина выслать американских дипломатов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем твиттере.
"Неудивительно, что Путин выдворяет американских дипломатов, но он и его друзья еще поплатятся за нападение на нашу демократию", - подчеркнул Маккейн.
Напомним, 28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.
Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.
Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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,,Все изменилось в 2003 году, когда Путин арестовал крупнейшего российского олигарха и богатейшего человека Михаила Ходорковского. Путин приказал снять Ходорковского с его частного самолета, отвезти его в Москву, подвергнуть суду и разрешить телекамерам снимать Ходорковского, сидящего в клетке прямо посреди зала суда. Это было чрезвычайно сильным ходом, потому что ни один из других олигархов не хотел бы оказаться в таком положении. После осуждения Ходорковского другие олигархи обратились к Путину с вопросом, что им нужно сделать, чтобы не сидеть в той же клетке, что и Ходорковский. Последующие события показали, что ответ Путина был "Пятьдесят процентов". И это не были 50 процентов для российского правительства или для президентской администрации России, это были 50 процентов для Владимира Путина лично. С этого момента Путин стал крупнейшим олигархом в России и самым богатым человеком в мире, и моя антикоррупционная деятельность перестала отвечать его интересам."
http://aillarionov.livejournal.com/1013910.html
https://www.youtube.com/watch?v=S-RsAGjUXtg
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)))
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А Орбакайе отжигала там вообще голышом
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Ведь не трудно и всю цитату было поставить!
Сказал ведь красиво
И смысл между заголовком и цитатой отличается...
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1. Сегодня в Севастополе местные и ПОНАЕХАВШИЕ ватники митинговали против "произвола местных чиновников". Дома ватников оккупанты решили снести, включая дома понаехавших из Нижнего Новгорода тварей. Ватники пришли с плакатами: "Правительство Севастополя, вам не стыдно?", "Суды в Севастополе против людей", "Преступников к ответу. Нет беспределу и бесчинству! Верните украденное жильё!", "Руки прочь от частной собственности", "Лишают земли - лишают родины". На одном из плакатов изображена рожа путина и якобы обращение от него: "МОИ УКАЗЫ ИГНОРИРУЮТ ваши местные чиновники-воры, вгоняющие вас в долги и нищету", - т.е. ватники сразу обелили путина, который "ни в чём не виноват" https://ru.krymr.com/a/news/28650586.html (фоторепортаж).
2. В марте 2017 года оккупанты предупреждали о грядущем сносе жилья некоторых жителей Артека, разнося им бумажки, в которых говорилось, что "участок будет приведён в изначальное состояние, объекты подлежат демонтажу". Угрозы приведены в исполнение - дома снесены! Как сообщают местные жители, некоторые дома сносились бульдозером, другие - самостоятельно владельцами. Угадайте, какое отношение теперь к россии у тех, кто потерял свою собственность? https://twitter.com/CrimeaUA1/status/891735727956004865 (фото).
3. Предательница Галина Окорокова, поздно прозрев, написала: "Я очень хотела вернуться в рф. Мы радовались и ликовали. А сейчас в шоке!!! Севастопольцев поувольняли с рабочих мест. Понаехали с материка и отовсюду. Заняли рабочие места, как будто нас больше нет. Это мне напоминает тараканье нашествие. В Севтеплоэнерго, например, приехал новый начальник со свитой и даже со своим водителем. Так вот, специалист-севастополец там сейчас получает 20000 рублей. А приехавший водитель - 50000! Люди, мы не нужны были рф, нужна была наша земля!!!!!" https://twitter.com/arctic_lane/status/891714183124922368 (скрин).
4. "Русский мир" пришёл к нам в своих самых отвратных проявлениях. В Форосе завезённые строители-мигранты бесчинствовали, нападали на прохожих, приставали к женщинам, грабили магазины. Местные жители жаловались, что их некому защитить. Вой дошёл до Симферополя, откуда потом прислали патрули полицаев на улицы посёлка, а гастарбайтеров вывезли на время курортного сезона, но осенью они вернутся вновь. Бородатые смуглые мужики напоминали ватникам о ваххабитах, которые днём держались группами, при встрече опускали глаза в пол, переговариваясь только между собой. Но по вечерам их поведение резко менялось. После работы они собирались в Форосском парке, который сразу превратился в помойку. Со временем хулиганские выходки переросли в настоящие преступления с нападениями и грабежами. Прочтите об ужасах, которым подвергаются местные жители не только в Форосе, но и в других местах проживания понаехавших гастарбайтеров в Крыму. Зато без бандер? http://primechaniya.ru/home/news/iyul_2017/gastarbajtery_polgoda_derzhali_v_strahe_foros/
5. В Ялте на месте чебуречной доведенного до самосожжения Стрекалина оккупанты открыли наливайку. Хотя ранее заявляли, что на месте снесённого кафе будет общественное пространство, т.е. ничего открывать и строить не будут - типа не положено https://twitter.com/CrimeaUA1/status/892016964318752768 (фото).
6. ВАЖНО!!! Аксёнов ПОДТВЕРДИЛ, что ЭНЕРГОМОСТ - ФЕЙК! Основными источниками генерации энергии Гоблин назвал крымские ТЭЦ и газотурбинные станции!!! Очень надеется на постройку ТЭС с турбинами Siemens https://twitter.com/CrimeaUA1/status/892021828797050880 (скрин). Кроме того, Гоблин заявил, что с сентября начнут отработку действий на случай новых блэкаутов. А крымчане сообщают, что на улицах городов после последнего блэкаута местами до сих пор нет уличного освещения http://fresh.org.ua/novosti/135288/v-krymu-nachnetsya-podgotovka-k-novomu-blekautu_2017-07-31
7. Севастопольская вата возмущается, что без предупреждения и организации дополнительных автобусов оккупанты снова перекрыли рейд ради прохождения подводной лодки, в результате чего образовались огромные очереди на маршрутки. Ватники, запомните, это военная база, где нет места людям - только обслуге этой базы https://twitter.com/CrimeaUA1/status/891970568551096320 (фото-скрин).
8. В очередях стоят не только севастопольцы, но и ялтинцы, причем с ночи: "Была сегодня с соседкой в МФЦ, в Исполкоме, нам надо было забрать уже готовые документы. Очередь и списки со вчерашнего дня. Люди приходили отмечаться на перекличку в 2 часа ночи, в 5 утра и т.д. Мы простояли с 7 часов утра до 9 на улице, а потом ещё почти столько же внутри Исполкома, чтобы получить талоны на получение документов, которые сдали 1,5 месяца назад. Господи, ну почему у нас с чем бы люди не столкнулись, везде такие мытарства? Один несчастный МФЦ на Ялту- это кошмар. Там же даже скамеек нет, полночи и всё утро стоят на ногах. И отойти нельзя - перекличка!" https://twitter.com/KrimRt/status/891974773344960512 (фото-скрин).
9. Появилась информация о том, что с завтрашнего дня крымские порты из-за убыточности переходят на четырёхдневный режим работы https://twitter.com/kattyfun1/status/891943490975879169 (скрин).
10. После ватного воя в соцсетях оккупанты вернули украинские зелёные стрелки на перекрёстки Севастополя. Всё лучшее - УКРАИНСКОЕ http://primechaniya.ru/home/news/iyul_2017/v_sevastopole_vernuli_zelenye_strelki/ (фото).
11. В Керчи всё стабильно: "Отсутствует водоснабжение в микрорайоне Опасное на протяжении трёх суток. Подвоз воды осуществлялся всего один раз. Как людям в 40 градусную жару жить без водоснабжения??? На телефонные звонки Водоканал Керчи не отвечает, а если и удаётся дозвониться, то ничего внятного сказать не могут" https://twitter.com/KrimRt/status/891934222100901888 (скрин).
12. Гоблин сказал, что в Крыму будут опреснять морскую воду. Эту песню мы уже четвёртый год слушаем http://fresh.org.ua/novosti/135296/v-krymu-vse-taki-reshili-opresnyat-vodu_2017-07-31 . Кроме того, оккупанты уже пару дней распространяют фейк о том, что на материковой Украине катастрофа из-за перекрытия канала, а на Крыме "существенно не отразилось". Это поэтому Гоблин снова задумался об опреснении? https://twitter.com/CrimeaUA1/status/892026295768539136 (скрин). Естественно, очередной фейк успешно опровергнут начальником отдела агрометеорологии "Укргидрометцентра" Татьяной Адаменко, на которую лживо ссылались оккупанты http://www.stopfake.org/fejk-ukraina-zasyhaet-perekryv-vodu-krymu/ . И посмотрите, как пересох Крым за 4 года. Снимки со спутника https://twitter.com/CrimeaUA1/status/892040136967557144 (фото).
13. Оккупанты ялтинцам предлагают "самообложиться" новыми налогами, как в Татарстане, где люди от этого в шоке. Овец продолжают стричь http://primechaniya.ru/home/news/iyul_2017/yaltincam_predlagayut_samooblozhitsya_novymi_nalogami/
14. Прочтите симферопольские заметки на обломках Центрального рынка, который совсем опустел, а вокруг ходят понаехавшие гастарбайтеры, укладывающие новую плитку https://twitter.com/KrimRt/status/890623602512478210 (скрин).
15. В Крыму пошли слухи о том, что крымских абитуриентов вместо учёбы в украинских ВУЗах забирают на службу в армию. Оккупанты ничего нового придумать не могут.
16. За три месяца в Крыму нашли 160 трупов дельфинов, что говорит о том, что оккупанты стремительно уничтожают нашу экосистему http://an-crimea.ru/page/news/158262
17. "Русский мир" в Алуште - это триколор, висящей на полуразрушенном старом здании. Я бы сказал, что это символ того, что происходит в оккупированном россией Крыму под этой тряпкой https://twitter.com/CrimeaUA1/status/891698028951810049 (фото).
18. В Симеизе на столбах написали: "Крым - Украина. Путин - п*дор. ФСБ - бандиты" https://twitter.com/SectorCrimea/status/891731056591876100 (фото).
P.S. "Чем глубже погружается Титаник, тем громче играет оркестр", - отметил один из жителей Севастополя, глядя на ухудшающуюся социально-экономическую ситуацию, и продолжающиеся бесконечные шабаши. Кстати, сегодня путин подписал закон об "объединении" Резервного фонда и Фонда национального благосостояния - вот так красиво и завуалировано путин сообщил миру, что Резервный фонд на четвёртом году войны с Украиной закончился, с чем всех
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КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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как и предсказывалось
и дети ваши буду расплачиваться за ваш идиотизм, и внукам
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Спасибо за сравнение
Как раз хотел, чтобы эту фотку кто нибудь разместил!
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Этот поступок Маккейна войдёт в учебники истории, как выдающийся пример того, как работает американская демократия.
Пардон за напыщенность фраз, но такие вещи действительно вызывают чувство патриотизма и гордости за страну, в которой, очевидно, далеко не всё хоорошо и гладко.
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