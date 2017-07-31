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Все про:Маккейн (247) Россия (71641) санкции (6331) США (13100)

 Он и его друзья еще поплатятся, - Маккейн о решении Путина выслать американских дипломатов

маккейн

Влиятельный американский сенатор, председатель Комитета по вопросам Вооруженных сил Джон Маккейн жестко отреагировал на заявление российского руководства сократить на 755 человек персонал американских дипломатических ведомств в России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем твиттере.

"Неудивительно, что Путин выдворяет американских дипломатов, но он и его друзья еще поплатятся за нападение на нашу демократию", - подчеркнул Маккейн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России нет столько американских дипломатов, сколько хочет выслать Путин, - экс-посол США в РФ Макфол

Напомним, 28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россию покинет 755 американских дипломатов, - Путин

Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.

Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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и главное окорочками полусдохших не откармливать
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Лаптеносный скаленвставалец, что ты здесь забыл?
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Хуйло запретило американским дипломатам играть на сакральной балалайке, пить чай с тульских самоваров и жрать вятские пряники
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Пряники тоже тульские. А вот вятский квас это действительно бренд и прямая угроза Кока -коле
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это когда тебя........ будут попросишь, а там без тебя раберутся
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Настоящий герой цивилизации! Здоровья и долгих лет жизни,сил для борьбы с болезнью!
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Показания У.Браудера в Юридическом комитете Сената США 27 июля 2017 г.




,,Все изменилось в 2003 году, когда Путин арестовал крупнейшего российского олигарха и богатейшего человека Михаила Ходорковского. Путин приказал снять Ходорковского с его частного самолета, отвезти его в Москву, подвергнуть суду и разрешить телекамерам снимать Ходорковского, сидящего в клетке прямо посреди зала суда. Это было чрезвычайно сильным ходом, потому что ни один из других олигархов не хотел бы оказаться в таком положении. После осуждения Ходорковского другие олигархи обратились к Путину с вопросом, что им нужно сделать, чтобы не сидеть в той же клетке, что и Ходорковский. Последующие события показали, что ответ Путина был "Пятьдесят процентов". И это не были 50 процентов для российского правительства или для президентской администрации России, это были 50 процентов для Владимира Путина лично. С этого момента Путин стал крупнейшим олигархом в России и самым богатым человеком в мире, и моя антикоррупционная деятельность перестала отвечать его интересам."
http://aillarionov.livejournal.com/1013910.html

https://www.youtube.com/watch?v=S-RsAGjUXtg
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Действительно непонятная связь имён, названий, событий.
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...да и секретаря Линкольна, на самом деле, звали Джон Николей... короче, дофига туфты в вашем посте
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Деду терять нечего и он уверено хочет войти в историю, будет весело.
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не поверишь но да, человек который понимает что может быстрее уйти в мир иной, мыслит по другому, зарази себя например спидом и поймешь
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Маккейн продолжает свою войну во Вьетнаме...(был там в плену, кто не знает)... Рэмбо ... много много серий... - цель уничтожить вьетко́нговцев , советских а теперь рузьке... И ведь победит в конце концов...!!
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Победит! Даже если и не доживет.Победит здравый смысл и цивилизация с его помощью!
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Бажаю панові Маккейну здоров'я, щоб він добряче повеселився як на похоронах хуйла так і нарасіі.
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Велика подяка від усіх українців цій видатній Людині. Здоров'я і ще довгих років життя.
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хуйлу и его дружкам по шайке лейке скоро кранты. сказал Маккейн.
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Есть женщины в руццких селеньях, их бабами нежно зовут... Слона на скаку остановят и хобот ему оторвут... (с)
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є ще збоченці,котрим такий ЖАХ подобається..
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штатовские дипломаты теперь этого больше не увидят, кака пичаль.
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Дикость в другом. В таком виде она отплясывала на фестивале в Баку.......
А Орбакайе отжигала там вообще голышом

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То, что россиянам вставят сзади фитиль даже не сомневаюсь. Но, что делать с руководством ФРГ, которые хотят отменить санкции по Северному потоку 2?
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Все декорации к Перестройке-2 и гибели Мордора готовы
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"Ну что,старшой,окропим снежок красненьким?" (с).
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А ещё они называли Трампа земляным червяком ...


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Лучше бы САМИ эвакуировали ВСЕ свои представительства из московской орды и выслали бы всех московских чинуш и шпионов (а также их многочисленную родню) из США (с конфискацией имущества)!
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Цензор, зачем вырывать из контекста фразу для заголовка?
Ведь не трудно и всю цитату было поставить!
Сказал ведь красиво
И смысл между заголовком и цитатой отличается...
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Вот ТАКОГО бы раисе ПРЕЗИДЕНТА - который имеет и ЧЕСТЬ и ДОСТОИНСТВО!!! А не действует ИСПОДТИШКА, как последняя ГОПОТА!!! ((
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Не выйдет. Они выбрали такое же хйло как и сами.
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... судя по 755, то напрашивается, что тама кто-то серьезно болен!!!
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на крысьме сегодня:
1. Сегодня в Севастополе местные и ПОНАЕХАВШИЕ ватники митинговали против "произвола местных чиновников". Дома ватников оккупанты решили снести, включая дома понаехавших из Нижнего Новгорода тварей. Ватники пришли с плакатами: "Правительство Севастополя, вам не стыдно?", "Суды в Севастополе против людей", "Преступников к ответу. Нет беспределу и бесчинству! Верните украденное жильё!", "Руки прочь от частной собственности", "Лишают земли - лишают родины". На одном из плакатов изображена рожа путина и якобы обращение от него: "МОИ УКАЗЫ ИГНОРИРУЮТ ваши местные чиновники-воры, вгоняющие вас в долги и нищету", - т.е. ватники сразу обелили путина, который "ни в чём не виноват" https://ru.krymr.com/a/news/28650586.html (фоторепортаж).
2. В марте 2017 года оккупанты предупреждали о грядущем сносе жилья некоторых жителей Артека, разнося им бумажки, в которых говорилось, что "участок будет приведён в изначальное состояние, объекты подлежат демонтажу". Угрозы приведены в исполнение - дома снесены! Как сообщают местные жители, некоторые дома сносились бульдозером, другие - самостоятельно владельцами. Угадайте, какое отношение теперь к россии у тех, кто потерял свою собственность? https://twitter.com/CrimeaUA1/status/891735727956004865 (фото).
3. Предательница Галина Окорокова, поздно прозрев, написала: "Я очень хотела вернуться в рф. Мы радовались и ликовали. А сейчас в шоке!!! Севастопольцев поувольняли с рабочих мест. Понаехали с материка и отовсюду. Заняли рабочие места, как будто нас больше нет. Это мне напоминает тараканье нашествие. В Севтеплоэнерго, например, приехал новый начальник со свитой и даже со своим водителем. Так вот, специалист-севастополец там сейчас получает 20000 рублей. А приехавший водитель - 50000! Люди, мы не нужны были рф, нужна была наша земля!!!!!" https://twitter.com/arctic_lane/status/891714183124922368 (скрин).
4. "Русский мир" пришёл к нам в своих самых отвратных проявлениях. В Форосе завезённые строители-мигранты бесчинствовали, нападали на прохожих, приставали к женщинам, грабили магазины. Местные жители жаловались, что их некому защитить. Вой дошёл до Симферополя, откуда потом прислали патрули полицаев на улицы посёлка, а гастарбайтеров вывезли на время курортного сезона, но осенью они вернутся вновь. Бородатые смуглые мужики напоминали ватникам о ваххабитах, которые днём держались группами, при встрече опускали глаза в пол, переговариваясь только между собой. Но по вечерам их поведение резко менялось. После работы они собирались в Форосском парке, который сразу превратился в помойку. Со временем хулиганские выходки переросли в настоящие преступления с нападениями и грабежами. Прочтите об ужасах, которым подвергаются местные жители не только в Форосе, но и в других местах проживания понаехавших гастарбайтеров в Крыму. Зато без бандер? http://primechaniya.ru/home/news/iyul_2017/gastarbajtery_polgoda_derzhali_v_strahe_foros/
5. В Ялте на месте чебуречной доведенного до самосожжения Стрекалина оккупанты открыли наливайку. Хотя ранее заявляли, что на месте снесённого кафе будет общественное пространство, т.е. ничего открывать и строить не будут - типа не положено https://twitter.com/CrimeaUA1/status/892016964318752768 (фото).
6. ВАЖНО!!! Аксёнов ПОДТВЕРДИЛ, что ЭНЕРГОМОСТ - ФЕЙК! Основными источниками генерации энергии Гоблин назвал крымские ТЭЦ и газотурбинные станции!!! Очень надеется на постройку ТЭС с турбинами Siemens https://twitter.com/CrimeaUA1/status/892021828797050880 (скрин). Кроме того, Гоблин заявил, что с сентября начнут отработку действий на случай новых блэкаутов. А крымчане сообщают, что на улицах городов после последнего блэкаута местами до сих пор нет уличного освещения http://fresh.org.ua/novosti/135288/v-krymu-nachnetsya-podgotovka-k-novomu-blekautu_2017-07-31
7. Севастопольская вата возмущается, что без предупреждения и организации дополнительных автобусов оккупанты снова перекрыли рейд ради прохождения подводной лодки, в результате чего образовались огромные очереди на маршрутки. Ватники, запомните, это военная база, где нет места людям - только обслуге этой базы https://twitter.com/CrimeaUA1/status/891970568551096320 (фото-скрин).
8. В очередях стоят не только севастопольцы, но и ялтинцы, причем с ночи: "Была сегодня с соседкой в МФЦ, в Исполкоме, нам надо было забрать уже готовые документы. Очередь и списки со вчерашнего дня. Люди приходили отмечаться на перекличку в 2 часа ночи, в 5 утра и т.д. Мы простояли с 7 часов утра до 9 на улице, а потом ещё почти столько же внутри Исполкома, чтобы получить талоны на получение документов, которые сдали 1,5 месяца назад. Господи, ну почему у нас с чем бы люди не столкнулись, везде такие мытарства? Один несчастный МФЦ на Ялту- это кошмар. Там же даже скамеек нет, полночи и всё утро стоят на ногах. И отойти нельзя - перекличка!" https://twitter.com/KrimRt/status/891974773344960512 (фото-скрин).
9. Появилась информация о том, что с завтрашнего дня крымские порты из-за убыточности переходят на четырёхдневный режим работы https://twitter.com/kattyfun1/status/891943490975879169 (скрин).
10. После ватного воя в соцсетях оккупанты вернули украинские зелёные стрелки на перекрёстки Севастополя. Всё лучшее - УКРАИНСКОЕ http://primechaniya.ru/home/news/iyul_2017/v_sevastopole_vernuli_zelenye_strelki/ (фото).
11. В Керчи всё стабильно: "Отсутствует водоснабжение в микрорайоне Опасное на протяжении трёх суток. Подвоз воды осуществлялся всего один раз. Как людям в 40 градусную жару жить без водоснабжения??? На телефонные звонки Водоканал Керчи не отвечает, а если и удаётся дозвониться, то ничего внятного сказать не могут" https://twitter.com/KrimRt/status/891934222100901888 (скрин).
12. Гоблин сказал, что в Крыму будут опреснять морскую воду. Эту песню мы уже четвёртый год слушаем http://fresh.org.ua/novosti/135296/v-krymu-vse-taki-reshili-opresnyat-vodu_2017-07-31 . Кроме того, оккупанты уже пару дней распространяют фейк о том, что на материковой Украине катастрофа из-за перекрытия канала, а на Крыме "существенно не отразилось". Это поэтому Гоблин снова задумался об опреснении? https://twitter.com/CrimeaUA1/status/892026295768539136 (скрин). Естественно, очередной фейк успешно опровергнут начальником отдела агрометеорологии "Укргидрометцентра" Татьяной Адаменко, на которую лживо ссылались оккупанты http://www.stopfake.org/fejk-ukraina-zasyhaet-perekryv-vodu-krymu/ . И посмотрите, как пересох Крым за 4 года. Снимки со спутника https://twitter.com/CrimeaUA1/status/892040136967557144 (фото).
13. Оккупанты ялтинцам предлагают "самообложиться" новыми налогами, как в Татарстане, где люди от этого в шоке. Овец продолжают стричь http://primechaniya.ru/home/news/iyul_2017/yaltincam_predlagayut_samooblozhitsya_novymi_nalogami/
14. Прочтите симферопольские заметки на обломках Центрального рынка, который совсем опустел, а вокруг ходят понаехавшие гастарбайтеры, укладывающие новую плитку https://twitter.com/KrimRt/status/890623602512478210 (скрин).
15. В Крыму пошли слухи о том, что крымских абитуриентов вместо учёбы в украинских ВУЗах забирают на службу в армию. Оккупанты ничего нового придумать не могут.
16. За три месяца в Крыму нашли 160 трупов дельфинов, что говорит о том, что оккупанты стремительно уничтожают нашу экосистему http://an-crimea.ru/page/news/158262
17. "Русский мир" в Алуште - это триколор, висящей на полуразрушенном старом здании. Я бы сказал, что это символ того, что происходит в оккупированном россией Крыму под этой тряпкой https://twitter.com/CrimeaUA1/status/891698028951810049 (фото).
18. В Симеизе на столбах написали: "Крым - Украина. Путин - п*дор. ФСБ - бандиты" https://twitter.com/SectorCrimea/status/891731056591876100 (фото).
P.S. "Чем глубже погружается Титаник, тем громче играет оркестр", - отметил один из жителей Севастополя, глядя на ухудшающуюся социально-экономическую ситуацию, и продолжающиеся бесконечные шабаши. Кстати, сегодня путин подписал закон об "объединении" Резервного фонда и Фонда национального благосостояния - вот так красиво и завуалировано путин сообщил миру, что Резервный фонд на четвёртом году войны с Украиной закончился, с чем всех
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ну вот, каяться они уже начали, а скоро уже начнут расплачиваться. за ВСЁ
как и предсказывалось
и дети ваши буду расплачиваться за ваш идиотизм, и внукам
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Elvis2 ///
Спасибо за сравнение
Как раз хотел, чтобы эту фотку кто нибудь разместил!
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Маккейн, у которого только что диагностировали рак мозга, вернулся на три дня в Вашингтон, чтобы проголосовать и зарубить попытки Трампа и правых республиканцев похоронить Обамакер. При этом он сказал всего одну фразу: "Это был правильный поступок", зная что это могло оставить без мед. страховки миллионы американцев - в основном, из беднейших слоёв общества.

Этот поступок Маккейна войдёт в учебники истории, как выдающийся пример того, как работает американская демократия.
Пардон за напыщенность фраз, но такие вещи действительно вызывают чувство патриотизма и гордости за страну, в которой, очевидно, далеко не всё хоорошо и гладко.
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все как всегда - теперь русским прийдеться месяцами стоять в очереди так как и с помидорами которые давили бульдозеры.....вовка может и принял бы какие то економические меры против сша но беда в том что в сша от россии ни чего не надо ни рублей ни технологий производства совковых лдопат
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А что, еще не все ввели? Что-то еще оставили про запас?
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Да этих дипломатов любая страна с удовольствием у себя примет, работы им хватит.
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Это вы намекаете, что Маккейн за россиян переживает?
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это я намекаю, что их не нужно трудоустраивать. Не перживай за них.
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а как ему за братьев своих лаптеносных не переживать...?
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друзей хуйла, он имел ввиду немцев из Газпрома.
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россия ответ на ответные санкции Догово́р о нераспростране́нии я́дерного ору́жия
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"Я вам а) отомщу; б) скоро отомщу; ц) страшно отомщу и, наконец, д) я дойду до самой королевы."
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это захерченко англо-саксов во сне атакует?
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Россия ответ на ответные санкции выйдет Догово́р о нераспростране́нии я́дерного ору́жия
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Говорят ожидание смерти, хуже самой смерти, а ожидание санкций хуже самих санкций, потому что непонятно чего ожидать.
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Россия никогда не придерживалсь ни одного договора. Поэтому выходить ей неоткуда...
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Боюсь представить Маккейна президентом США. Хотя просто надо отключить РФ банки от системы СВИФТ на неделю /мнение ботана в политике/... Количество высланных дипломатов США не соответствует действительности, в посольстве много россиян работало, потому их уволено или переквалифицировано, судя по заявленному путлом количеству. Но путло и есть путло, для него врать, как дышать. Думаете иначе?
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Желаю кацапам поскорее загнутся.Раньше сядут-раньше выйдут.Может когда они развалятся к ним прийдет понимание того что они лишние на этой планете.
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Х@йло слабак даже против ручного хомячка внучки Макейна...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОн и его друзья еще поплатятся, - Маккейн о решении Путина выслать американских дипломатов
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