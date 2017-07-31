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 Боец Нацгвардии застрелился в зоне АТО

солдат боец военнослужащий

На Донбассе застрелился боец воинской части №3029 Национальной гвардии Украины (Запорожье), служивший по контракту.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель командира воинской части по работе с личным составом Игорь Леденцов.

"Боец нашей воинской части 1994 года рождения покончил жизнь самоубийством - застрелился вечером 30 июля. Это произошло в зоне АТО, где он служил по контракту", - рассказал военный. "Парень был хороший, не конфликтовал с коллективом", - добавил Леденцов.

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Известно, что боец родом из поселка Бильмак (Запорожская область). Он отслужил срочную службу в рядах Вооруженных сил Украины, подписал контракт с ВСУ и защищал Украину в зоне Антитеррористической операции на Донбассе.
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Застрелили "сослуживцы".
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Так само як ти не бачив, але береш на понт! Фільтруй себе! А то будуть це робити інші, за тебе!
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Закройте коменты...
Ничего адекватного, для "комментировать" в этом нет...
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А єто специально делают, то есть не закрівают на таких новостях. Я єто давно заметил. Зато если свинособака очередная подохла, так комменты сразу закрівают
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Все равно царствие небесное! Хоть и отпевать не будут и похоронят вместе с лицедеями в уголке кладбища...
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На УНИАН пишут, что усопшему было 19 лет, а здесь - что ему было 22 - 23. Олсо, там же пишут, что сослуживцы уверяют, что усопший был в "Синем ките", о чём здесь ни слова.
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Шкода кожного загиблого...
Чому зважився на таке невідомо,але нічого вже не змінити.
Смертний гріх...
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... таких тысячи (куда сломя голову мчит страна?)
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сомнительно .похоже что то скрывают как всегда .брехунам трудно верить
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А кто такой вывод сделал, военная прокуратура после расследования? Или командование части его провело за один день ? Самоубийство или убийство решать не командиру и заму, а следакам, как и причины смерти -судмедэкспертам.
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Из испытания нельзя просто так выйти, оно будет продолжаться, пока душа не выполнит свою роль, пока карма не будет отработана.
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