 Боец Нацгвардии застрелился в зоне АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель командира воинской части по работе с личным составом Игорь Леденцов.
"Боец нашей воинской части 1994 года рождения покончил жизнь самоубийством - застрелился вечером 30 июля. Это произошло в зоне АТО, где он служил по контракту", - рассказал военный. "Парень был хороший, не конфликтовал с коллективом", - добавил Леденцов.
Известно, что боец родом из поселка Бильмак (Запорожская область). Он отслужил срочную службу в рядах Вооруженных сил Украины, подписал контракт с ВСУ и защищал Украину в зоне Антитеррористической операции на Донбассе.
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Ничего адекватного, для "комментировать" в этом нет...
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Чому зважився на таке невідомо,але нічого вже не змінити.
Смертний гріх...
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