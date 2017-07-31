 Глава МИД Румынии Мелешкану о Рогозине: "Это был преднамеренный акт, чтобы создать проблемы между Румынией и Россией"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану.
"По моему мнению, это был преднамеренный акт, чтобы создать проблемы между Румынией и Россией", - сказал он. Глава МИД Румынии подтвердил, что самолету, в котором находился Рогозин, не дали разрешение на полет в воздушном пространстве страны.
Напомним, Рогозин направлялся в Молдову для участия в мероприятиях, приуроченных к 25-й годовщине миротворческой миссии в Приднестровье. После отказа румынских авиационных служб дать добро на полет над территорией Румынии самолета, в котором он летел в Молдову, чиновник написал в социальных сетях: "Ждите ответа, гады!" В румынском МИД, в свою очередь, заявили, что российские власти не согласовали заранее полет Рогозина, входящего в санкционный список ЕС.
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«умышленно пытался попасть в воздушное пространство» ))
Началось )))))
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