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Все про:запрет (1214) Рогозин (185) Румыния (502) самолет (2221)

 Глава МИД Румынии Мелешкану о Рогозине: "Это был преднамеренный акт, чтобы создать проблемы между Румынией и Россией"

рогозин

Вице-премьер-министр России Дмитрий Рогозин, несмотря на запрет со стороны Евросоюза, умышленно пытался попасть в воздушное пространство Румынии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану.

"По моему мнению, это был преднамеренный акт, чтобы создать проблемы между Румынией и Россией", - сказал он. Глава МИД Румынии подтвердил, что самолету, в котором находился Рогозин, не дали разрешение на полет в воздушном пространстве страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высказывание Рогозина о Румынии является "абсолютно неуместным", - министр обороны Цуцуяну

Напомним, Рогозин направлялся в Молдову для участия в мероприятиях, приуроченных к 25-й годовщине миротворческой миссии в Приднестровье. После отказа румынских авиационных служб дать добро на полет над территорией Румынии самолета, в котором он летел в Молдову, чиновник написал в социальных сетях: "Ждите ответа, гады!" В румынском МИД, в свою очередь, заявили, что российские власти не согласовали заранее полет Рогозина, входящего в санкционный список ЕС.
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Вот кто что ни говорите, а мне нравится формулировка о хуйлопских чинушах:
«умышленно пытался попасть в воздушное пространство» ))
Началось )))))
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Если у РФ и так проблемы со всей мировой цивилизацией и здравым смыслом как таковым,то разве маленькая Румыния может их реально усугубить?...
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Клас, спочатку главбатута попустили, а тепер щей виним роблять)))
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бийте літаки як турки не допускайте гамнюків рузького міра на своє нео , це і є наша боротьба з куйлом
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Если чуваку не первый раз говорят, что ему за поребрик нельзя, а он все равно прется - это таки явный умысел. Хотя никому просто в голову не приходит, что вице-премьер Роиси дибил и реально не понимает.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава МИД Румынии Мелешкану о Рогозине: "Это был преднамеренный акт, чтобы создать проблемы между Румынией и Россией"
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