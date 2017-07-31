 Третьему участнику перестрелки в Днепре Пабилеру предъявлено обвинение, - источник

Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ.
Также сразу после трагедии в Израиль вылетел и один из организаторов встречи - израильский бизнесмен Шалом Нахшон, который пришел 24 июля на встречу с братьями Саакян с большой группой бандитов, некоторые из них были вооружены нелегальным оружием, и открыли стрельбу, убив двух ветеранов АТО Максима Иващука и Алексея Вагнера.
В результате ответного огня, который открыл Эдмонд Саакян получили ранения четверо нападавших, доставленных в больницу. Двоим - Станиславу Ельчищеву и Александру Лакизо, которые, по данным следствия, применили при нападении незаконное оружие - автомат и револьвер, предъявлено подозрение, они находятся под стражей в больнице.
Как утверждают в полиции, из тела Калашникова были извлечены необходимые для экспертизы пули, он дал показания. Поскольку имел статус свидетеля, подозрения в его адрес выдвинуты не были, поскольку он не стрелял. Врачи разрешили вывоз раненого. Следователи уверяют, что выезд Калашникова - не проблема.
Однако сразу после вылета Калашникова полиция прибыла в больницу Мечникова и еще одному раненому свидетелю из числа нападавших - Давиду Пабилеру, было предъявлено подозрение. То есть все-таки выезд еще одного свидетеля следователя не обрадовал. Теперь выезд Пабилера невозможен, по данным нашего источника, Пабилер сегодня доставлен в изолятор временного содержания на период следствия.
На самом деле, вылет Калашникова заграницу, это серьезная ошибка следователя, которая, возможно, затруднит разъяснение роли во всей этой истории Шалома Нахшона.
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Доказать применение оружия Ельчишевым и Лакизо будет непросто, но возможно. Но ведь надо выяснить не только кто стрелял, но и кто организатор переговоров с привлечением боевиков. Нахшон скрылся от следствия, и выступил в интернете, что он не знает вообще, кто же те десять или двенадцать человек, часть из которых была с оружием, кто открыл стрельбу по братьям Саакян и их друзьям. Однако показная набожность и миролюбие не могут скрыть фактов, что Нахшон прибыл на разборки по бизнес-проекту с большой группой людей, у которых было нелегальное оружие, и среди которых были люди, ранее судимые за разбой. Вполне вероятно, что свой бизнес в Украине Нахшон вел с привлечением мафиозных группировок, и это, безусловно, также должно получить оценку следствия. Исполнители убийства под стражей, но оценку следствия должен получить и организатор убийства, тот, кто взял с собой на переговоры бандитов с оружием.
Вероятности, что дело "сольют по-тихому" нет, по счастью, в полиции Днепра, в угрозыске, работает немало и людей принципиальных, участников АТО. А мы, общество, замолчать наглое убийство Вагнера и Иващука не позволим.
Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.
В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот. Ответным огнем он сумел ранить четырех нападавших.
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...израильский бизнесмен с большой группой бандитов...
...израиль... с привлечением боевиков...
...Порошенко. Гройсман. Яценюк. Каптельман. Кличко. Тягнибок...
и так далее.
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Выводы делайте сами.
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что за привычка у челяди, чуть что, сразу в полицию обращаться.
если ограбили кого, или убили. за всяко мелочью к ним лезете.
полиции и так есть чем заняться, а не ваши убийства расследовать.
дате работать людям. они працюют!
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Доказать применение оружия не просто просто, а ОЧЕНЬ просто.
Парафиновый тест, следы пороха на руках.
Кто то за идиотов держит людей?
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