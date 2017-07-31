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Все про:Грузия (3436) Саакашвили (1873) экстрадиция (301)

 Тбилиси будет требовать выдачи Саакашвили от любой страны, в которой он решит остаться, - Минюст Грузии

саакашвили

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявляет о готовности грузинской стороны требовать от США выдать находящегося в розыске экс-президента Михаила Саакашвили, если он решит поселиться в этой стране.

Как сообщает в понедельник грузинский Первый канал, министр заявила, что Грузия будет требовать экстрадиции М.Саакашвили от любой страны, где он решит остаться, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: При оформлении документов на гражданство Саакашвили могла быть халатность, нужна внутренняя проверка в миграционной службе, - Арьев

"Если это будет Украина, куда он, как сам говорит, вернется, то тут у нас процедуры завершены и все доказательства, которые у нас были еще в 2014-2015 годах уже переданы украинской стороне. Так что, если в Украине появится политическая воля сотрудничать с Грузией, они могут принять решение о его передаче", - заявила, по информации телеканала, министр.

"Что касается других государств, к примеру, США, то в случае, если бывший президент там решит остаться, нам понадобятся правовые консультации с этими странами, включая переговоры и соглашения о выдаче", - отметила Т.Цулукиани.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ни намерений, ни желания, ни планов просить политическое убежище в другой стране у меня нет", - Саакашвили

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Ранее Арьев опубликовал фотокопию части анкеты (с подписью) на получение украинского гражданства М.Саакашвили. В свою очередь М.Саакашвили заявил, что это не его подпись.
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Иванишвили пошел в атаку. Ну-ну, Кавказ дело тонкое.
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мабуть, скоро фабрика рАшен в Грузії відкриється....недарма ж БАРИГА туди їздило
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Не треба в «любой», може прямо звертатися в «в Вашингтонський обком»)))
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Люб'язна пані Тея! А як же ваше непогодження запиту ГПУ України щодо екстрадиції Черновецького?
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Может проще его было КАМАЗом переехать, как Черновола?
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Порошенко решил выстрелить себе в голову. Прямо в лоб.

Встал утром. Помолился в своей церкви, где он же- Бог, нарисовал у себя на лбу мишень и выстрелил в прямо в десяточку. Потом очухался и сделал контрольный выстрел.

Это я о том, что он лишил Михаила Саакашвили гражданства и запретил ему въезд в страну.

Думаю, стало совершенно очевидным ( об этом я писала с самого начала), что он ездил в Грузию отнюдь не за тем, чтобы прогуляться по вечернему Батуми, пока его жена в ресторане высмеивала роль Михаила в Украине как телеведущего.

Вроде она не ногами машет, а в госпитале за ранеными убирает. Кстати говоря, Михаил, хотя бы на ЗИКе. А Марина у сепара- террориста служит телезвездой.

Да. Ну и не за тем, конечно, главноторгующий поехал, чтобы пожать руку деду через колючую проволку.

А поехал он совсем за простой вещью: совершить ченч, предварительно договорившись с Луценко.

Итак, Луцик возбуждает дело против Черновецкого, просит его экстрадиции,- в обмен на то, что Грузия забирает Саакашвили. Типа, обмен "уголовниками".

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Думаю, что это последнее, что мог соорудить в своей черепной коробке побитый алкогольной деменцией мозг.

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Теперь у меня вопрос к будочнику.

А куда он смотрел, когда назначал Михаила в свои советники, а потом губернатором Одесской области? Он что, не проверял, что Саакашвили- грузинский уголовник и на нем есть пару десятков незакрытых дел? Он не знал, что бывший президент Грузии- Чикатило?

Если наш, не побоюсь этого слова, президент, назначает себе в советники уголовников, а потом их ставит руководить областями, то у меня претензии к гаранту!!!

У меня, правда, к нему и так претензии. Но для меня теперь очевидно одно.

Порошенко уже выброшен на свалку истории, как самый отвратительный, брехливый и циничный президент Украины.

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Я даже уже не говорю о том, что порошенко- первый из президентов Украины, назвавший себя "президентом мира". И только при этом "президенте мира" Украина захлебывается в крови, находясь всю каденцию гаранта в изнурительной войне.

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Я даже не буду говорить о том, что он, нарушив Конституцию, лжесвидетельствовал на инаугурации о том, что не ведет никакого бизнеса и не совмещает свою деятельность на посту президента с другой, которая приносит ему доход.

............................

Я просто хочу отметить, что либо гарант решил умереть с музыкой, либо просто сошел с ума.

И его надо в палату. К прокурору. И Наполеону.

Liza Bogutskaya
[Лиза Богуцкая: Гарант решил умереть с музыкой, либо просто сошел с ума, н его надо в палату. К прокурору. И Наполеону » ЦЕНЗОРУ.НЕТ - Самые Свежие Новости России Украины и Мира]: Посмотри! http://censoru.net/19952-liza-boguckaya-garant-reshil-umeret-s-muzykoy-libo-prosto-soshel-s-uma-n-ego-nado-v-palatu-k-prokuroru-i-napoleonu.html

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вот собственно о чем говорили два часа Иванишвили и шоколадный..
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ЗАКРИВЄЦЯ ЦЕЙ ЦИРК ФСБЕШНОГО БАРИГОШВІЛІ ПЕНС ПРИЇХАВ В ГРУЗІЮ ВИДНО ТАКИ БУДУТЬ ВИДАВАТИ БАРИГОШВІЛІ
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и много он наборожил?..может заводиг где как и петра?..
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а может ты просто сука и цена тебе грош?.юминстець платит?..
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Между прочим, некоторые злые языки в сети пишут, что он впал в длительный запой из-за «наезда» на Саакашвили.
Впрочем, другие сообщают, что Порошенко, напротив, пропал сейчас, поскольку тайно проходит где-то курс лечения от алкоголизма.
https://goo.gl/6YUdF4
🙌
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Пусть об этом попросят Пенса. .Угадайте реакцию США.
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Вот пусть теперь у Трампа и требуют. А мы понаблюдаем.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТбилиси будет требовать выдачи Саакашвили от любой страны, в которой он решит остаться, - Минюст Грузии
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