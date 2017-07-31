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Все про:Россия (71636) санкции (6330) США (13096) Габриэль (42)

 Глава МИД Германии Габриэль назвал "противозаконными" новые санкции США против России

габриэль

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль надеется, что президент США Дональд Трамп не подпишет принятый Конгрессом законопроект о санкциях против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, глава МИД назвал новые санкции "противозаконными". Он добавил, что Вашингтон путает экономические и политические интересы.

По мнению Габриэля, Трамп "имеет возможность обсудить с нами эти санкции в плоскости европейских интересов". "Мы, европейцы, делаем ставку на то, что здесь никто не будет действовать вопреки европейским интересам", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тиллерсон: Новые санкции против РФ - это сильное желание американского народа видеть, что Россия предпринимает шаги для улучшения отношений

Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Чтобы документ вступил в силу, его должен подписать президент США Дональд Трамп.
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не нужно так..., Германия главный посредник и союзник Украины на минских переговорах и отстаивает территориальную целостность нашей страны... Не зря Петр Алексеевич отказался от формата с США и выбрал Германию и Францию - значит все правильно Габриэль говорит - США отстаивает только свои интересы и совсем не думает о ЕС... А мы же в ЕС стремимся, ведь правда же?
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В жопу мы стремимся, в самую глубину! Стремительно и во главе с твоим пр***ом!
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Ну если точнее быть то отстаивает права украины меркель а не этот поц и бывший поц они все из гаманды экс каторый рулил германие до меркель а сейчас нехолое бабло в газпроме зашибает.
Так что нужно не полуправду гаворить
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Воооо, исчо одын адепт Хуйла засветился....
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Турбины в Крым законно,а санкции не законно,что б ты сука в ДНР жил на пенсии
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От сцуки, немчура вшивая, куйло еще и вам нахезает в трубу.
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Габриэль ,не устроят тебя на работу в газпром,рф раньше устранится,как страна
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_Да. Вынуждают старую проститутку Европу прекратить бессмысленно вилять задом и определиться, с кем она: с людьми или с людоедами. Скорей за все выбор будет сделан бессчестный. Как и в прошлый раз в такой же ситуации.
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Ну если выбор будт сделан не честный то больше паловины вины лежить на вас каторые выбрали парошенко
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Место этого подлюдоедика габриэля - на скамье подсудимых в Гагаге. Манкурт проклятый. Выродок.
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От не зря их Наполеон презирал, что тогда сраку рюцкаму царю-отцеубийце шлифовали, что сейчас.
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Наполеон наполеоном, но уж кто-кто, а немцы попринципиальнее и пожоще чем лягушатники будут.
А в стаде всегда паршивая овца найдется, особенно после стольких лет жирненького мира и "толерантности", вскормивших бесхребетных "товарищей"...
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Глава МИД Германии Габриэль назвал "противозаконными" новые санкции США против России
...новые санкции США против России не могут быть "противозаконными" по определению - потому имеют силу закона.
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Еще одна путинская консерва в Европе вскрылась. Чему удивляться? Очередному "европейцу", для которого цены значительно ценнее ценностей?
Так за 3,5 лет он не один такой подонок вскрылся.
Но, это даже хорошо. Немцы четко будут знать, кто у них путиносос.
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Кажись,фашизм у немцев прописался на генном уровне
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Теперь сто раз подумают, как Сименсу обходить санкции.
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_Дурак тот, кто воображает, что это самое габриэль сказал это по глупости. Он не дурак, а подлец и мерзавец. А это совсем не одно и то же.
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мерзавцы и подлецы не станут обвинять сенат США в "противозаконности", а вот придурок может
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уже скоро ЦРУ опубликует отчет о так називаемих єкономических друзьях хуйла
и єто касается не только Европейских стран, но и Украини
вот тогда и узнаем что связивает єту хуйловскую еврошлюху с его хозяином и сколько он за єто получает
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Хто ж йому так дупу прищемив, що він так палиться цією заявою?
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Как здесь уже заметили, это закон, так что он не может быть противозаконным по определению. К тому же, даже если Трамп этот закон ветирует, это не будет иметь никакого значения, т.к. его вето Конгресс легко преодолеет. Поддержка у документа 98-2 в Сенате и 417-3 в Палате Представителей. Президент здесь бессилен.
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98% сенаторов США и 99% конгрессменов - что, дураки? НЕ ВЕРЮ!!! И Трамп - не дурак - подаишет, как миленький!!! Кому-то пора запасаться памперсами! Опять же - ввел россии по самое немогу...и продавай в Украину и Восточную Европу (и не только - в Восточную, Карл!) газ, нефть, уголь, ядерное топливо...вот вам и обещанные трампов для американцев рабочие места!!!
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Вже навіть в Орді санкції сприймають як завершену справу, а ця німчура на щось сподівається....
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Габриэль.... Это не тот Габриэль что в доме культуры ГСВГ комсомолок по углам тискал пока хуйло пионэрами занимался? Очень похож.
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Какая гадость,какая гадость эта продажная германия
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Габрієляку-на гілляку! Або граблі йому в сраку!
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..і ногою в диняку,щоб не гнувся під москаляку!
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"Вашингтон путает экономические и политические интересыИсточник: https://censor.net.ua/n449839"

Интересно, а какие политические интересы, отдельные от экономических, могут быть?
Может у него мозг отдельный от извилин?
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прротизаконні , може бабин яр тоже по совесті , чи сцуки забули з чого все починалось?
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Трамп еще не подписал санкции а подхуйловники в Европе уже начали орать.
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Судя по тому, как Трамп "любит" Гереманию, теперь он точно подпишит, и от себя еще добавит.
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Этот габрила - типичный представитель сексуальных меньшинств. Пиараст, короче.
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Во как ! Видать плохо ему....лично поцарапают санкции...
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Та ладно, ватні дебілоїди є і в Німеччині - не застрахована жодна країна. В нас он урку з двома відсидками Президентом обрати примудрились (
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Почитайте комменты в грузинских СМИ, что об этом думают сми граждане Грузии.
Правда там торчит на этом сайте 70 % кремлёвских троллей, но кое что можно понять и прочитать.

Ссылка: - http://www.apsny.ge/
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Странно как-то...
В Европе прекратились терракты... и все погнали защищать расею!
Шантаж терректами сделал своё дело?
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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль надеется, что президент США Дональд Трамп не подпишет принятый Конгрессом законопроект о санкциях против России.Источник: https://censor.net.ua/n449839 а еще он надеется, что в газпроме ему найдется теплое местечко.
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Що??? Йому теж був запропанован золотий парашут у газпромі, яг Хєльмуту???
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та там в германии еще таких консерв немеряно...все таки практически 45 лет оккупации
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обложили фрицев, как под Сталинградом. Теперь будит вскрывать всех газпромовских друзей Шредера
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава МИД Германии Габриэль назвал "противозаконными" новые санкции США против России
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