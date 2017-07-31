 Глава МИД Германии Габриэль назвал "противозаконными" новые санкции США против России

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, глава МИД назвал новые санкции "противозаконными". Он добавил, что Вашингтон путает экономические и политические интересы.
По мнению Габриэля, Трамп "имеет возможность обсудить с нами эти санкции в плоскости европейских интересов". "Мы, европейцы, делаем ставку на то, что здесь никто не будет действовать вопреки европейским интересам", - сказал он.
Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Чтобы документ вступил в силу, его должен подписать президент США Дональд Трамп.
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Так что нужно не полуправду гаворить
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А в стаде всегда паршивая овца найдется, особенно после стольких лет жирненького мира и "толерантности", вскормивших бесхребетных "товарищей"...
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...новые санкции США против России не могут быть "противозаконными" по определению - потому имеют силу закона.
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Так за 3,5 лет он не один такой подонок вскрылся.
Но, это даже хорошо. Немцы четко будут знать, кто у них путиносос.
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и єто касается не только Европейских стран, но и Украини
вот тогда и узнаем что связивает єту хуйловскую еврошлюху с его хозяином и сколько он за єто получает
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https://lenta.ru/news/2016/04/30/partners/
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Интересно, а какие политические интересы, отдельные от экономических, могут быть?
Может у него мозг отдельный от извилин?
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Правда там торчит на этом сайте 70 % кремлёвских троллей, но кое что можно понять и прочитать.
Ссылка: - http://www.apsny.ge/
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В Европе прекратились терракты... и все погнали защищать расею!
Шантаж терректами сделал своё дело?
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