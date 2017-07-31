EN|RU|UK
Темы дня: Обыск у Трояна Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  1214  28
Все про:алкоголь (1621) МИД (4216) МИД РФ (1034) дипломаты (215)

 В МИД РФ отправлена нота по факту пьяной езды российского дипломата, - МИД

мид

По факту езды в нетрезвом состоянии российского дипломата в МИД РФ отправлена соответствующая нота.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Она отметила: "Отправили ноту РФ по управлению автомобилем в состоянии алкогольного опьянения российским дипломатом. Грубое нарушение Венской конвенции, законов Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейские в Киеве остановили автомобиль с дипломатом РФ за рулем с признаками опьянения: рапорт об инциденте направлен в МИД, - Тракало
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Вы че там, все ипонулись? Какой пъяный дипломат? Это новость конца 2013 года?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"31 ИЮЛЯ, 2017, 07:48Этой ночью правоохранительные органы задержали за вождение в нетрезвом состоянии консула российского посольстваОб этом сообщает издание ТСН.Отмечается, что инцидент произошел ночью около 12-ти часов в районе Бортничей, что вблизи столицы, когда правоохранители остановили машину с российскими дипломатическими номерами.Водителем, который отказался пройти тест на содержание алкоголя, оказался работник российского консульства, представитель пограничной службы ФСБ России Руслан Требунский."Поступила ориентировка, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Водитель отказался проходить тест. В связи с этим было вызвано консула посольства РФ, который взял на себя ответственность доставить транспортное средство до посольства. Составлен рапорт",- отметил сержант полиции Александр Сытюк.Позже за машиной приехал еще один представитель российского диппредставительства, который сел за руль авто с дипломатическими номерами и уехал вместе с виновником инцидента."...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Разве кацапы умеют читать Твиттер, ссылка на который приведена в статье?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это их нормальное состояние, без бухла вата не умеет ездить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо было для того, что бы они не сомневались, что это их "дипломат" и голову его вместе с этой нотой отправить...
Что бы они такие: - Мм-да, это наш...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цікаво , чи дипломати Німеччини, Італії та Японії влаштовували п'яні перегони на авто в Лондоні або в Вашингтоні в період між 7 грудням 1941 року по 1 вересня 1945 року?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да ничего интересного тут нет, по крайней мере для 99% здешней публики. Никого практически не интересует что этот уипан делает в Киеве, в ПЬЯНОМ виде 31-го,нольседьмо-го дветыщисемнадцатово. Все сразу пруфами кидаются, корчат из себя невъе@енных околофейсбучных спецов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А как определяют, что дипломат - лишнехромосомный, если о трезвый?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А так же, как и летающих крокодилов, трёхголовых драконов, или длинношерстых единорогов - ни как...
Не встречали ещё таких...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
почему новые мусора авакяна не расстреляли его как тех малолеток на BMW?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему бы в РФ не отправить самого дипломата вместо "ноты"?
/Молчу уже про то, что всё посольство РФ давно пора того... На йолку/.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А я за шо?
Или кто то про целого мог подумать?
Я то так, про бочку с капустой подумал и того... Разными поездами, малой скоростью
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так кацапский организм в другом состоянии не функционирует Всех дипломатов эрэфских вышвырнуть из Украины!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Оффтоп.
Занимательная арифметика.

Из 1279 сотрудников посольства США в России - 994 организма - россиЯне.
Вопрос:
Из какого класса церковно-приходской школы выгнали Вову Путина, который собрался выгнать из роСсии 775 "американских дипломатов"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
прочитает эту ноту машка захерова как всегда бухая и наградит подчиненного, за то, что не опозорил кацапские скрепы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацаПсинские шакалы пьют только Боярышник у климаксной РАБсии...,вывсёврёти....Плешивый пил вчера Финскую водку....,это поклёп Госдепа.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Оффтоп.
Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер до этого больше года работал в команде железного сенатора МакКейна.

Я думаю, что все всё поняли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для балалайки им ноты напишите! Нормальный кацапский дипломат,а что? Он сейчас жалеет только о том,что не на Т-90 ехал.Пистолеты полиции не смогли бы остановить...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Путлера привозят в Секретную лабораторию НКВД.
-товарищ Берия,я всё сделал как приказали товаристч Сралин Маленков и Хрущёв.СССР развален.
-секретный агент Путлер подлежит ликвидации.Он слишком много знает.......
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ МИД РФ отправлена нота по факту пьяной езды российского дипломата, - МИД
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти