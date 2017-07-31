 В МИД РФ отправлена нота по факту пьяной езды российского дипломата, - МИД

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
Она отметила: "Отправили ноту РФ по управлению автомобилем в состоянии алкогольного опьянения российским дипломатом. Грубое нарушение Венской конвенции, законов Украины".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейские в Киеве остановили автомобиль с дипломатом РФ за рулем с признаками опьянения: рапорт об инциденте направлен в МИД, - Тракало
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Это сегодня ночью было...
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Что бы они такие: - Мм-да, это наш...
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Не встречали ещё таких...
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Онижебратья!
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/Молчу уже про то, что всё посольство РФ давно пора того... На йолку/.
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Или кто то про целого мог подумать?
Я то так, про бочку с капустой подумал и того... Разными поездами, малой скоростью
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Занимательная арифметика.
Из 1279 сотрудников посольства США в России - 994 организма - россиЯне.
Вопрос:
Из какого класса церковно-приходской школы выгнали Вову Путина, который собрался выгнать из роСсии 775 "американских дипломатов"?
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Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер до этого больше года работал в команде железного сенатора МакКейна.
Я думаю, что все всё поняли.
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-товарищ Берия,я всё сделал как приказали товаристч Сралин Маленков и Хрущёв.СССР развален.
-секретный агент Путлер подлежит ликвидации.Он слишком много знает.......
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