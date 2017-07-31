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Все про:долг (1044) задолженность (169) статистика (385) Гройсман (3227)

 Внешние долги Украины составляют 80% ВВП, - Гройсман

гройсман

Внешний долг Украины на сегодня составляет 80% валового внутреннего продукта (ВВП).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью "Деловой столице".

"Наши внешние долги даже сейчас составляют 80% ВВП", - информирует он.

"При слабом уровне развития национальной экономики и модернизации это очень высокий показатель. Особенно в ситуации, когда 5% ВВП мы вынуждены тратить на национальную безопасность, 5% ВВП - дефицит Пенсионного фонда. Кроме того, около 4% ВВП мы тратим на обслуживание внешних национальных долгов", - рассказал глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина обжаловала решение Лондонского суда по "долгу Януковича", - Минфин

Напомним, совокупный государственный прямой и гарантированный долг Украины в июне вырос на 0,44% (на 330 млн долларов), до 75,01 млрд долларов.
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PS. Или долги перед Вовой В.П. у пархатой банды ещё больше?
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не, Гройман зарабатывает же. сидит Премьер-министром.

... "Я - зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором «Освободителе», при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом». […] При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе! Как я сидел при НЭПе! Это были лучшие дни моей жизни! [...] Я беру недорого: сто двадцать рублей в месяц на свободе и двести сорок - в тюрьме. Сто процентов прибавки на вредность."
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И сколько процентов этих долгов в ваших оффшорах?
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И сколько процентов этих долгов в ваших оффшорах?

Сие тайна великая есть...
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Ещё не все проценты.
Можно осваивать и осваивать.
Ещё не один нетоптанный заповедник у маслянистых харь впереди.
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А как ты хотел? Чтобы все кто за эти годы сосали из бюджеты млрд. себе на дворцы и яхты а внешний долг не рос?
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Хорошее у нас правительство и отличный президент. Можно умирать
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Ще раз хочу запитати, а хто такий Гройсман? Чім він займаеться, чі повиннен займатися?
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Ваван нарисовался, давно не засорял эфир.
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геть мажора , до татуся в вінницю , не державного рівня політик !
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геть мажора , до татуся в вінницю , не державного рівня політик !

Давно пора правительство отправитьв отставку,а президента отстранить от власти.
Хорошим это не кончится.
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та да...если всех отстранить -хорошим явно не кончится...на то хуйло и рассчитывает.а вы помогаете
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На Майдане всех отстранили, не было ни единого мусора или чиновника. И там был практически идеальный порядок и организованность. И никто ничего не воровал, даже если вещи без присмотра лежали
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никогда в голову не приходило,шо майдан и государство-это разные вещи?майдан-это форма временного прямого управления,для поправления целей и методов.а государство функционирует совсем по другим принципам. в том числе и для удовлетворения нужд всего народа,а не только его части
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Ще коли хотіли його ставити прем"єром, я сказав що це діяч містечкового масштабу і не більше.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
На чемпионате мира по легкой атлетике запретили гимн России и символику РФ

https://www.obozrevatel.com/sport/sport/74106-na-chempionate-mira-po-legkoj-atletike-zapretili-gimn-rossii-i-simvoliku-rf.htm

ХИ-ХИ-ХИ
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Бюджет - это деньги, предназначенные для людей. А, как известно,
чиновники, никого кроме себя за людей-то не считают.
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Нужно было сразу после революциии дефолт объявить,и всем натыкать дули.долгов было бы меньше..сейчас поздно
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Спасиб! КапЕтан очевидность!
Только нам не очевидно, что ты с этим будешь делать?
или просто так отмазываешься за "папердников"?
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Вам не очевидно? А нам очевидно: ничего он с этим делать не будет (не, ну если де-то шо-то можно украсть - то конечно поучаствует). А вот вы и мы и дети наши на поколения вперед платить будут по Гросиным долгам.
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То прочитай інтерв'ю, а не вирваний з нього заради кричущого заголовка шматок.
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Гаагский ветер‏ @7Stork7 27 июл.

Каждый американец должен международным банкам $56 800, японец - $99 700, каждый русский - $4 170, украинец - $3 100.
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ну чо,вся зрада собралась?под всеми аккаунтами,или ктото филонит?
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Зуб даю, что эта цифра совершенное случайнейшим образом совпадает с суммой "деклараций о доходах" наших держиморд...
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Хотілося б знати наскільки виріс держборг України саме під час роботи команди "потужних реформаторів" по виконанню передвиборчої програми Петра "Жити по-новому!".
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Живи быстро, умри молодым!
Пенсионный Фонд.
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Будни временно оккупированной Горловки.
Чувак по пьяни кидает гранаты из окна. Та то ху..ня. Максимум на 4 года тянет. Как хулиганка с последствиями.
Внешние долги Украины составляют 80% ВВП, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4489
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Политика уничтожения украинского производителя, это политика уничтожения украинского народа. Своих душим всеми способами, а на защиту рынка плевать. Кредиты только для торгашей (импортеров), производства на ладан дышат и взять кредит под производство в наших условиях может только отчаявшийся. Обычно режут в лом или распродают на вывоз с Украины ликвидное высокотехнологичное оборудование. За оборудованием уезжают и люди.
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Маша! Мне - шестой десяток! Только в последний год! в Польшу уехали на зароботки 3 моих одноклассника!!!
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UA тоже месный
Ще раз хочу запитати, а хто такий Гройсман? Чім він займаеться, чі повиннен займатися
=====
Читай википедию,чтобы не выглядеть дураком
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Сообщил... и что? Уходи.. или можешь повеситься...
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Ну так отдавай долги... хули сидим еблом торгуем?
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Так с базара уволился и с кладбища - как теперь заработать, шоб долги отдать бедному премьеру?
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Так ребе отдал-бы 1% своих заощаджень и расчитался-бы со всеми внешними долгами Украины. А за одно и в Мировую Историю вошел-бы, как Моисей.
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а зачем он нам это говорит???просто пусть перестанут воровать.
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Морально вас подготавливает, шоб не выли, когда Грося последние трусы стягивать начнет.
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Рішучі реформатори - в дії.
Будки будують, єбло нарощують
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Если правильнее, то Украина производит только 20% своего ВВП. Остальное взято в долг и разворовано.
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Ану пистуны,кто из вас деньги в конвертах получает и налоги не платит? На первы-второй рассчитайсь...ать-два
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Интересно, а Гройсман построил хоть одну собачью будку?
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Типа денеХ нет, но вы держитесь. За 25 лет власть разворовала страну до нитки. Монголо-татары отдыхают.
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пожалуй гнойсман и его шоколадный босс добьют до 100%. да тут то и осталось...раз за 3 года с 36% до 80% смогли, так и до 100% смогут. даже скорее переплюнут отметку в 100%.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВнешние долги Украины составляют 80% ВВП, - Гройсман
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