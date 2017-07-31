 Внешние долги Украины составляют 80% ВВП, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью "Деловой столице".
"Наши внешние долги даже сейчас составляют 80% ВВП", - информирует он.
"При слабом уровне развития национальной экономики и модернизации это очень высокий показатель. Особенно в ситуации, когда 5% ВВП мы вынуждены тратить на национальную безопасность, 5% ВВП - дефицит Пенсионного фонда. Кроме того, около 4% ВВП мы тратим на обслуживание внешних национальных долгов", - рассказал глава правительства.
Напомним, совокупный государственный прямой и гарантированный долг Украины в июне вырос на 0,44% (на 330 млн долларов), до 75,01 млрд долларов.
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3,5 тыс. госпредприятий нанесли Украине 87 млрд гривен убытков, - Гройсман(86)
"Думаю, мы не будем больше продлевать чрезвычайное положение в энергетике", - Гройсман(83)
Пока будет строиться терминал в Гостомеле, "Борисполь" или "Жуляны" на временных условиях могут предоставить Ryanair свои услуги, - Гройсман(69)
Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС и Канадой открывает для Украины новые возможности, которыми мы уже начинаем пользоваться, - Гройсман(96)
Чья пенсия лучше?(0)
Начинается строительство трассы Львов - Николаев, - Гройсман(186)
Обязательно ее задекларирую, - Гройсман планирует купить квартиру в Киеве(55)
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... "Я - зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором «Освободителе», при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом». […] При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе! Как я сидел при НЭПе! Это были лучшие дни моей жизни! [...] Я беру недорого: сто двадцать рублей в месяц на свободе и двести сорок - в тюрьме. Сто процентов прибавки на вредность."
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Сие тайна великая есть...
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Можно осваивать и осваивать.
Ещё не один нетоптанный заповедник у маслянистых харь впереди.
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ЗинВова?"
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Давно пора правительство отправитьв отставку,а президента отстранить от власти.
Хорошим это не кончится.
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На чемпионате мира по легкой атлетике запретили гимн России и символику РФ
https://www.obozrevatel.com/sport/sport/74106-na-chempionate-mira-po-legkoj-atletike-zapretili-gimn-rossii-i-simvoliku-rf.htm
ХИ-ХИ-ХИ
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чиновники, никого кроме себя за людей-то не считают.
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Только нам не очевидно, что ты с этим будешь делать?
или просто так отмазываешься за "папердников"?
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Каждый американец должен международным банкам $56 800, японец - $99 700, каждый русский - $4 170, украинец - $3 100.
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Пенсионный Фонд.
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Чувак по пьяни кидает гранаты из окна. Та то ху..ня. Максимум на 4 года тянет. Как хулиганка с последствиями.
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Ще раз хочу запитати, а хто такий Гройсман? Чім він займаеться, чі повиннен займатися
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Читай википедию,чтобы не выглядеть дураком
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Будки будують, єбло нарощують
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