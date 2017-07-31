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 Amnesty International осуждает Россию за запрет анонимайзеров и VPN-сервисов

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В Amnesty International осуждают запрет программ-анонимайзеров и VPN-сервисов в России.

"Это последнее нарушение свободы в интернете, которое будет блокировать критические сайты, а пользователей социальных сетей наказывать только за посты под предлогом нечетко выписанного антиэкстремистского законодательства", - заявил 31 июля заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.

30 июля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете программ-анонимайзеров и VPN-сервисов, которые позволяют получить доступ к заблокированным сайтам. Закон вступит в силу с 1 ноября.

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А я наоборот поддерживаю, но такие шаги "мелковаты". Нужно вообще запретить интернет!
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Отгадайте с одного раза, про кого написано это определение.
Лично я только одну недостающую делаль в описании вижу: эта цитоплазма не из шоколада:
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ххххххх (лат. - «изменение») - род микроскопических одноклеточных организмов.
У хххххх неправильная, всё время меняющаяся форма.
Передвигается при помощи ложноножек , постоянно возникающих и исчезающих.
Псевдоподии постоянно меняют свою форму, ветвятся, исчезают и появляются вновь.
Пола не имеет. Т.е. это не он, а ОНО.
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А вот если у нас запретят во имя борьбы с кацапской агрессией - Amnesty International осудит, или одобрит?
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"Зачем стадам дары свободы? их должно резать или стричь. Уделом их из года в годы - ярмо с бубенцами да бич" - кажись, так писал "афробандеровец" А.С. Пушкин!
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забыли, что VPN повсеместно используется для поддержания корпоративной инфраструктуры (в том числе), и рядовой пользователь может не знать свой способ выхода в сеть из (международной) корпсети. (простой россиянин из Хенкеля зайдёт на ЦН) т.е. штрафовать планируют нерезидентов или представительство? или как? хабр еще не читал, походу там флейм.
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