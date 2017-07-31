 Amnesty International осуждает Россию за запрет анонимайзеров и VPN-сервисов

"Это последнее нарушение свободы в интернете, которое будет блокировать критические сайты, а пользователей социальных сетей наказывать только за посты под предлогом нечетко выписанного антиэкстремистского законодательства", - заявил 31 июля заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.
30 июля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете программ-анонимайзеров и VPN-сервисов, которые позволяют получить доступ к заблокированным сайтам. Закон вступит в силу с 1 ноября.
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Лично я только одну недостающую делаль в описании вижу: эта цитоплазма не из шоколада:
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ххххххх (лат. - «изменение») - род микроскопических одноклеточных организмов.
У хххххх неправильная, всё время меняющаяся форма.
Передвигается при помощи ложноножек , постоянно возникающих и исчезающих.
Псевдоподии постоянно меняют свою форму, ветвятся, исчезают и появляются вновь.
Пола не имеет. Т.е. это не он, а ОНО.
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Знайшлись ті,кого це хвилює...
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