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 Украинской армии важно провести критический самоанализ, который был попросту невозможен многие годы в советской системе, - Ходжес

учения

После войны во Вьетнаме в американской армии создали и внедрили постоянно действующую систему разбора ошибок и анализа проведенных операций. Эта простая процедура помогла изменить армию, поскольку заставила нас быть честными с самим с собой на всех уровнях.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

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"Иногда именно плохая ситуация заставляет вас посмотреть на себя иначе и внести коррективы. Так что после Вьетнама наша армия сделала три вещи, которые позволили ей вернуться в состояние, в каком она есть сейчас. Первое: центры боевой подготовки. Мы серьезно взялись за подготовку. Вы знаете, что в США есть Национальный тренировочный центр, в пустыне, есть Объединенный центр подготовки в Форт-Полк, Луизиана, а также есть учебный центр в Хоэнфельс, Германия. ВВС начали проводить регулярно учения в условиях, приближенных к боевым Red Flag/ Blue Flag. Иными словами, номером один стало пристальное внимание к постоянным тренировкам и постоянному поддержанию высокого уровня боевой готовности. Только постоянные учения и тренировки помогли воссоздать армию", - подчеркнул командующий армией США в Европе.

"Второе: очень важно провести критический самоанализ, который был попросту невозможен многие годы в советской системе. Мы создали и внедрили так называемую постоянно действующую систему разбора ошибок и анализа проведенных операций (AAR, After Action Review). После каждых учений все, кто принимал участие, откровенно обсуждают под руководством лидера все, что произошло, и прежде всего изучают, что именно произошло не так, почему оно произошло не так, и как это исправить. Эта простая процедура помогла изменить армию, поскольку заставила нас быть честными с самим с собой на всех уровнях. Теперь честность и самокритика - как кислород, мы без них уже ничего не делаем. Вот сейчас мы пришли на интервью из посольства, так там мы проводили разбор того, что мы сделали. Теперь мы делаем разборы ситуаций все время, это составная часть работы. Это было очень важное изменение", - отметил Ходжес.

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"И третье: система обучения сержантов. Быть сержантом - это не просто добавить значок себе на форму. Сержантов мы обучаем так же, как и офицеров. Этот корпус (сержантский. - Ред.) очень важен, поскольку при современных военных действиях невозможно централизовать все решения в одном месте, а потом надеяться, что все будут их выполнять - такова природа современных боевых действий. Коммуникация в цепи управления постоянно прерывается, и действия армии зависят от решений младших командиров, чтобы вы могли понимать, что происходит. Это значит, что вы должны наделять их полномочиями; они должны чувствовать, что могут принимать решения, они должны практиковать самостоятельные инициативные действия. И, конечно же, прежде всего эта обязанность ложится на сержантов", - заключил командующий армией США в Европе.

Полный текст интервью с Беном Ходжесом читайте ЗДЕСЬ.
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А шо, савецкая система куда-то делась? И давно?
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И вернулось на круги своя, когда согласились на расформирование добробатов с подачи шоколадной мразюки.
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Пенс забыл,что в Украине совковый главнокомандующий,для которого главное парады и показуха
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еще не совсем-но потихоньку выкорчевывается...главное контроллировать процесс
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Критичний самоаналіз ще взагалі нікому не завадив. І почати треба з політиків.
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Саша зная ваш ход мысли, я даже могу предположить имена политиков, о которых ви говорите.
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Я завжди за ВСІХ політиків говорю- бо вони мені всі не подобаються.
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это тонкий намёк, отражённый в п3) - вместо школы генеральской ввести сержантскую.
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Он п. 3а забыл: генералов у сержантскую школу и на почетные сержантские должности.
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аха, каждому сержанту - по отдельному именному генералу.
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Мавзолей чЛенина.1967 год.50 лет Сцуветскай власти.Американец подходит. к истукану солдату.....
Сэр,у вас Карабин на плече СКС или автомат ППШ?
Молчит.
Сэр,а у вас есть гранатомёт,чтобы защитить того говномёта что в ящике валяется?
Молчит.
Сэр,сейчас подскочу на Мавзолей танком АБРАМС, твои действия по Уставу ВС СССР?
Съепацца отсель в подвал НКВД на расстрел....
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Потрібно йти вперед Мінськ-ганьба медведчуковська, ніхто в світі не буде поважать і допомагать країні яка не бореться за со землю
БОРІТЕСЯ_ПОБОРЕТЕ , ХАЙ ВАМ БОГ ПОМАГАЄ !!!!
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Михо Сракашвили спасёт Абхазию,Ю.Осетию и Украину ОПТОМ.....
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В советской системе украинской армии не было, была советская армия.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраинской армии важно провести критический самоанализ, который был попросту невозможен многие годы в советской системе, - Ходжес
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