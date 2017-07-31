 Россия пытается перекроить границы, подорвать демократию и настроить страны Европы друг против друга, - Пенс

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Би-Би-Си, об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Эстонию.
"Ни одна угроза не нависает над странами Балтии шире, чем спектр агрессии со стороны непредсказуемого соседа с востока", - сказал он.
Пенс подчеркнул, что Москва продолжает "пытаться силой перекроить международные границы, подорвать демократию в суверенных государствах и настроить свободные страны Европы друг против друга".
"Сильный и единый блок НАТО сегодня является более необходимым, чем когда-либо с момента падения коммунизма четверть века назад", - полагает вице-президент. Он также добавил, что США готовы защищать безопасность прибалтийских стран.
31 июля Пенс должен прибыть в Грузию, где выразит поддержку суверенитету и территориальной целостности этой страны, части которой оккупирована Россией. Там Пенс также посетит учения НАТО.
Визит Пенса завершится в Черногории - новом члене НАТО. 2 августа вице-президент США примет там участие в саммите Адриатической хартии в Подгорице. В саммите должны принять участие руководители Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Македонии, Сербии, Словении и Хорватии.
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Долгих лет тебе!
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І Я не певен що це сру.нет...
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И даже ходить туда не собираюсь.
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Нормальний ресурс!!
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Пусть только расскажет - ГДЕ ОНА ДЕЛАСЬ??
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/ И.В.Сталин. «Правда» 30. Ноября 1939г./
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Только что забанил дюжину свежих ботов в твиттере. Плодятся как кролики и лезут как тараканы. К чему-то готовятся? Неспроста...
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=h_bVyshsJNA
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