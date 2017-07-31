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Все про:Балтия (183) Россия (71636) угрозы (570) Пенс (39)

 Россия пытается перекроить границы, подорвать демократию и настроить страны Европы друг против друга, - Пенс

пенс

Сегодня Россия является наибольшей угрозой для стран Балтии (Литвы, Латвии, Эстонии).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Би-Би-Си, об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Эстонию.

"Ни одна угроза не нависает над странами Балтии шире, чем спектр агрессии со стороны непредсказуемого соседа с востока", - сказал он.

Пенс подчеркнул, что Москва продолжает "пытаться силой перекроить международные границы, подорвать демократию в суверенных государствах и настроить свободные страны Европы друг против друга".

"Сильный и единый блок НАТО сегодня является более необходимым, чем когда-либо с момента падения коммунизма четверть века назад", - полагает вице-президент. Он также добавил, что США готовы защищать безопасность прибалтийских стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп очень скоро подпишет закон о новых санкциях против России, - вице-президент США Пенс

31 июля Пенс должен прибыть в Грузию, где выразит поддержку суверенитету и территориальной целостности этой страны, части которой оккупирована Россией. Там Пенс также посетит учения НАТО.

Визит Пенса завершится в Черногории - новом члене НАТО. 2 августа вице-президент США примет там участие в саммите Адриатической хартии в Подгорице. В саммите должны принять участие руководители Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Македонии, Сербии, Словении и Хорватии.
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Какие "следующие 50 лет место россии..." ДА НЕ БУДЕТ ТАКОЙ СТРАНЫ ЧЕРЕЗ 50 ЛЕТ!!! Мне 50 с хвостиком - и то я твердо уверен - доживу до праздника!!!
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Даже не знаю, желать ли тебе при этом долгих лет
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ТАКИ ПОНРАВИЛОСЬ!!! Но - не дождетесь, как говориться. Я еще на поминках спою-станцую! Даже и напьюсь! Могу и с тобой, если что!
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Грізлі й надалі буде цинічно гвалтувати русского мішку. Ну то таке...
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[Г-3 или протухшее величие » ЦЕНЗОРУ.НЕТ - Самые Свежие Новости России Украины и Мира]: Посмотри! http://censoru.net/20058-g-3-ili-protuhshee-velichie.html


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почему ты в последнее время все даешь ссылки на СРУ.нет?
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А ти почитай шо там пишуть...
І Я не певен що це сру.нет...
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Цензору нет это сепараторский ресурс направленный против Украины типа такие же как Цензор только против

И даже ходить туда не собираюсь.
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Та канешна, і хто ж заборонив ??
Нормальний ресурс!!
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Так итальяшкам мозги надо вправить чтобы их дипломат не молол разную ЧЕПУХУ Посол Италии в РФ назвал "референдум" в Крыму "голосованием страны за независимость"
Пусть только расскажет - ГДЕ ОНА ДЕЛАСЬ??
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Нікуди. Незалежність від розуму при крисчанах і залишилась.
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он говорил о независимой стране??? и где страна КРЫМ???
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Теж мені новина... Коротше кажучи- веде гібридну війну проти демократичного світу.
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Вчера наткнулась в американской прессе на разговоры экс-чиновников, что Трампу пора на отдых, а Пенсу готовиться к присяге.
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Политик его ранга не может говорить короче. Только с реверансами.
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Та я розумію- просто на форумі стисло виклав. Бо новину тут рідко читають.
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Ну все, Трамп спуситл генералов с цепи, на котрой держал их Обама, они теперь порвут Рашу на куски.
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«..Не Германия напала на Англию и Францию , а Франция и Англия напали на Германию, взяв на себя ответственность за нынешнюю войну.»
/ И.В.Сталин. «Правда» 30. Ноября 1939г./
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В честь дня ВМФ Путин совместно с командующими сухопутно-пластунско-небесно-космическими силами, наградил моряков санкционными продуктами.
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Саша Сотник
Только что забанил дюжину свежих ботов в твиттере. Плодятся как кролики и лезут как тараканы. К чему-то готовятся? Неспроста...
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Беспрецедентные по масштабам санкции США против России могут сыграть злую шутку с развоевавшейся империей, повторив уже в XXI веке «великую геополитическую катастрофу». К чему приведут антироссийские санкции в ближайшей исторической перспективе?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=h_bVyshsJNA
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_Похоже, Штаты таки организуют для путлера ещё одно значительнейшее событие в его ничтожном существовании: крупнейшую геополитическую катастрофу_v2. Онли 4 ю, выродок проклятый! Либо плешивый карла организует планете ТМВ.
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Пенс конечно молодец. Только он проспал тот момент, когда РФ стала насильственным путем перекраивать границы. Она это делает с момента своего образования - с 1991 года.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия пытается перекроить границы, подорвать демократию и настроить страны Европы друг против друга, - Пенс
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