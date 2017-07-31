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 Киевские новости
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Все про:Киев (17741) переименования (435) Сиротюк (70) декоммунизация (428)

 Комиссия Киевсовета по культуре отклонила петицию об отмене переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича, - Сиротюк

сиротюк

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики на своем заседании отклонила петицию об отмене переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава фракции "Свободы" в Киевсовете Юрий Сиротюк.

Он отметил: "Шухевичу быть! Комиссия по вопросам культуры Киевсовета единодушно отклонила петицию об отмене переименования проспекта Шухевича в Киеве. Рад, что комиссия поддержала мое предложение.

Читайте также: Суд в Киеве окончательно узаконил проспект Шухевича

Также я предлагал обратиться в СБУ по проверке антигосударственной деятельности инициаторов петиции и наглого фальсификации ее результатов. И привлечь их к ответственности за пособничество русским оккупантам.

В третьих, предлагает обратиться к семье Ватутина о передаче его останков, захороненных в Мариинском парке или перезахоронения их на одном из кладбищ Украины".

Смотрите также: Националисты избили участников акции против переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича в Киеве. ФОТОрепортаж

1 июня киевские городской совет переименовал проспект Генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича. Решение Киевсовета было обжаловано в Окружном административном суде Киева.

Читайте также: Окружной админсуд Киева приостановил процесс переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича. ДОКУМЕНТ


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если кацапы визжат- значит всё правильно делается
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Ставленники
"путина" в Украине хотят обострения отношений с Польшей...
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наша страна-наши герои. посрать на польшу. мы же им не указываем как что называть
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лиш кацапи люблять звеличувати своїх катів, а Україна має вшановувати своїх Героїв
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Сподіваюсь, дані підписантів петиції попадуть у відкритий доступ. Україна має знати своїх ворогів
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Горест, и -- не только знать!
«Можно ли простить врага? Бог простит! Наша задача -- организовать их встречу.» Аль Капоне. И наша, украинцев, задача -- тоже!
«Ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну треба не вмирати, а - вбивати».

Г. С. Сковорода
"Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги" Головнокомандуючий УПА Василь Кук.
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СБУ рассекретила документы о деятельности ОУН на юге и востоке Украины
(13 марта 2008 г.)
Информационное агентство "Українські Новини"
Служба безопасности Украины (СБУ) рассекретила документы о деятельности Организации украинских националистов (ОУН) на юге и востоке Украины в 1939 - второй половине 1950-х годов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
В четверг, 13 марта 2008 г, в СБУ прошли общественные слушания на эту тему. Во время этих слушаний профессор и доктор исторических наук Владимир Сергейчук сообщил, что подполья ОУН на южной и восточной территориях Украины начали действовать в 1939 году, а активную деятельность начали в 1941 году.
По его словам, для похода на восток были созданы специальные походные группы, которые доходили до Харькова, Донбасса, Крыма.
Сергейчук отметил, что в октябре 1941 года немцы организовали в Кривом Роге концлагерь, в котором удерживали задержанных националистов.
Как сообщил во время слушаний исследователь Юрий Щур, в Запорожской области первые члены ОУН появились 8 августа 1941 года, а последний член ОУН был арестован в мае 1950 года. Он сообщил, что на сегодня установлены данные о 161 члене запорожского оуновского подполья. По словам исследователя Александра Добровольского,
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По словам исследователя Александра Добровольского, в Донецкой области первые оуновцы появились в 1940 году. Он отметил также, что членами донецкого оуновского подполья являлись выходцы с Волыни, а также центральной Украины. Последний член донецкого подполья ОУН был арестован в 1958 году.
Как сообщил историк Александр Вовк, сумское подразделение ОУН начисляло несколько сот лиц. Он отметил, что с приходом советской власти деятельность сумского подполья ОУН не прекратилась и оно существовало до конца 1940-х годов.
Сотрудник отраслевого госархива СБУ Александр Ищук сообщил, что в архиве сохранились тысячи уникальных документов с информацией о деятельности ОУН в Восточной, Центральной и Южной Украине в 1941-1955 годах.
Он отметил, что ОУН проводила активную антинемецкую деятельность в восточных и южных регионах Украины, за что члены подполья поддавались жестким репрессиям, несколько сот членов ОУН были отправлены в концлагеря или расстреляны немецким подразделением Гестапо.
Как сообщало агентство, в феврале Служба безопасности Украины рассекретила материалы уголовных дел о деятельности Организации украинских националистов в Донецкой области. В январе СБУ рассекретила документы, свидетельствующие о непричастности ОУН к уничтожению еврейского населения во Львове в 1941 году.
Ранее СБУ обнародовала документы о специальных группах Министерства
государственной безопасности СССР, которые ВЫДАВАЛИ СЕБЯ ЗА ВОИНОВ ОУН и УПА и действовали в западных областях УССР в 1944-1954 годах.
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До речі, такі самі лжебоївки організовувались совком і в Афганістані.
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......... В январе СБУ рассекретила документы, свидетельствующие о непричастности ОУН к уничтожению еврейского населения во Львове в 1941 году......

Вообще-то в українській Вікіпедії, говорится о непричасности батальон "Нахтигаль" к погромам во Львове. ОУН, в лице, т.н. народной милиции, имела к этому прямое отношение.
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Надо, чтобы в каждом большом и малом городе Украины были свои
проспекты Бандеры и Шухевича... И памятники... памятников побольше!... Тогда
Украина состоится...
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Да ты что, Юра - у нас столько Валидола и Нитроглицерина нет! Пожалей пенсионеров, особенно - военных!
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Если у человека нет чувства юмора,
то должно же у него быть чувство,
что у него нет чувства юмора...
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Комиссия Киевсовета по культуре отклонила петицию об отмене переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича, - Сиротюк - Цензор.НЕТ 792 Yuriy Yurieff/// Та не юморист ты, а обыкновенный козломордый педераст.
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Подобные "комментарии" я могу услышать под любым ганделиком от алкоголиков...
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А ты что, и там засветился, "гребень" лишнехромосомный? Видишь, даже алкоголики рассмотрели в тебе "питуха".
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юра- совок вонючий! пшел нахрен, коммунистическая гнида!
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Yuriy, С. Бандера был последним, кто возглавил организацию, боровшуюся против власти лжецов, негодяев и убийц -- коммунистов. Первыми в Украине были атаманы Н. Григорьев, Н. Махно, атаманы Холодного Яра. Так что -- в Центре, на Востоке и Юге Украины -- свои герои-борцы с советской властью! Украина -- едина в своей ненависти к поработителям! Слава Украине и ее героям!
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"...обратиться в СБУ по проверке антигосударственной деятельности инициаторов петиции и наглого фальсификации ее результатов..." - с этого места поподробнее пожалуйста...
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"перезахоронить на одном из кладбищ Украины" - с какого рожна? Вон туда - "Никола́й Фёдорович Вату́тин (3 [16] декабря 1901, село Чепухино, Валуйский уезд Воронежская губерния".
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дик воронезька губернія - етнічні українські землі.
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перенесите останки Ватутина на братское кладбище его собратьев, скотомогильник козлов.
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Национализм - это зло, которое может в
будущем причинить Украине много бед...
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Не плутати здоровий націоналізм з нацизмом.
Зараз в нас відбувається самоідентифікація,з хохлів та малоросів постають Українці.
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Национализм означает, что человека и его качества
следует оценивать с учетом того, к какой нации он принадлежит.
Никакого "просвещенного" национализма в природе не
существует.
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Национализм это единственная форма существования национального государства. Вопрос только в том какой это национализм. Нацией может считаться только тот народ, который в состоянии ассимилировать всех пришедших на его территорию и превратить их в патриотов страны. Китай завоевывали многократно и все завоеватели превратились в китайцев...
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....... Китай завоевывали многократно и все завоеватели превратились в китайцев.....

А если Китай завоюют негры? В кого превратятся китайцы? Национализм это форма существования мононационального государства. Если в государстве проживает много национальностей, то национализм превращается в нацизм.
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а який критерій мононаціональності, я діко ізвіняюсь?
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Мононациональность, я дико благодарю за вопрос, это когда в государстве преобладает только одна национальность, только один язык и только одна культура. Моно означает один.
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Нацизм,
национализм, нация, национальность... - это все жонглирование словами...Суть
одна... Чтобы любить свой язык и традиции нет необходимости создавать
национальные, нацистские, националистические, назовите как хотите, партии и
движения...
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угу, треба створювати організації про прийому мігрантів та їхньому безкоштовному утриманню.
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еще надо поставить в селах киевской области памятники погибшим при штурме Днепра, согнанным как скот и без оружия .
Память о геноциде украинцев и бесчеловечном тоталитарном Кремле.
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Як киянин підтримую. А петицію проти підписували не кияни, а якась наволоч.
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Яка може бути петиція?................ Всі хто не підтримує нинішню українську "владу" і ненавидить "нацюків" - "сепаратисти" і "агенти Кремля"..........
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совковая падаль,завали свое тупое хлебало! недорезали вас,ублюдков..
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власне кажучі - ще і не розпочинали їх різати. От і тявкають.
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Обережно - не захлинися власною злобою, хвориньке...........
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКомиссия Киевсовета по культуре отклонила петицию об отмене переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича, - Сиротюк
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