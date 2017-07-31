 Комиссия Киевсовета по культуре отклонила петицию об отмене переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича, - Сиротюк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава фракции "Свободы" в Киевсовете Юрий Сиротюк.
Он отметил: "Шухевичу быть! Комиссия по вопросам культуры Киевсовета единодушно отклонила петицию об отмене переименования проспекта Шухевича в Киеве. Рад, что комиссия поддержала мое предложение.
Также я предлагал обратиться в СБУ по проверке антигосударственной деятельности инициаторов петиции и наглого фальсификации ее результатов. И привлечь их к ответственности за пособничество русским оккупантам.
В третьих, предлагает обратиться к семье Ватутина о передаче его останков, захороненных в Мариинском парке или перезахоронения их на одном из кладбищ Украины".
1 июня киевские городской совет переименовал проспект Генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича. Решение Киевсовета было обжаловано в Окружном административном суде Киева.
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«Можно ли простить врага? Бог простит! Наша задача -- организовать их встречу.» Аль Капоне. И наша, украинцев, задача -- тоже!
«Ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну треба не вмирати, а - вбивати».
Г. С. Сковорода
"Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги" Головнокомандуючий УПА Василь Кук.
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(13 марта 2008 г.)
Информационное агентство "Українські Новини"
Служба безопасности Украины (СБУ) рассекретила документы о деятельности Организации украинских националистов (ОУН) на юге и востоке Украины в 1939 - второй половине 1950-х годов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
В четверг, 13 марта 2008 г, в СБУ прошли общественные слушания на эту тему. Во время этих слушаний профессор и доктор исторических наук Владимир Сергейчук сообщил, что подполья ОУН на южной и восточной территориях Украины начали действовать в 1939 году, а активную деятельность начали в 1941 году.
По его словам, для похода на восток были созданы специальные походные группы, которые доходили до Харькова, Донбасса, Крыма.
Сергейчук отметил, что в октябре 1941 года немцы организовали в Кривом Роге концлагерь, в котором удерживали задержанных националистов.
Как сообщил во время слушаний исследователь Юрий Щур, в Запорожской области первые члены ОУН появились 8 августа 1941 года, а последний член ОУН был арестован в мае 1950 года. Он сообщил, что на сегодня установлены данные о 161 члене запорожского оуновского подполья. По словам исследователя Александра Добровольского,
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Как сообщил историк Александр Вовк, сумское подразделение ОУН начисляло несколько сот лиц. Он отметил, что с приходом советской власти деятельность сумского подполья ОУН не прекратилась и оно существовало до конца 1940-х годов.
Сотрудник отраслевого госархива СБУ Александр Ищук сообщил, что в архиве сохранились тысячи уникальных документов с информацией о деятельности ОУН в Восточной, Центральной и Южной Украине в 1941-1955 годах.
Он отметил, что ОУН проводила активную антинемецкую деятельность в восточных и южных регионах Украины, за что члены подполья поддавались жестким репрессиям, несколько сот членов ОУН были отправлены в концлагеря или расстреляны немецким подразделением Гестапо.
Как сообщало агентство, в феврале Служба безопасности Украины рассекретила материалы уголовных дел о деятельности Организации украинских националистов в Донецкой области. В январе СБУ рассекретила документы, свидетельствующие о непричастности ОУН к уничтожению еврейского населения во Львове в 1941 году.
Ранее СБУ обнародовала документы о специальных группах Министерства
государственной безопасности СССР, которые ВЫДАВАЛИ СЕБЯ ЗА ВОИНОВ ОУН и УПА и действовали в западных областях УССР в 1944-1954 годах.
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Вообще-то в українській Вікіпедії, говорится о непричасности батальон "Нахтигаль" к погромам во Львове. ОУН, в лице, т.н. народной милиции, имела к этому прямое отношение.
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проспекты Бандеры и Шухевича... И памятники... памятников побольше!... Тогда
Украина состоится...
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то должно же у него быть чувство,
что у него нет чувства юмора...
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будущем причинить Украине много бед...
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Зараз в нас відбувається самоідентифікація,з хохлів та малоросів постають Українці.
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Национализм означает, что человека и его качества
следует оценивать с учетом того, к какой нации он принадлежит.
Никакого "просвещенного" национализма в природе не
существует.
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А если Китай завоюют негры? В кого превратятся китайцы? Национализм это форма существования мононационального государства. Если в государстве проживает много национальностей, то национализм превращается в нацизм.
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национализм, нация, национальность... - это все жонглирование словами...Суть
одна... Чтобы любить свой язык и традиции нет необходимости создавать
национальные, нацистские, националистические, назовите как хотите, партии и
движения...
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Память о геноциде украинцев и бесчеловечном тоталитарном Кремле.
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