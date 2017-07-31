 Экс-чиновник выманил у винничан 100 тыс. грн, обещая "содействие" в получении соцвыплат

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, злоумышленник с мая по декабрь 2015 года под видом действующего работника соцслужбы предлагал льготникам получить разовые социальные выплаты в размере 8-10 тыс. гривен. За содействие он просил вознаграждение - в среднем от 2 до 4 тысяч гривен.
На предложение мошенника согласились более 20 жителей Винницы. Обманутые люди начали обращаться в полицию лишь в конце прошлого года. Все это время мошенник "кормил" их обещаниями.
Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Такое преступление наказывается штрафом размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.
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