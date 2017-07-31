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 Общество
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Все про:Винница (484) мошенничество (701) Нацполиция (8204) чернобыльцы (532)

 Экс-чиновник выманил у винничан 100 тыс. грн, обещая "содействие" в получении соцвыплат

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В Виннице бывший сотрудник службы социальной защиты населения подозревается в присвоении средств участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в сумме почти 100 тыс. гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, злоумышленник с мая по декабрь 2015 года под видом действующего работника соцслужбы предлагал льготникам получить разовые социальные выплаты в размере 8-10 тыс. гривен. За содействие он просил вознаграждение - в среднем от 2 до 4 тысяч гривен.

На предложение мошенника согласились более 20 жителей Винницы. Обманутые люди начали обращаться в полицию лишь в конце прошлого года. Все это время мошенник "кормил" их обещаниями.

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Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Такое преступление наказывается штрафом размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.
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З шахраєм все зрозуміло- а що з цими 20 вінничанами буде?
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Думаю что согласились на выплату липовых пособий не кристально чистые люди, т.к. чернобыльцы достаточно прилично получают помощь от своего фонда!
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Ну и хрен на них. тут варианта два. Или мх садить за дачу взятки или и судить чиновника или никто никого не трогает и они забывают о своих денежках
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с каждым годом кол-во ликвидаторов только растёт ) пруф а не дам (голословно), но можно посмотреть в минстате )
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЭкс-чиновник выманил у винничан 100 тыс. грн, обещая "содействие" в получении соцвыплат
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