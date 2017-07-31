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 Политика Украины
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Все про:Россия (71636) США (13096) минские соглашения (2257) Ходжес (36)

 За последние 400 лет Россия ни разу в истории добровольно не выполнила ни одну договоренность, которую подписала, - Ходжес

ходжес

Россия ни разу в истории добровольно не выполнила ни одну договоренность, которую подписала, кроме тех редких случаев, когда ее принуждали с помощью механизмов международного контроля.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

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"США поддерживают "минский процесс". Я считаю, что на данный момент единственное решение -заставить Российскую Федерацию серьезно и искренне участвовать в этом процессе. Да, мы видим, что русские не дают специальной мониторинговой миссии ОБСЕ работать. Да, мы не знаем, сколько боеприпасов и техники русские ввозят и вывозят через российско-украинскую границу на Донбасс. Они им угрожают, стреляют в них. Храбрым мужчинам и женщинам из специальной мониторинговой миссии не дают полноценно работать. Если бы Россия серьезно была нацелена на то, чтобы минские договоренности успешно выполнялись, она бы разрешала ОБСЕ работать лучше", - заявил командующий армией США в Европе.

"Поэтому ключ к успеху - это заставить Россию серьезно относиться к полному выполнению минских договоренностей. Хорошо в этом процессе сработали Германия и Франция, и я рад, что и США подключаются: поддерживают, продолжают требовать возвращения Крыма, например, продления санкций. Санкции имеют ключевое значение", - подчеркнул Ходжес.

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При этом он напомнил, что "они (россияне) должны были вывести войска после договоренностей Путина с Саркози, но не вывели. "В Абхазии и Южной Осетии до сих пор находится 10 000 солдат, и они продолжают передвигать границы на местах туда-сюда. Полторы тысячи российских военных "миротворцев" в Приднестровье - это, конечно же, никакие не "миротворцы", это группировка для поддержания нестабильности вокруг Украины. По моему мнению, маневры России в Беларуси и Западном военном округе, война на Донбассе - это схема постоянного военного давления на соседей, чтобы им было сложно вступить в ЕС или сближаться с Западом. Я уверен, что цель России в Украине - сделать все, чтобы Украина никогда не вступила в ЕС, никогда не вступила в НАТО, не смогла полностью интегрироваться с Западом экономически. Так что я думаю, что они используют все доступные способы для этого ", - продолжил командующий.

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"Президент Рейган как-то сказал о переговорах с русскими: "Доверяй, но проверяй". За последние 400 лет, Россия, как по мне, ни разу в истории добровольно не выполнила ни одну договоренность, которую подписала. Кроме тех редких случаев, когда Россию принуждали с помощью механизмов международного контроля. Думаю, от Москвы стоит ожидать, что давление на Украину будет продолжаться, и давление будет, пока они не поймут, что это больше не в их интересах", - заключил Ходжес.

Полный текст интервью с Беном Ходжесом читайте ЗДЕСЬ.
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БИСМАРК ТАКИ БЫЛ ПРАВ!!! Верить россии - себе дороже!!!
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Бісмарк правий однозначно, а генерал не врахував, що расєя існує тільки від 1721 року...
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І останнє: подаю читачам справжніх господарів - володарів і повелителів Ростовсько-Суздальських і Московського князівств із 1238 до 1357 року:
1. Хан Батий (Саїн) - (1238-1250)
2. Хан Сартак - (1250-1257)
3. Хан Берке - (1257-1266)
4. Хан Менгу-Тимур - (1266-1282)
5. Хан Туда-Менгу - (1282-1287)
6. Хан Талабуга - (1287-1290)
7. Хан Тохта - (1291-1312)
8. Хан Узбек - (1312-1342)
9. Хан Джанібек - (1342-1357)
Саме ці люди були прабатьками так званої російської державності. А суздальські й московські князі були у золотоординських ханів лише «хлопчиками на побігеньках». Тут великоросам нема сенсу лукавити. Хани і Рюриковичі були для корінного населення землі Моксель, а згодом - Московії, зайдами.(c)
В. Білінський «Країна Моксель або Московія»
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Тут такое дело, Панько - генерал - НЕ МЕСТНЫЙ, с историей Московии знаком слабо...но ему простительно! Генерал он действительно хороший...и, как видим, все понимает правильно!
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И как бы х@йловатники не визжали, а "Независимая Украина (24 августа 1991)", как государство, на четыре месяца старше, нежели "Российская Федерация (25 декабря 1991)"...
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от і мене мучить питання: так з ким же була та Переяславська рада в 1654?
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Россия за последние 400 лет нарушила абсолютно все международные договоры. Вот что пишет о нашем северном соседе русский филосов И.А.Ильин (1882-1954) «Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...»
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сегодня этот генерал себя ведёт особо против руске - наверно командование сказала - ладно, не держи свою особую любовь к русне - выкладываи, теперь уже можно.
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Она себе так решила, что выполнять она ничего не должна и не обязана.
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и считает что ей ВСЕДОЗВОЛЕНО только благодаря ядерной "погремушке"... которой она постоянно угрожает и шантажирует...
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Все должны чтить верховенство права, вечно на него ссылаются, а сама рашка в принципе никому ничего не должна. Охере...шие до ручки.
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та в том то и дело ВЛЕЗЛА еще ДО разрешения госдуры в Крым вглубь территории а теперь других учит что они должны БЛЮСТИ относительно ее право... Типа как БАНДИТ постоянно быкующий и лезущий в драку, с теми кто его задержал, требует чтобы с почтением к нему относились и убрали наручники...
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от лиш погремушка з часом "гримить" все менше і менше)
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та ничего не меньше - они недавно еще про "лазерную погремушку" предупреждали...
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ага, читав проце, нєімєющая аналохов в мірє, бойся врах)))
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По моему мнению, маневры России в Беларуси и Западном военном округе, война на Донбассе - это схема постоянного военного давления на соседей, чтобы им было сложно вступить в ЕС или сближаться с Западом. Я уверен, что цель России в Украине - сделать все, чтобы Украина никогда не вступила в ЕС, никогда не вступила в НАТО, не смогла полностью интегрироваться с Западом экономически. Так что я думаю, что они используют все доступные способы для этого ", - продолжил командующий.

ТАКОЕ ВАЕЧАТЛЕНИЕ - ХОДЖЕС ТАКИ ЧИТАЕТ "ЦЕНЗОР"!!! Впрочем - орошо уже то, что такой человек заявляет это открыто!!!
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ну об этом говорит не только он, кстати и готовитса всё НАТО, да, хоть и Украина не в НАТО, но что то мне подсказывает - с интересным заявлением и случаиной случаиности заработает 5 пункт устава, если руснявые дёрнетса в сторону Украины, я даже не говорю про страны НАТО.
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інколи складається враження що "гібридно" Україне вже в НАТО, але офіційно "настамнемає"
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Очень умный человек. Сам удивился. США на высоте.
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ИГОРЮ Х.: США СЕГОДНЯ - НА ВЫСОТЕ!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!! МОРДОР ДОЛЖЕН ВЕРНУТЬСЯ В МОРДОВИЮ!!! слоган - дарю!!!! "Безвозмездно, то есть даром" - как говаривала Сова в известном мультике!
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Ялтинцам предлагают самообложиться новыми налогами
На официальном сайте администрации города появился проект положения о самообложении ялтинцев дополнительными налогами за подписью главы муниципалитета Романа Деркача.
После того, как в апреле инициатива совмина РК «самообложить» жителей полустрова дополнительными местными добровольными налогами была встречена жесткой критикой в соцсетях, идею отложили, но, как видим, не забыли.
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но, это не мешало сотрудничеству, диалогам, перезагрузкам, приглаглашениями в 20 и 8. Все рашке с гуся вода
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Они бы вообще никому не были интересны, если бы не построили у себя один сплошной свинарник или лепрозорий, из которого по всему миру разносится навоз и зараза. Поэтому санкции - естественный режим изоляции сточной канавы, которая гордится своим статусом самого вонючего места на планете.

Так что - привет больному Хуйлу. Он всех вылечит в своей федерации. Скоро это всем станет очевидно.

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Все у тебя написано правильно, кроме одного: в свинарнике по определению нет лепры, а в лепрозории - навоза! там только гавно, да и то - прокаженное!
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Они им угрожают, стреляют в них. Храбрым мужчинам и женщинам из специальной мониторинговой миссии не дают полноценно работать. Если бы Россия серьезно была нацелена на то, чтобы минские договоренности успешно выполнялись, она бы разрешала ОБСЕ работать лучше", - заявил командующий армией США в ЕвропИсточник: https://censor.net.ua/n449829

_______________
а ось і ОБСЄ в пригоді стало, терер рашку будуть тикати носом що вони сіпеньких і глухеньких ображають)
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Московия это была самая большая ошибка Киевской Руси. Лучше бы были болота
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пол года для ФБР и финразведке даны на выявление законности активов кацапов, доживет ли путин к докладу или бабло победит?
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что-то на теме нет местячковых петриётов - видать новость им не по душе...
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Просто руцкие всегда считали, что они самые хитроумные . И не понимают, что другие соблюдают договора не потому, что глупее, а потому что это признак цивилизации .
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ох чує моє серце що скоро в Масковії ПДВ - 50% стане...
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я думаю що ситуацію на Донбасі він знає набагато більше ніш наші хенерали в генштабі
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на Донбассе, это в смысле на дамбасе-бамбасе?
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И действительно - куда ему? ВОТ БУРЯТЫ - ТО ДА, В ДОНБАССЕ ТАКИ БЫВАЛИ, ЗНАЮТ! Не веришь - спроси у Кабдздоха!!!
За последние 400 лет Россия ни разу в истории добровольно не выполнила ни одну договоренность, которую подписала, - Ходжес - Цензор.НЕТ 2692
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Начиная с 1925 года Советсая Россия заключила 58 договоров, соглашений, конвенций с другими государствами. 45(!) из которых она нарушила,прервала или вышла в одностороннем порядке. Из 12 Пактов о ненападении, заключенных с 1925 года были нарушены 10(!), из которых 4 уже после 1945года. Из 18 союзнических соглашений нарушены 15, из них 12 после 1945года. Уже после войны СССР заключил с1946 года 6 договоров о мире и из которых 3(!) были нарушены к 1957г.
(Конрад Аденауэр - Канцлер Германии- « Воспоминания»- 2том.)
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Наивные ещё верят русне и продолжают подписывать договора, например, по газопроводу, пройдёт немного времени и они убедятся, кто эти кидалы.
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похоже па-раша в лице Ходжеса приобрела для себя второго Маккейна (дай ему бог здоровья) ! .. ох шкварятся ж они щас как ужи на сковородке всвязи с новыми санкцыями , у соловьях-киселях только и тема , заерзали цукиии !!
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Мда, важкі часи наступають для путінських "бізнес партнерів" з України.
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Договор,заключенный с Россией,не стоит той бумаги,на которой он подписан! Отто фон Бисмарк
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договр с Россией не стоит даже такой бумаги.

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командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес - четкий мужик!!!
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Ну, на переписанной под себя "истории", ворованных" победах и приписанных себе "заслугах" - как раз и воспитывают убогих 3/14здунов, 3/14дарасов и целевую аудиторию х@йлоплешивого полтораметровыша...
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"США поддерживают "минский процесс". Я считаю, что на данный момент единственное решение - заставить Российскую Федерацию серьезно и искренне участвовать в этом процессе.Источник: https://censor.net.ua/n449829

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коли політики "закликають" виконувати Мінськ це звучить як "прохання", а от коли це саме говорить американський генерал, то це мало схоже на чергову "озабочєность"
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Почему только последние 400 лет? Это что начиная с дома Романовых!? До этого было тоже самое. Ваня Грозный топил зарубежных послов с речке, что бы те подписали нужные бумаги.
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Молодец генерал ! Как будто в Украине жил. Парашенко таких не любит.
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Самый крутой слоган рашистов сегодня :
"За 3 года войны с Украиной мы проебали $415.000.000.000 резервн.фонда. То есть весь А чего добился ты?"
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Если все так и будет идти дальше то в Украине появится собственное )(уйло.
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С бумажкой,на котором подписан договор с козломордым царством сразу отправляйся в туалет.
Оттотфон Бисмарк
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Ну если быть честными,то ,насколько я помню,США так и не отдали раисе бабки за Аляску и территории в северной Калифорнии.И не надо сразу пылить.В данном случае меня этот факт радует.Кинули лошар по-взрослому.
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А нету той России которой США были что то должны....была да вся кончилась в 1917-м....
А совку и современной паРаше США ничего и никогда не должны были.... по той простой причине что ни совок...ни паРаша...правоприемниками Российской Империи не являются и никогда не являлись....
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Бабки за Аляску пошли на погашение голандского кредита, взятого еще Николаем.
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За последние 400 лет Россия ни разу в истории добровольно не выполнила ни одну договоренность, которую подписала - просто, это нацинальная доктрина двух-главого гибридного мутанта, перетекающего во времени в форму разных режимов: то рабовладельческая монархия, то её наследница - вертухайский ГУЛАГ, то ОПГ с имперскими поллюциями. Кидать, разводить, на&пывать, вредить, врать, воровать, грабить, поджигать ограбленных и рыдать, что ограбили и подожгли их самих - это то "великое знание", которое запечатано в их 47-й хромоссоме, передающееся из поколения в поколения, та самая "загадочная душа", которую как они (гордясь!) заявляют "умом человеческим не понять"! Что можно сказать о людях, которые считают самым презрительным оскорблением для своих соседеий-единоверцев выражение "Свидомые"?!...
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Новость очень важная.Требует тотального поширення.Особенно за границу.
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рашисты традиционно нарушали все подписанные договора . Примеры - обман Наполеона и нарушение Тильзитских договоренностей, обман Гитлера и нарушение пакта молотова-риббентропа и так далее. Про Будапештский договор не стоит и говорить. расейские людишки не способны к произведению материальных ценностей, поэтому захватывают все новые территории, убивают, грабят и нагло врут. "Защитим братских славян от Порты - это лозунг оправдание захвата проливов и развязывание 1 мировой войны , исправление границы с Финляндией с целью защиты ленинграда - нападение на нейтральную Финляндию, украинцы-руские один народ /как немцы и австрийцы в 1939 - оккупация украинских территорий и опять убийства, грабежи и пытки. К счастью у ватников демографическая неудача и замещение этноса, но цивилизация должна прекратить загаживание 1/6 части суши существами, не похожими даже на животных.
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Один человек, которого знаю учебному центру Сатурн (был такой во времена СССР в Севастополе), прислал песню о морпехах эрэфии. Послушай, говорит. И оцени. Послушал. И забрал себе. Хотя в то, чем песня заканчивается, не верю.
"Он рвет нам глотки за свой Донбасс"
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Не удивительно! Среди кацапов и РУССКИЕ встречаются.Пока немного,дальше-больше.
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Вате пох на договора-свиноватки ещо нарожают !
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Видно в американской армии только дебил может дослужиться до генерала. в студию все договора за 400 лет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа последние 400 лет Россия ни разу в истории добровольно не выполнила ни одну договоренность, которую подписала, - Ходжес
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