 За последние 400 лет Россия ни разу в истории добровольно не выполнила ни одну договоренность, которую подписала, - Ходжес

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.
"США поддерживают "минский процесс". Я считаю, что на данный момент единственное решение -заставить Российскую Федерацию серьезно и искренне участвовать в этом процессе. Да, мы видим, что русские не дают специальной мониторинговой миссии ОБСЕ работать. Да, мы не знаем, сколько боеприпасов и техники русские ввозят и вывозят через российско-украинскую границу на Донбасс. Они им угрожают, стреляют в них. Храбрым мужчинам и женщинам из специальной мониторинговой миссии не дают полноценно работать. Если бы Россия серьезно была нацелена на то, чтобы минские договоренности успешно выполнялись, она бы разрешала ОБСЕ работать лучше", - заявил командующий армией США в Европе.
"Поэтому ключ к успеху - это заставить Россию серьезно относиться к полному выполнению минских договоренностей. Хорошо в этом процессе сработали Германия и Франция, и я рад, что и США подключаются: поддерживают, продолжают требовать возвращения Крыма, например, продления санкций. Санкции имеют ключевое значение", - подчеркнул Ходжес.
При этом он напомнил, что "они (россияне) должны были вывести войска после договоренностей Путина с Саркози, но не вывели. "В Абхазии и Южной Осетии до сих пор находится 10 000 солдат, и они продолжают передвигать границы на местах туда-сюда. Полторы тысячи российских военных "миротворцев" в Приднестровье - это, конечно же, никакие не "миротворцы", это группировка для поддержания нестабильности вокруг Украины. По моему мнению, маневры России в Беларуси и Западном военном округе, война на Донбассе - это схема постоянного военного давления на соседей, чтобы им было сложно вступить в ЕС или сближаться с Западом. Я уверен, что цель России в Украине - сделать все, чтобы Украина никогда не вступила в ЕС, никогда не вступила в НАТО, не смогла полностью интегрироваться с Западом экономически. Так что я думаю, что они используют все доступные способы для этого ", - продолжил командующий.
"Президент Рейган как-то сказал о переговорах с русскими: "Доверяй, но проверяй". За последние 400 лет, Россия, как по мне, ни разу в истории добровольно не выполнила ни одну договоренность, которую подписала. Кроме тех редких случаев, когда Россию принуждали с помощью механизмов международного контроля. Думаю, от Москвы стоит ожидать, что давление на Украину будет продолжаться, и давление будет, пока они не поймут, что это больше не в их интересах", - заключил Ходжес.
Полный текст интервью с Беном Ходжесом читайте ЗДЕСЬ.
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1. Хан Батий (Саїн) - (1238-1250)
2. Хан Сартак - (1250-1257)
3. Хан Берке - (1257-1266)
4. Хан Менгу-Тимур - (1266-1282)
5. Хан Туда-Менгу - (1282-1287)
6. Хан Талабуга - (1287-1290)
7. Хан Тохта - (1291-1312)
8. Хан Узбек - (1312-1342)
9. Хан Джанібек - (1342-1357)
Саме ці люди були прабатьками так званої російської державності. А суздальські й московські князі були у золотоординських ханів лише «хлопчиками на побігеньках». Тут великоросам нема сенсу лукавити. Хани і Рюриковичі були для корінного населення землі Моксель, а згодом - Московії, зайдами.(c)
В. Білінський «Країна Моксель або Московія»
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ТАКОЕ ВАЕЧАТЛЕНИЕ - ХОДЖЕС ТАКИ ЧИТАЕТ "ЦЕНЗОР"!!! Впрочем - орошо уже то, что такой человек заявляет это открыто!!!
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На официальном сайте администрации города появился проект положения о самообложении ялтинцев дополнительными налогами за подписью главы муниципалитета Романа Деркача.
После того, как в апреле инициатива совмина РК «самообложить» жителей полустрова дополнительными местными добровольными налогами была встречена жесткой критикой в соцсетях, идею отложили, но, как видим, не забыли.
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Так что - привет больному Хуйлу. Он всех вылечит в своей федерации. Скоро это всем станет очевидно.
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а ось і ОБСЄ в пригоді стало, терер рашку будуть тикати носом що вони сіпеньких і глухеньких ображають)
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(Конрад Аденауэр - Канцлер Германии- « Воспоминания»- 2том.)
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коли політики "закликають" виконувати Мінськ це звучить як "прохання", а от коли це саме говорить американський генерал, то це мало схоже на чергову "озабочєность"
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"За 3 года войны с Украиной мы проебали $415.000.000.000 резервн.фонда. То есть весь А чего добился ты?"
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Оттотфон Бисмарк
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А совку и современной паРаше США ничего и никогда не должны были.... по той простой причине что ни совок...ни паРаша...правоприемниками Российской Империи не являются и никогда не являлись....
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"Он рвет нам глотки за свой Донбасс"
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за оставшиеся 4
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