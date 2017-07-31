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 Двух раненых в Широкино бойцов госпитализировали в Днепр, - главврач Рыженко

рыженко

Украинские военных, раненых в Широкино Донецкой области, доставили в больницу Мечникова в Днепре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке главный врач областной больницы Сергей Рыженко.

Он написал такой текст: "Они еще три дня назад дышали полной грудью. Мечтали о доме. Сегодня в клочья разбитые бойцы на реанимационной койке в Мечникова.

Ранения получили в Широкино. Минно-взрывные травмы, пневмоторакс, осколки попали в лицо, шею, грудь, живот.

Денис, 34 года, на ИВЛ (искусственная вентиляция легких). Операцию в Мечникова провели по жизненным показаниям. Осколки похожи на крупную картечь. Война превратила в разруху его мечты. Жестокие удары его судьбы нам придется пройти вместе. Ему очень мало надо для счастья... Просто необходимо выжить.

Павел, 41 год. С Винницкой области. Десятки осколков в его теле. К нему приехала мама. Плачет. Счастлива, что он жив".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В больницу Днепра госпитализированы 6 тяжело раненых воинов АТО: работаем в экстренном режиме, - главврач Рыженко
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А вот интересно - почему почти всегда - в Днепр, не в Харьков? Не - в Днепре - молодцы! слов нет, но все же?
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