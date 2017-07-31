 Двух раненых в Широкино бойцов госпитализировали в Днепр, - главврач Рыженко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке главный врач областной больницы Сергей Рыженко.
Он написал такой текст: "Они еще три дня назад дышали полной грудью. Мечтали о доме. Сегодня в клочья разбитые бойцы на реанимационной койке в Мечникова.
Ранения получили в Широкино. Минно-взрывные травмы, пневмоторакс, осколки попали в лицо, шею, грудь, живот.
Денис, 34 года, на ИВЛ (искусственная вентиляция легких). Операцию в Мечникова провели по жизненным показаниям. Осколки похожи на крупную картечь. Война превратила в разруху его мечты. Жестокие удары его судьбы нам придется пройти вместе. Ему очень мало надо для счастья... Просто необходимо выжить.
Павел, 41 год. С Винницкой области. Десятки осколков в его теле. К нему приехала мама. Плачет. Счастлива, что он жив".
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Нехай Господь береже.
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