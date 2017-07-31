 С начала суток один воин ранен, двое получили боевые травмы. Под Новотошковским враг применил гранатометы, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "Так, с полуночи и до 18-00 часов зафиксировано 3 случая нарушения перемирия. Около 1-00 ночи из стрелкового оружия преступники открывали огонь по украинским укреплениях вблизи Попасной и Новоалександровки, на Луганском направлении. Огнем наши военные заставили врага замолчать.
А в 12.45 бандформирования ударили из гранатометов и стрелкового оружия по опорному пункту сил АТО в Новотошковском. В результате обстрела один украинский защитник был ранен, двое других получили боевые травмы.
Стоит добавить, что уже несколько дней подряд обманчивое дневное затишье после 18-00 часов заканчивается и враг существенно активизирует вооруженные провокации. В свою очередь, силы АТО готовы не только держать оборону позиций, но и дать противнику быстрый и адекватный ответ".
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