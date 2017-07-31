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 С начала суток один воин ранен, двое получили боевые травмы. Под Новотошковским враг применил гранатометы, - штаб АТО

ато

В зоне АТО, в течение сегодняшнего дня, активность российско-террористических группировок была незначительной. По своей привычной тактикой, боевики минимизировали количество обстрелов украинских позиций в светлое время суток.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "Так, с полуночи и до 18-00 часов зафиксировано 3 случая нарушения перемирия. Около 1-00 ночи из стрелкового оружия преступники открывали огонь по украинским укреплениях вблизи Попасной и Новоалександровки, на Луганском направлении. Огнем наши военные заставили врага замолчать.

А в 12.45 бандформирования ударили из гранатометов и стрелкового оружия по опорному пункту сил АТО в Новотошковском. В результате обстрела один украинский защитник был ранен, двое других получили боевые травмы.

Стоит добавить, что уже несколько дней подряд обманчивое дневное затишье после 18-00 часов заканчивается и враг существенно активизирует вооруженные провокации. В свою очередь, силы АТО готовы не только держать оборону позиций, но и дать противнику быстрый и адекватный ответ".

Также читайте: Активность врага в зоне АТО существенно возросла: за сутки - 26 обстрелов, горячее всего было на луганском направлении, - штаб
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Потрібно досягнути перелому у веденні бойових дій, потрібно наситити війська сучасними засобами ураження які відповідають мінським угодам, мінометами калібру менше 82мм з корегуючими мінами, ПТРК калібром менше 80мм, реактивними системами залпового вогню калібром менше 80мм з керованими ракетами, автоматичними гранатометами з керованими набоями, сучасними крупнокаліберними снайперськими системами для знищення ворожої бронетехніки, ударними БПЛА, які можуть знищувати терористів масово прямо в окопах!
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это противоречит духу и букве минских соглашений
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Якій саме букві? Де написано що не можна застосовувати міномети американської морської піхоти М224 калібру 60мм, які США можуть масово передати в ЗСУ разом з мінами? Передача в ЗСУ таких мінометів радикально змінить ситуацію на фронті!
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тебе срочно нужно обратиться с этим призывом к Трампу...
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пусть минские соглашения со свими буквами затасуют себе трубочкой подписанты- два осла,два посла и какой-то пенсионер
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онижыдети - тамжынашилюди , бамбасня просто грузы отправляла на шыкаладный цех.
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Wevelsburg - уже не наши люди..., там орки у Ахметова и его папы уже все отжали... Торговое партнерство затухает, вот говорят даже электрику в Донецк, на танкоремонтный завод Украина отключила...
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А как депутатам Рады отдыхается на островах когда в стране идете война?! Вроде и уставать им не с чего, заседания прогуливают регулярно, в пятницу вообще пустой зал, знай лишь решают свои шкурные вопросы. Гниды.
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А где же наши хваленные 60мм сверхточные минометы? Когда уже отвечать начнем достойно?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток один воин ранен, двое получили боевые травмы. Под Новотошковским враг применил гранатометы, - штаб АТО
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