 При оформлении документов на гражданство Саакашвили могла быть халатность, нужна внутренняя проверка в миграционной службе, - Арьев

Об этом заявил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я считаю, что Государственная миграционная служба Украины, которая готовит документы для комиссии при президенте по гражданству, должна провести внутреннюю проверку. Если в ближайшее время не будет результатов внутренней проверки, если буду знать, что не будет проверки, я направлю тогда обращение, чтобы такую проверку провести и сообщить мне о ее результатах", - сказал он.
Политик отметил, что анкета, копию которой он ранее опубликовал, находилась в деле М.Саакашвили на получение им гражданства Украины. Он также добавил, что не может утверждать, принадлежит ли подпись на этом документе М.Саакашвили.
В.Арьев допустил, что экс-глава Одесской облгосадминистрации мог поручить третьим лицам оформление соответствующих документов и лично не ставить подписи.
"Из-за халатности в обращении с документами могло иметь место то, что он (М.Саакашвили - Ред.) сбросил это оформление на других и даже не очень этим занимался. А в миграционной службе, … возможно, где-то закрыли глаза на некоторые необходимые нюансы, личную подачу персоной, которая апеллирует к государству относительно приобретения гражданства. Опять-таки, это только имеющаяся у меня информация, которая не имеет четких подтверждений", - пояснил В.Арьев.
"При любых обстоятельствах проводить проверку надо, потому что очевидно - где-то была какая-то халатность тех, кто должен был провести эту процедуру. Эту же процедуру проводит не лично президент, как вы понимаете", - добавил депутат.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Ранее Арьев опубликовал фотокопию части анкеты (с подписью) на получение украинского гражданства М.Саакашвили. В свою очередь М.Саакашвили заявил, что это не его подпись.
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Саакашвили никогда не подавал бы документы, не зная, что вопрос решен в принципе, т.е. скорее всего изначально было предложение Президента --> Михо гражданства. и писанина нужна была только формальная. т.е. давая гражданство Порошенко руководствовался изучением поданых документов и его ввели в заблуждение
(подлогом документов)?
хм, с такой логикой пожалуй заберу и я у дружбана перфоратор, который подарил ему, он все равно им почти не пользуется, так, просверлил 10 дырок... а мне как раз повесить портрет нужно )
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Президент Петро Порошенко поклав відповідальність за корупцію на радянське минуле і вважає, що країна досягла "блискучих" успіхів в боротьбі з нею.
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И открытым текстом говорила о том,что Медвейчук,Рубан,Савченко -это продукт Кремля!
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"В гражданство Украины не принимается лицо, которое:
1) совершило преступление против человечества или осуществляло геноцид;
2) осуждено в Украине к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (до погашению или снятия судимости)
3) совершило на территории другого государства действия, которое признано законодательством тяжким или особо тяжким преступлением».
Принцип презумпции невиновности означает, как известно любому правоведу-первокурснику, что никто не обязан доказывать свою невиновность, а занести человека в разряд совершивших преступление можно только на основании приговора суда, вступившего в законную силу.
На тот момент, когда Саакашвили получил украинское гражданство - а было это 30 мая 2015 года - никаких вступивших в силу проговоров суда в отношении бывшего грузинского президента не было. Нет их, кстати, и по сей день."
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Кто выдавал гражданство - тот и виноват!
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Возомнил из себя царька, а на деле - трусливый, подлый новоявленный диктатор.
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