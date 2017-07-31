EN|RU|UK
Темы дня: Обыск у Трояна Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  2770  136
Материалы по теме:
Все про:Арьев (512) гражданство (643) Саакашвили (1873)

 При оформлении документов на гражданство Саакашвили могла быть халатность, нужна внутренняя проверка в миграционной службе, - Арьев

саакашвили

Государственная миграционная служба Украины должна провести внутреннюю проверку на предмет возможных нарушений при оформлении документов экс-президента Грузии, экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили на получение украинского гражданства.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Вопрос экстрадиции Саакашвили является правовым и следственно-прокурорским процессом, - министр юстиции Грузии

"Я считаю, что Государственная миграционная служба Украины, которая готовит документы для комиссии при президенте по гражданству, должна провести внутреннюю проверку. Если в ближайшее время не будет результатов внутренней проверки, если буду знать, что не будет проверки, я направлю тогда обращение, чтобы такую проверку провести и сообщить мне о ее результатах", - сказал он.

Политик отметил, что анкета, копию которой он ранее опубликовал, находилась в деле М.Саакашвили на получение им гражданства Украины. Он также добавил, что не может утверждать, принадлежит ли подпись на этом документе М.Саакашвили.

В.Арьев допустил, что экс-глава Одесской облгосадминистрации мог поручить третьим лицам оформление соответствующих документов и лично не ставить подписи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ни намерений, ни желания, ни планов просить политическое убежище в другой стране у меня нет", - Саакашвили

"Из-за халатности в обращении с документами могло иметь место то, что он (М.Саакашвили - Ред.) сбросил это оформление на других и даже не очень этим занимался. А в миграционной службе, … возможно, где-то закрыли глаза на некоторые необходимые нюансы, личную подачу персоной, которая апеллирует к государству относительно приобретения гражданства. Опять-таки, это только имеющаяся у меня информация, которая не имеет четких подтверждений", - пояснил В.Арьев.

"При любых обстоятельствах проводить проверку надо, потому что очевидно - где-то была какая-то халатность тех, кто должен был провести эту процедуру. Эту же процедуру проводит не лично президент, как вы понимаете", - добавил депутат.

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Ранее Арьев опубликовал фотокопию части анкеты (с подписью) на получение украинского гражданства М.Саакашвили. В свою очередь М.Саакашвили заявил, что это не его подпись.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
[Білецький: Сотні іноземців, які воювали за Україну, досі перебувають у принизливому становищі нелегалів]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1501160448-biletskiy-sotni-inozemtsiv-yaki-voyuvali-za-ukrayinu-dosi.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что-то не понимаю, а Президент не может минуя инстанции "подарить" гражданство?
Саакашвили никогда не подавал бы документы, не зная, что вопрос решен в принципе, т.е. скорее всего изначально было предложение Президента --> Михо гражданства. и писанина нужна была только формальная. т.е. давая гражданство Порошенко руководствовался изучением поданых документов и его ввели в заблуждение (подлогом документов) ?
хм, с такой логикой пожалуй заберу и я у дружбана перфоратор, который подарил ему, он все равно им почти не пользуется, так, просверлил 10 дырок... а мне как раз повесить портрет нужно )
 показать весь комментарий
Ответить
 
ПРИХОДЯЩЕМУ: Так это - национальная забава украинцев: проспать выборы или просто не пойти! а потом разводить руками "МАЄМО, ЩО МАЄМО". И пока мы не изменимся - так и будет! Знаю многих, кто уже многие года, десятки лет не ходит на любые выборы - но власть - критикует!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а реально какая власть у народа?77 начиная с Главы ЦИК по котрому вервка с мылом плачет а ему награды даже от Порошенко перевалили и нет оснвоаний для уголовного фактового даже дела и про нелегитимный состав ЦИК а про областные, районные и городские и сельские комиссии избирательные вовосе молчу.. Бюллетени печатают НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ УКРАИНА под контролем государства 2-5 млн. "лишних" промокашек вполне даже под силу и как бы реально не голосовали люди резултатт "нарисует"! власть совместно с комиссиями, судами, МВЛ, ГПУ и СБУ.. а что нужно да всего ничего отменить анонимное голосование в бюллетенях это же смешно на корешке бюллетеня где стоит номер и серия мы расписываемся а потом типа анонимность в кабинкахх ха-ха-ха-ха... то исчезающие чернила ручек запрещено людям приносить свои ручки а ПОЧЕМУ КТО ЗАПРЕТИЛ правильно исчезающиме чернила в ручках выдают в комиссиях.. второй момент что мешает при голосовани ввести обязанность ставить отпечатки своих рук во первых мы получим базу для полиции, прокуратуры судов поиск тех же прпоавших, биометрия людей в документах, реестры пений и все такое.. а во вторых уже не всучишь бюллетень с чужими отпечатками...( ведь потом очень даже легуо установить подброшенный ьбооетень в судах им скасувать полностью результат о тогда все кандидаты партии и блоки начнут играть по законам а не по понятиям... и тогда РЕАЛЬНО НАШ ГОЛОС БУДЕТ ИДТИ ТУДА КУДА МЫ ЕГО НАПРАВИЛИ....и доверили к конкретной партии, блоку, человеку...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это не забава.это изжога которую приобрели за время болезни,которая называлась СССР.Но по сути верно.Выбирать не умеем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кстати, а почему Указ Президента о лишении гражданства до сих пор упорно отказываются предъявить? Это Государственная Тайна? Или там тоже халатность?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порошенко звинуватив СРСР у корупції в Україні | Бізнес новини України | Бізнес UA

Президент Петро Порошенко поклав відповідальність за корупцію на радянське минуле і вважає, що країна досягла "блискучих" успіхів в боротьбі з нею.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А я то все думал хто виноват, а это оказывается Брежнев!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только что на Эспересмо Гайде Ризаева,еоторая просидела 9 месяцев в плену,рассказала,как ей звонили от имени Савченко с просьбой,чтобы она аезде говорила,что ее освободили благодаря Медвейчуку!я
И открытым текстом говорила о том,что Медвейчук,Рубан,Савченко -это продукт Кремля!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По закону Украины
"В гражданство Украины не принимается лицо, которое:
1) совершило преступление против человечества или осуществляло геноцид;
2) осуждено в Украине к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (до погашению или снятия судимости)
3) совершило на территории другого государства действия, которое признано законодательством тяжким или особо тяжким преступлением».
Принцип презумпции невиновности означает, как известно любому правоведу-первокурснику, что никто не обязан доказывать свою невиновность, а занести человека в разряд совершивших преступление можно только на основании приговора суда, вступившего в законную силу.
На тот момент, когда Саакашвили получил украинское гражданство - а было это 30 мая 2015 года - никаких вступивших в силу проговоров суда в отношении бывшего грузинского президента не было. Нет их, кстати, и по сей день."
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Согласно Закону Украины «О гражданстве Украины» (ст. 19, п. 2), основанием для потери гражданства Украины является приобретение лицом гражданства Украины вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов. Экс-президент Грузии получил гражданство Украины, дав честное экс-президентское слово, что не разгонял оппозиционную акцию в ноябре 2007 года, не учинял разгром телекомпании «Имеди», не изымал собственность у учредителя этой телекомпании и не растрачивал бюджетные средства, а уголовные дела, состряпанные против него в Грузии завистниками, интриганами и агентами Путина, ничтожны, фиктивны и вообще прекращены. Экс-президент Грузии лишился гражданства Украины после того, как Генеральная прокуратура Грузии официально подтвердила обвинения, выдвигаемые против Саакашвили, а ГМСУ обнародовала - по запросу оппозиционного депутата украинского парламента - факт отрицания в миграционной анкете экс-президента Грузии самого их существования в нарушение Закона Украины «О гражданстве Украины» (ст. 19, п. 2) и Европейской конвенции о гражданстве (ст. 7, п. 1b).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да пусть эта газпромовская грузинская прокуратура засунет все эту фигню в свою задницу. На момент предоставления гражданства Саакашвили не было решения суда, остальное лишь бла-бла. Кстати, о том что уголовные дела возбуждены все прекрасно знали, грузинская прокуратура трезвонит об этом много лет. На получении гражданства это не отражается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пороху надо было убрать Михо,которому он не мог закрыть рот.Особенно,после того,как Саакашвили начал говорить много и правду в саоей передаче.
 показать весь комментарий
Ответить
 
При оформлении документов на гражданство Саакашвили

Кто выдавал гражданство - тот и виноват!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Эта "халатность" возможно була сделана с дальним прицелом "навсякийслучай"...и вот он произошел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лично у меня так называемый гарант Конституции вызывает отвращение и брезгливость.
Возомнил из себя царька, а на деле - трусливый, подлый новоявленный диктатор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПри оформлении документов на гражданство Саакашвили могла быть халатность, нужна внутренняя проверка в миграционной службе, - Арьев
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти