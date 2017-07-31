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 Политика Украины, Происшествия
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 Ничто не может препятствовать депутатской деятельности, - Поляков объяснил почему отказывается носить электронный браслет

поляков

Народный депутат Максим Поляков отказывается одевать электронный браслет слежения на основании разъяснения Конституционного Суда, а также потому, что он не находится под домашним арестом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом политик сообщил в эфире Еспресо.TV.

"Есть разъяснение Конституционного Суда", - отметил Поляков, посвященное ст. 80 (депутатская неприкосновенность) Конституции Украины. Согласно этому документу, заявляет нардеп, не может существовать никаких препятствий в осуществлении им своих полномочий в статусе народного депутата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В отношении Полякова может быть открыто еще одно уголовное производство, - Холодницкий

"Это (ношение браслета - ред.) дает препятствия", - отметил он.

По его словам, он уже обратился в Апелляционный суд относительно препятствования детективами НАБУ его депутатской деятельности.

"Что дает НАБУ возможность ношения браслета? Ничего. Они не имела права это делать, это не имеет никакого отношения к расследованию... Браслет используется при домашнем аресте, а у меня нет домашнего ареста", - отметил Поляков.

Кроме того, браслет "не фиксирует" с кем, где, как и когда он общается, поэтому это, как считает Поляков, не поможет расследованию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полякову снова не надели электронный браслет, - 112 Украина

По его мнению, история с браслетом, однако используется прокурорами чтобы скрыть отсутствие расследования в так называемом янтарном деле, к которому он не имеет никакого отношения, а также скрыть отсутствие доказательств его вины.

"Где янтарь? Благодаря истории с браслетом все забыли о янтаре", - отметил Поляков.

Он также напомнил, что не существует оперативного видео получением им взятки, а в официальной стенограмме НАБУ нет ничего о его согласии на получение взятки, наоборот он там категорически возражает против непосредственного участия в лоббировании незаконной добычи янтаря, к чему его пыталась склонить агент под прикрытием "Екатерина Сивоконь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поляков не явился к правоохранителям, чтобы на него одели электронный браслет, - Нацполиция (обновлено)

Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Артем Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довгого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.

18 июля, Соломенский суд назначил народному депутату Бориславу Розенблату залог в 7 миллионов гривен, частично удовлетворив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Лишение депутатского мандата, СИЗО и суд
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а у розенбляди такая имя, что не напишешь, все ошибаются, поэтому борух говорит, что это не оно, ну сколько же этой гадости пролезло во власть, куда не кинь- кругом борухи и мойши
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сука,деятельностью ты занимаешься, себе на офшор
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Нельзя препятствовать депутатам!! А то Путин нападет!

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А не оборзел ли этот радетель права депутатов на коррупцию?
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"Ничто не может препятствовать депутатской деятельности", даже уголовный кодекс Украины!
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даже КОРУПЦИЯ "не может мешать депутатской деятельности", что депутаты постоянно своими действиями доказывают
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"ГАД ПОЛЗУЧИЙ" - раньше думала что змея, ан нет и среди людей водятся...
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Ничто не может препятствовать депутату делать уголовные преступления. Каста неприкасаемых уголовников - вот кто депутаты.
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- шо-шо? депутатская деятельность? нет, не слышал )
Ничто не может препятствовать депутатской деятельности, - Поляков объяснил почему отказывается носить электронный браслет - Цензор.НЕТ 3641
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Они смеются над всеми законами и людьми,это нелюди
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да, этот статус надо срочно убирать, а то эти статусные сношения уже достали.
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О как привыкли на типа депутатские обязанности ссылаться, мля!!! А как на Канары во время сессии гасать так не вспоминают, мля...
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Отказываешся, потому что ...... д, ........к и т.д.Было бы правовое государство такие как вы давно сидели бы в камере и без средств( за оскорбление правосудия).
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Депутатская деятельность Полякова это - крышевание и взяточничество ? Вот для этого и лезут эти "упыри" в Парламент, жопу лижут царькам своим, бабки платят бешенные за место в списке, врут избирателям в лицо и лезут, лезут ... как тараканы , бля ...
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Слова полякова це маніпуляція чистої води. Як браслет може заважати писати закони? або приймати електорат? Звісно він може завадити на Лазуровому березі відпочивати, але це не зовсім та діяльність, яка в Конституції описана.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНичто не может препятствовать депутатской деятельности, - Поляков объяснил почему отказывается носить электронный браслет
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