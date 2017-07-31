 Ничто не может препятствовать депутатской деятельности, - Поляков объяснил почему отказывается носить электронный браслет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом политик сообщил в эфире Еспресо.TV.
"Есть разъяснение Конституционного Суда", - отметил Поляков, посвященное ст. 80 (депутатская неприкосновенность) Конституции Украины. Согласно этому документу, заявляет нардеп, не может существовать никаких препятствий в осуществлении им своих полномочий в статусе народного депутата.
"Это (ношение браслета - ред.) дает препятствия", - отметил он.
По его словам, он уже обратился в Апелляционный суд относительно препятствования детективами НАБУ его депутатской деятельности.
"Что дает НАБУ возможность ношения браслета? Ничего. Они не имела права это делать, это не имеет никакого отношения к расследованию... Браслет используется при домашнем аресте, а у меня нет домашнего ареста", - отметил Поляков.
Кроме того, браслет "не фиксирует" с кем, где, как и когда он общается, поэтому это, как считает Поляков, не поможет расследованию.
По его мнению, история с браслетом, однако используется прокурорами чтобы скрыть отсутствие расследования в так называемом янтарном деле, к которому он не имеет никакого отношения, а также скрыть отсутствие доказательств его вины.
"Где янтарь? Благодаря истории с браслетом все забыли о янтаре", - отметил Поляков.
Он также напомнил, что не существует оперативного видео получением им взятки, а в официальной стенограмме НАБУ нет ничего о его согласии на получение взятки, наоборот он там категорически возражает против непосредственного участия в лоббировании незаконной добычи янтаря, к чему его пыталась склонить агент под прикрытием "Екатерина Сивоконь".
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Артем Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довгого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.
18 июля, Соломенский суд назначил народному депутату Бориславу Розенблату залог в 7 миллионов гривен, частично удовлетворив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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