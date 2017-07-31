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Все про:Ивано-Франковск (606) ранение (1807) стрельба (2473)

 Полиция установила личность стрелка, напавшего на бизнесмена в Ивано-Франковске

стрельба

Авто местного предпринимателя в центре Ивано-Франковска расстрелял Михаил Дерещук.

Об этом сообщает местное издание "Фirtka", передает Цензор.НЕТ.

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В полиции уже дали описание стрелка, которого зафиксировали камеры наблюдения. Им является Михаил Дерещук, известный под прозвищем Дыра, который в 2015 году баллотировался в Ивано-Франковский городской совет от партии "Патриот".

Как сообщил на месте происшествия заместитель начальника ГУ НП в Ивано-Франковской области Игорь Бабюк, выстрелы были осуществлены когда предприниматель садился в авто на улице Шеремета, где находится его магазин.

Также известно, что полиция уже нашла автомобиль на котором сбежал преступник.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске неизвестный мужчина обстрелял автомобиль Audi.
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