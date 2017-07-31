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 Трамп очень скоро подпишет закон о новых санкциях против России, - вице-президент США Пенс

санкции

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп очень скоро подпишет закон о новых санкциях против Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал вице-президент США Майк Пенс.

"Очень скоро, в знак нашей приверженности, Трамп подпишет законодательство для укрепления санкций США против России", - сообщил Пенс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тиллерсон: Новые санкции против РФ - это сильное желание американского народа видеть, что Россия предпринимает шаги для улучшения отношений

Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Чтобы документ вступил в силу, его должен подписать президент США Дональд Трамп.


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Какой руссофил Трамп, все делает на благо рахи, только бы она с коленей встала
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Новые санкции, которые ПОДПИШЕТ Трамп, ощутят и барыги, неразрывно связанные с рашкой.
Огромное количество предприятий работает в связке с рашкой.
Как рашистский бизнес имеет огромные доли в Украине, так и украинские олигархи владеют фабриками в рашке.
Кроме того, многие украинские политические "элиты" откровенно получают финансирование из рашки, даже целые партии.
Все они подпадают под новые санкции.
Если раньше получалось скрывать или балансировать, то теперь все. Это конец.
В ближайшие годы обанкротится много людей и предприятий, которые работали на две стороны. Все кто причастен к "большой" контрабанде тоже будут прижучены.
Создается кольцо.
Или вы там с диктаторами, серийными убийцами, террористами и ФСБ.. ...или Вы с цивилизацией, демократией, будущим.
Все, кто работают с рашкой подвергнуться массовой финансовой, политической и дипломатической зачистке.
И страшно должно быть даже тем, кто хоть раз выводил бабло в оффшоры, но через фирмы, где засветились рашисты, а они засветились везде.
Все они подпадают под спонсирование терроризма.
Будет весело. Это конец совка и рашистского мира везде.
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Трамп очень скоро подпишет закон о новых санкциях против России, - вице-президент США Пенс
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Да уж подписал бы, и чо там свистеть?

Не, ну конечно нужно приличную паузу соблюсти. Ведь просто западло в тот же день подписывать, что Сенат почти единогласно одобрил.
Но, взяв паузу - не тяни её слишком долго, Трамп. А то подумают, что ты - импотент.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп очень скоро подпишет закон о новых санкциях против России, - вице-президент США Пенс
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