 США всегда будут вместе с Балтийскими странами, - Пенс

Такое заявление во время визита в Таллинн сделал вице-президент США Майк Пенс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новую газету.
"Мне доверена честь донести до вас очень простую весть от президента Соединенных Штатов Америки. Президент направил меня сюда, чтобы сообщить, что мы - с вами. Мы с народами Эстонии, Латвии и Литвы и с их государствами, и всегда будем вместе с ними", - заявил Пенс на совместной пресс-конференции с президентами Эстонии, Латвии и Литвы.
В Эстонии также ввели дополнительный контроль личных и транспортных документов с целью обеспечения безопасности на время визита вице-президента США Майка Пенса.
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Пора и Украине вступать в НАТО. Для этого конечно нужно очень много сделать. И в первую очередь - накуизировать рыго-шоколадную власть. Это - первый и самый главный шаг. Без него ничего не получится. Так и будем в одиночку с вонючей Россией воевать.
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