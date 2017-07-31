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 США всегда будут вместе с Балтийскими странами, - Пенс

пенс

США всегда будут вместе с Балтийскими странами и их народами.

Такое заявление во время визита в Таллинн сделал вице-президент США Майк Пенс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новую газету.

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"Мне доверена честь донести до вас очень простую весть от президента Соединенных Штатов Америки. Президент направил меня сюда, чтобы сообщить, что мы - с вами. Мы с народами Эстонии, Латвии и Литвы и с их государствами, и всегда будем вместе с ними", - заявил Пенс на совместной пресс-конференции с президентами Эстонии, Латвии и Литвы.

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В Эстонии также ввели дополнительный контроль личных и транспортных документов с целью обеспечения безопасности на время визита вице-президента США Майка Пенса.

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все глубже и глубже госдеп загоняет мордву взад на болота мордовии.
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Карочче. Если кацапские скоты плезут - их будут бить по козлиной мортде.
Пора и Украине вступать в НАТО. Для этого конечно нужно очень много сделать. И в первую очередь - накуизировать рыго-шоколадную власть. Это - первый и самый главный шаг. Без него ничего не получится. Так и будем в одиночку с вонючей Россией воевать.
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воюйте дальше! так вам проще будет обьяснить нищету и разруху
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зарплаты заробитчан из Подмосковья резко упали
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