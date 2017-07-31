 Зампредседателя Харьковской ОГА Шахненко нарушил закон о коррупции, - НАПК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ведомства.
Решение было принято 28 июля на заседании НАПК.
В предписании говорится, что при составлении и предоставлении декларации Шахненко нарушил требования пунктов 2 и 7 статьи 46 закона Украины "О предотвращении коррупции".
"Указал в декларации отдельные недостоверные сведения", - утверждают в агентстве.
Пункт 2 касается объектов недвижимости, принадлежащих декларанту, а пункт 7 - полученных (насчитанных) доходов.
В сообщении НАПК отмечается, что достоверные сведения должны быть внесены в декларацию за 2015 год.
Предписание является обязательным к исполнению.
В декларации за 2015 год Шахненко указал в разделе "Объекты недвижимости" земельный участок площадью 1000 м² и два жилых дома, один из которых (139,5 м²) принадлежит ему, а второй - жене. В разделе "Доходы, в том числе подарки" чиновник указал свою зарплату (почти 109 тыс. грн), пенсию (6230 грн), проценты (833 грн) и бонусы (364 грн).
Заместителем главы ОГА Шахненко назначен 24 февраля 2015 года, до этого он некоторое время исполнял обязанности зампредседателя.
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