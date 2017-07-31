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 Трамп может похоронить проект по строительству газопровода "Северный поток-2", - Die Zeit

При помощи нового закона, касающегося антироссийских санкций, президент США может похоронить проект по строительству газопровода "Северный поток-2". Россия не сможет реализовать проект в одиночку.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инопрессу, об этом пишет постоянный автор Die Zeit Максим Киреев.

"Если Трамп последует за канонами русского театрального искусства, президенту Путину скоро придется несладко", - пишет журналист, вспоминая слова Антона Чехова о ружье, висящем на стене в первом акте пьесы и неизбежно выстреливающем в конце.

"Получается, Россия должна как можно быстрее свернуть строительство, чтобы и дальше не инвестировать в бесперспективный проект, который уже обошелся в 9 млрд евро. Поскольку новый пакет санкций, (...) как по маслу прошедший через Палату представителей и Сенат, вкладывает в руки президента США не просто ружье, а скорее базуку".

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"Изначально, - поясняет Киреев, - закон о санкциях был направлен против Трампа, его целью было ограничить президента в принятии единоличного решения по отмене антироссийских санкций. Одновременно с этим предполагалось наказать Россию за вмешательство в предвыборную кампанию в США. В конечном итоге пассаж за номером 232 вызвал недовольство не только в России, но и в Германии". Речь, как говорится в статье, идет о штрафных мерах, направленных против тех компаний, которые связаны с Россией в рамках проекта по строительству "Северного потока-2".

"Дополнительный конфликтный потенциал содержит и то место в законе, в котором говорится о том, что новые санкции направлены на предотвращение российского доминирования на европейском газовом рынке и поддержку экспорта американских энергоресурсов", - отмечает автор.

Путин назвал санкции "хамством" и заявил об ответных мерах.

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"Перспектива столкнуться с санкциями сейчас некстати еще и потому, что в последние месяцы наметилось сближение между "Газпромом" и Брюсселем. Так, русские пошли на серьезные уступки в ходе антимонопольных разбирательств, отказались от запрета на перепродажу российского газа и гарантировали привязку цен на голубое топливо к международным нормативам. (...) Брюссель, со своей стороны, предоставил "Газпрому" расширенный доступ к газопроводу OPAL. (...) Польша тщетно препятствовала этому сближению", - говорится в статье.

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Если с реализацией проекта по строительству "Северного потока-2" возникнут проблемы, на этих подвижках будет поставлен крест, опасаются отраслевые эксперты. Практически все эксперты единодушно сходятся на том, что Россия в одиночку не сможет реализовать ни "Северный поток", ни "Турецкий поток", пишет издание.

"Новый закон автоматически не означает, что дело дойдет до новых штрафных мер", - замечает автор статьи, указывая на то, что в тексте закона значится формулировка "президент может", а не "должен".

"Однако именно в том, что касается темы газопроводов и газового экспорта, цели санкций пересекаются с теми, которые обозначил сам Трамп", - замечает Киреев. Выступая в Варшаве, президент США отметил, что "Америка готова помочь Польше и другим европейским государствам диверсифицировать источники поставок энергоресурсов, чтобы не испытывать давление со стороны одного поставщика". Возвращаясь с саммита в Гамбурге, Трамп объявил журналистам о том, что планирует превратить США в газового экспортера, добавляет автор.

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Правда, после недовольства со стороны ЕС американские законодатели подкорректировали текст закона: согласно новому варианту, в том, что касается газопроводов, Трамп впредь будет обсуждать шаги с европейскими партнерами. "Вопреки высказыванию Чехова, Трампу пока придется оставить свое оружие висеть на стене", - резюмирует Киреев.
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им в него выгодно инвестировать, так как 99% средств разворовывается, было интервью, как они кидают подрядчиков, пообещав и не заплатив им деньги, потом новые дурачки легко находятся, могут еще кредитов в банке набрать.
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не може.... він тільки тим і замається із моменту... обраня його президентом
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И правильно сделает.Немцы дэбилы вообще.Зачем им эта труба?Чтобы кацапы их шантажировали энергоресурсами?
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немцы - люди подневольные, с комплексом вины за 2-ю мировую войну. Поэтому зависят от рашки, вернее от её энергоресурсов, боятся не брать у рашистов газ и нефть.
Но так же немцы ещё в большей степени зависимы от штатов. Политически и в военной сфере.
В Германии базы США. И перед штатами у немцев так же комплекс за 2-ю мировую.
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затем, что труба зайдет напрямую к немцам и они будут основным транзитерером(перепродавцом) рашевского газа остальной Европе вместо Украины. И они тут глумливые обеспокоенцы не понимают, что способствует мокшанским терористам, типа ничего личного , это бизнес.... А итог - по прежнему рашка монополист... Конечно Трамп приследует интересы США, чтобы зайти на европейский рынок, но по идее это должно быть выгодно всей Европе, ибо поставки будут диверсифицированы, т.е. рашк4а ослабнет, а у европы будет выбор у кого брать....
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Украина свою выбрасывать тоже что-то не спешит.
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Осторожно, порохоботы!

Кто в космос летает, кто водит трамвай,
Кто хлеб выпекает румяный.
А вот в интернете живет негодяй -
Продажный, тупой, неустанный.

Он рук не жалея, стучит и стучит,
Он учит, как стать патриотом.
Врагов государства выносит на щит.
Непросто быть порохоботом.

Он опытный воин, матерый сатир,
Весь мир атакует упрямо.
Он всех убедит, что война - это мир,
А горы - конечно же, яма.

И верим мы свято, что гордость - позор,
Что гады нужны и полезны.
А главный в стране беспредельщик и вор -
Спаситель от страшной болезни.

Разложит нам правду по полкам, сполна,
С красивой обложкой «Рошена»
Свободного рабства пришли времена!
И это уже неизменно.

Как грустно теперь вспоминать про Майдан
И знать, что победы не будет.
Нас порохоботы загнали в капкан.
Ну будьте же бдительны, люди!

Це ПРо тебе і твоїх коллег!!
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"Плохое не плохо само по себе - такое оно по тебе"
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Що сопельки вже пісохли трохи???
Можем це виправити...
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Если бы это удалось Трампу, то он уже бы вошёл в историю... И вообще, воспользуется ли Трамп шансом, не только похоронить Северный поток-2, но и рашку в целом похоронить (развалить)?
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Ну сам Трамп неоднократно говорил, что Великий Рейган его кумир.А именно Рональд Рейган развалил " Империю Зла " под названием СССР и сам же придумал этот термин.... ....ИМПЕРИЯ ЗЛА
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Трамп может похоронить проект по строительству газопровода "Северный поток-2", - Die Zeit
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Эй! Куча гнилой картошки под названием "Еврасаюз". Это не трамп похоронил "Северный поток -2".
Это интересы экономики супердержавы США похоронили русский дроч на "тоже сверхдержаву" в виде всех этих "потокв" и "сил сцЫбири"
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Ось чому Німеччина давала зелену дорогу ,бо пов'язані з РФ тепер вилізає все наверх. Кормушка Німеччини мафіозна.
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Повязанність з кацапією дуже серйозна. Зараз у Німеччині дуже різко сприймають нові санкції США проти кацапів і все частіше йдеться про початок економічної війни ЄС з США. Наприклад сьогоднішні заголовки радіотрансляцій у Німеччині: "США вводять нові санкції проти кацапії, а міністр економіки Німеччини заявляє про контрсанкції з боку Німеччини по відношенню до США за це". За це! Тобто Німеччина відповідає Штатам за кацапів. Дожили! Самі німецькі експерти заявляють поки що з іронією про те, що фактично Німеччина стає на сторону кацапії у її протистоянні з США! Сюр.
Тому так.... німецькі політики відкрито заявляють про недопустимість обмежень щодо функціонування їх бізнесу в кацапії! З чого робимо висновок, що нарешті коли приймаються суттєві та відчутні заходи (дійсно санцкції), то вони звичайно, що не можуть не зачепити інтереси тих, хто веде бізнес з мордором. Лише б вистачило твердості та рішучості Штатам довести нові санкції до логічного завершення, незважаючи на крики і супротив євпропейців - до ліквідації проекту "Північний поток - 2".
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а трамп такой,он самодур и если захочет- сможет
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брейте, бюргеры ладошки, не быть вам газовым хабом Европы, как бы вам там пуйло шредером по днищу не мазал
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Трамп может похоронить проект по строительству газопровода "Северный поток-2", - Die Zeit

.....
если он это таки сделает, то только за это уже будет достоен уважения украинцев и восточных европецйев. Забудется сразу весь негатив. Хотя если разобраться, то негатив идёт от его эксцентричности и разных высказываний, но по если судить по делам, то пока ничего плохого он Украине и не сделал.
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Новые санкции, которые ПОДПИШЕТ Трамп, ощутят и барыги, неразрывно связанные с рашкой.
Огромное количество предприятий работает в связке с рашкой.
Как рашистский бизнес имеет огромные доли в Украине, так и украинские олигархи владеют фабриками в рашке.
Кроме того, многие украинские политические "элиты" откровенно получают финансирование из рашки, даже целые партии.
Все они подпадают под новые санкции.
Если раньше получалось скрывать или балансировать, то теперь все. Это конец.
В ближайшие годы обанкротится много людей и предприятий, которые работали на две стороны. Все кто причастен к "большой" контрабанде тоже будут прижучены.
Создается кольцо.
Или вы там с диктаторами, серийными убийцами, террористами и ФСБ.. ...или Вы с цивилизацией, демократией, будущим.
Все, кто работают с рашкой подвергнуться массовой финансовой, политической и дипломатической зачистке.
И страшно должно быть даже тем, кто хоть раз выводил бабло в оффшоры, но через фирмы, где засветились рашисты, а они засветились везде.
Все они подпадают под спонсирование терроризма.
Будет весело. Это конец совка и рашистского мира везде.
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".................новые санкции направлены на предотвращение российского доминирования на европейском газовом рынке и поддержку экспорта американских энергоресурсов"............... це вже схоже на правду. А то - "Крим"........ "Донбас"...........
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Уже все поняли,что рос.доминирование заканчивается "крымом и дамбасом".
Желающих стать следующей жертвой амбиций московии значительно поубавилось.
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Таки да Андрюша, просто надо сторону правильную выбрать чтобы не вляпаться в очередной раз .
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Америка может,но мешает сближение газпрома и Брюсселя.

Т.е. Европа не совсем за.
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По Жириновскому он 1 сорта, а Мелькель 2 сорта (всякие там европейцы). Типично фашистская риторика делить людей на сорта. Очень отрезвляющее заявление Жириновского, теперь судьба Северного потока будет трагична для России.
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Трамп может похоронить проект по строительству газопровода "Северный поток-2", - Die Zeit

Хоронили проект... порвали три баяна...
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Касабы вы орали как будет гнить Украинская труба!))) А походу сгниет огрызок на 9 миллиардов ваших налогов))))))))))))))))))))))) Касабы ржите))))
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Та Трамп там ничего не решает... Его, как быка на корриде, загоняют в нужном направлении 😊
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Я уже в сомнениях, фуйло "гениальный" политик или экономист, таки надо его переизбирать .
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и я готов агитировать русню - голосовать за хуило - он знает как мочить русню, а то, нет ну вообше то, лучше его это удалос ещё и его соплеменнику володье лисому, тому, тельцо которого, как Тутанмехон на краснои площади, в стекляном ящике лежит.
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О... посадили Трампа на сковородку. Интересно, как он выкрутится.
После пассажей прошлой недели хорошего мнения о нём в любом случае уже не будет:
http://delfinfatma1.blogspot.com/2017/07/blog-post_31.html
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Можно подумать что транзит по дну балтийского будет бесплатным) Как бы не совсем так.
Аварийность черевата дикой экокатастрофой не сравнимой никак с двумя лярдиками Нам в год. Страны Балтийского бассейна это прекрасно осознают. Опять же неизбежно усиление, под предлогом охраны газопровода, педеративного флота в регионе не хер никому не нужно.
Так что не только Трамп против.
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как по маслу прошедший через Палату представителей и Сенат - как по маслу, как по маслу - а зверёк и там прячетса и передаёт привет россие, хоть и маскируетса


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Стесняюсь спросить - а Южный поток уже функционирует? Что? Нет? А почему?
А Турецкий? Что? Тоже нет? А почему?
Я так понимаю, про "Силу Сибири" можно уже не спрашивать?
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США мочит НКВД-шников на всех фронтах:политика побивает экономику!Пора и "поток-1" заглушить за ненадобностью.А где же обещание превратить США в "радиоактивный пепел"?
А "Искандеры" - лопнули от смеха?
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РоSSийские "потоки" - это коррупция, посредством которой Путин и Ко покупает лояльность части "элиты" в ЕС. Отсюда эта проклятая вечная "озабоченность" дряхлеющец Европы, и ее неспособность достойно ответить как на происки России, так и иные на вызовы текущего и будущих времен.
Соответственно, чем скорее эти "потоки" пересохнут, тем больше шансов у прогрессивного мира, и у Украины в частности. Успехов и решительности Штатам в этом
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп может похоронить проект по строительству газопровода "Северный поток-2", - Die Zeit
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