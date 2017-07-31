 Трамп может похоронить проект по строительству газопровода "Северный поток-2", - Die Zeit

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инопрессу, об этом пишет постоянный автор Die Zeit Максим Киреев.
"Если Трамп последует за канонами русского театрального искусства, президенту Путину скоро придется несладко", - пишет журналист, вспоминая слова Антона Чехова о ружье, висящем на стене в первом акте пьесы и неизбежно выстреливающем в конце.
"Получается, Россия должна как можно быстрее свернуть строительство, чтобы и дальше не инвестировать в бесперспективный проект, который уже обошелся в 9 млрд евро. Поскольку новый пакет санкций, (...) как по маслу прошедший через Палату представителей и Сенат, вкладывает в руки президента США не просто ружье, а скорее базуку".
"Изначально, - поясняет Киреев, - закон о санкциях был направлен против Трампа, его целью было ограничить президента в принятии единоличного решения по отмене антироссийских санкций. Одновременно с этим предполагалось наказать Россию за вмешательство в предвыборную кампанию в США. В конечном итоге пассаж за номером 232 вызвал недовольство не только в России, но и в Германии". Речь, как говорится в статье, идет о штрафных мерах, направленных против тех компаний, которые связаны с Россией в рамках проекта по строительству "Северного потока-2".
"Дополнительный конфликтный потенциал содержит и то место в законе, в котором говорится о том, что новые санкции направлены на предотвращение российского доминирования на европейском газовом рынке и поддержку экспорта американских энергоресурсов", - отмечает автор.
Путин назвал санкции "хамством" и заявил об ответных мерах.
"Перспектива столкнуться с санкциями сейчас некстати еще и потому, что в последние месяцы наметилось сближение между "Газпромом" и Брюсселем. Так, русские пошли на серьезные уступки в ходе антимонопольных разбирательств, отказались от запрета на перепродажу российского газа и гарантировали привязку цен на голубое топливо к международным нормативам. (...) Брюссель, со своей стороны, предоставил "Газпрому" расширенный доступ к газопроводу OPAL. (...) Польша тщетно препятствовала этому сближению", - говорится в статье.
Если с реализацией проекта по строительству "Северного потока-2" возникнут проблемы, на этих подвижках будет поставлен крест, опасаются отраслевые эксперты. Практически все эксперты единодушно сходятся на том, что Россия в одиночку не сможет реализовать ни "Северный поток", ни "Турецкий поток", пишет издание.
"Новый закон автоматически не означает, что дело дойдет до новых штрафных мер", - замечает автор статьи, указывая на то, что в тексте закона значится формулировка "президент может", а не "должен".
"Однако именно в том, что касается темы газопроводов и газового экспорта, цели санкций пересекаются с теми, которые обозначил сам Трамп", - замечает Киреев. Выступая в Варшаве, президент США отметил, что "Америка готова помочь Польше и другим европейским государствам диверсифицировать источники поставок энергоресурсов, чтобы не испытывать давление со стороны одного поставщика". Возвращаясь с саммита в Гамбурге, Трамп объявил журналистам о том, что планирует превратить США в газового экспортера, добавляет автор.
Правда, после недовольства со стороны ЕС американские законодатели подкорректировали текст закона: согласно новому варианту, в том, что касается газопроводов, Трамп впредь будет обсуждать шаги с европейскими партнерами. "Вопреки высказыванию Чехова, Трампу пока придется оставить свое оружие висеть на стене", - резюмирует Киреев.
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Но так же немцы ещё в большей степени зависимы от штатов. Политически и в военной сфере.
В Германии базы США. И перед штатами у немцев так же комплекс за 2-ю мировую.
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Кто в космос летает, кто водит трамвай,
Кто хлеб выпекает румяный.
А вот в интернете живет негодяй -
Продажный, тупой, неустанный.
Он рук не жалея, стучит и стучит,
Он учит, как стать патриотом.
Врагов государства выносит на щит.
Непросто быть порохоботом.
Он опытный воин, матерый сатир,
Весь мир атакует упрямо.
Он всех убедит, что война - это мир,
А горы - конечно же, яма.
И верим мы свято, что гордость - позор,
Что гады нужны и полезны.
А главный в стране беспредельщик и вор -
Спаситель от страшной болезни.
Разложит нам правду по полкам, сполна,
С красивой обложкой «Рошена»
Свободного рабства пришли времена!
И это уже неизменно.
Как грустно теперь вспоминать про Майдан
И знать, что победы не будет.
Нас порохоботы загнали в капкан.
Ну будьте же бдительны, люди!
Це ПРо тебе і твоїх коллег!!
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Можем це виправити...
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Эй! Куча гнилой картошки под названием "Еврасаюз". Это не трамп похоронил "Северный поток -2".
Это интересы экономики супердержавы США похоронили русский дроч на "тоже сверхдержаву" в виде всех этих "потокв" и "сил сцЫбири"
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Тому так.... німецькі політики відкрито заявляють про недопустимість обмежень щодо функціонування їх бізнесу в кацапії! З чого робимо висновок, що нарешті коли приймаються суттєві та відчутні заходи (дійсно санцкції), то вони звичайно, що не можуть не зачепити інтереси тих, хто веде бізнес з мордором. Лише б вистачило твердості та рішучості Штатам довести нові санкції до логічного завершення, незважаючи на крики і супротив євпропейців - до ліквідації проекту "Північний поток - 2".
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.....
если он это таки сделает, то только за это уже будет достоен уважения украинцев и восточных европецйев. Забудется сразу весь негатив. Хотя если разобраться, то негатив идёт от его эксцентричности и разных высказываний, но по если судить по делам, то пока ничего плохого он Украине и не сделал.
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Огромное количество предприятий работает в связке с рашкой.
Как рашистский бизнес имеет огромные доли в Украине, так и украинские олигархи владеют фабриками в рашке.
Кроме того, многие украинские политические "элиты" откровенно получают финансирование из рашки, даже целые партии.
Все они подпадают под новые санкции.
Если раньше получалось скрывать или балансировать, то теперь все. Это конец.
В ближайшие годы обанкротится много людей и предприятий, которые работали на две стороны. Все кто причастен к "большой" контрабанде тоже будут прижучены.
Создается кольцо.
Или вы там с диктаторами, серийными убийцами, террористами и ФСБ.. ...или Вы с цивилизацией, демократией, будущим.
Все, кто работают с рашкой подвергнуться массовой финансовой, политической и дипломатической зачистке.
И страшно должно быть даже тем, кто хоть раз выводил бабло в оффшоры, но через фирмы, где засветились рашисты, а они засветились везде.
Все они подпадают под спонсирование терроризма.
Будет весело. Это конец совка и рашистского мира везде.
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Желающих стать следующей жертвой амбиций московии значительно поубавилось.
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Т.е. Европа не совсем за.
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Хоронили проект... порвали три баяна...
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После пассажей прошлой недели хорошего мнения о нём в любом случае уже не будет:
http://delfinfatma1.blogspot.com/2017/07/blog-post_31.html
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Аварийность черевата дикой экокатастрофой не сравнимой никак с двумя лярдиками Нам в год. Страны Балтийского бассейна это прекрасно осознают. Опять же неизбежно усиление, под предлогом охраны газопровода, педеративного флота в регионе не хер никому не нужно.
Так что не только Трамп против.
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А Турецкий? Что? Тоже нет? А почему?
Я так понимаю, про "Силу Сибири" можно уже не спрашивать?
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А "Искандеры" - лопнули от смеха?
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Соответственно, чем скорее эти "потоки" пересохнут, тем больше шансов у прогрессивного мира, и у Украины в частности. Успехов и решительности Штатам в этом
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