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Все про:закон (2358) Польша (3979) протест (5480) Дуда (168)

 Президент Польши Дуда ветировал два закона, из-за которых возникли протесты в обществе

польша президент анджей дуда

Канцелярия польского президента Анджея Дуды сообщила о ветировании главой государства законов о реформе судебной системы страны, которые вызвали массовые протесты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере польского президента.

"На основании статьи 122 раздела 5 конституции президент Анджей Дуда передал законы о Национальном судебном совете и Верховном суде на повторное рассмотрение сеймом", - говорится в тексте сообщения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда подписал закон о судопроизводстве, из-за которого ЕС пригрозил Польше санкциями

В Польше с 21 июля продолжаются акции протеста, связанные с тем, что оппозиция опасается возникновения зависимости судебной системы от правящей партии в результате принятия этих законов.

Ранее сообщалось, что Польша ответила на запуск ЕС санкционной процедуры из-за судебной реформы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: По всей Польше прошли многотысячные демонстрации против судебной реформы. ФОТОрепортаж

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А Пете похер на народ, на его мнение. Не ветирует антинародные законы а наоборот спешит их подписывать, сколько бы протестов не было.
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И когда это народ в Украине выходил после Майдана 2013-2014 гг с протестом/поддержкой какого-то закона?
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Увы... Теперь дополнительный вопрос - почему никто из "заменителей Пети" не призывал к этому?
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да поляки канечно сволочные но у них надеюсь нет НАШ ФиНГАЛ (НФ) или Бабтисты Аджея Дуды (БПП) по нашему???!!! как у Зраде...
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Спокій в державі важливіший за політичні інтереси. Вірно зробив.
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звісно що вірно...навіщо дразнити ...европейців.... а тепер дружно..його партія буде долати вето... і все гаразд...))
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Та какие протесты общества? Евросоюз начал процедуру внедрения санкций против поляндии вот дудка и включил заднюю.
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Зато нашему народу все нравится, а тарифы так вообще вершина счастья.
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да пока протестов нет...система субсидий работает.,зарплаты повышаются,пенсии тоже грозят поднять.
никто не верит в зраду всемогущую...или шатуны неубедительны
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Субсидии ваще-то летом отменили... вы долго просидели в холодильнике?
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ты нефкурседела...тебя опять сикелёв обманул.коварный
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПрезидент Польши Дуда ветировал два закона, из-за которых возникли протесты в обществе
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