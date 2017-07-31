 Президент Польши Дуда ветировал два закона, из-за которых возникли протесты в обществе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере польского президента.
"На основании статьи 122 раздела 5 конституции президент Анджей Дуда передал законы о Национальном судебном совете и Верховном суде на повторное рассмотрение сеймом", - говорится в тексте сообщения.
В Польше с 21 июля продолжаются акции протеста, связанные с тем, что оппозиция опасается возникновения зависимости судебной системы от правящей партии в результате принятия этих законов.
Ранее сообщалось, что Польша ответила на запуск ЕС санкционной процедуры из-за судебной реформы.
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никто не верит в зраду всемогущую...или шатуны неубедительны
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