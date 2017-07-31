 Кремль использует энергетическую политику как средство давления, - Грибаускайте поддержала новые санкции США против РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Делфи.
"Я надеюсь, что президент Дональд Трамп поддержит решение ввести санкции в связи с политикой Кремля, который использует энергетическую политику как средство (давления)", - сказала Д. Грибаускайте журналистам.
Она акцентировала, что до того, как Литва начала эксплуатировать терминал сжиженного природного газа она платила за газ приблизительно на 40% больше, поскольку российская компания "Газпром" была единственным поставщиком газа.
Президент США Д. Трамп еще должен подписать поправки, принятые американскими законодателями, целью которых является наказать Кремль за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году и аннексию украинского Крыма.
"Мы видим, а не только слышим, что США со всей мощью возвращается не только защищать союзников по НАТО", - сказала президент.
Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Чтобы документ вступил в силу, его должен подписать президент США Дональд Трамп.
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Но так тоже можно подать
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Огромное количество предприятий работает в связке с РФ.
Как российский бизнес имеет огромные доли в Украине, так и украинские олигархи владеют фабриками в РФ.
Кроме того, многие украинские политические "элиты" откровенно получают финансирование из РФ, даже целые партии.
Все они подпадают под новые санкции.
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Если раньше получалось скрывать или балансировать, то теперь все. Это конец.
В ближайшие годы обанкротится много людей и предприятий, которые работали на две стороны. Все кто причастен к "большой" контрабанде тоже будут прижучены.
Создается кольцо.
Или вы там с диктаторами, серийными убийцами, террористами и ФСБ.. ...или Вы с цивилизацией, демократией, будущим.
Все, кто работают с РФ подвергнуться массовой финансовой, политической и дипломатической зачистки.
И аресты. Аресты, аресты, аресты. Закон ведь о противодействии терроризму.
И депортации. Целыми семьями.
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И страшно должно быть даже тем, кто хоть раз выводил бабло в оффшоры, абсолютно патриотически заработанное, но через фирмы, где засветились россияне, а они засветились везде.
Все они подпадают под спонсирование терроризма.
Будет весело.
Смена политических элит на постсоветском пространстве гарантирована. Революциями.
Это конец совка.
[Это конец совка!]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1501442221-eto-konets-sovka-.html
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http://delfinfatma1.blogspot.com/2017/07/blog-post_31.html
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В ответ спикер Саема (как у вас спикер Верховной Рады) публично откозала встречи п-ослу рассеки, мотивируя - предствителями агрессоров и окупанта нет желания встречатся - вот это был сомчный плевок в морду кацапам, сразу после событии в Криму
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Сравнили? Поняли, почему у Литвы ценности гораздо выше цен?
Вот почему маленькая Литва занимает куда более принципиальную позицию по сравнению с кучей гнилой картошки ... пардон... Европейским... Саюзам!
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