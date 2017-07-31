EN|RU|UK
Темы дня: Обыск у Трояна Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 За рубежом
  692  22
Материалы по теме:
Все про:Россия (71632) санкции (6329) США (13093) Грибаускайте (148)

 Кремль использует энергетическую политику как средство давления, - Грибаускайте поддержала новые санкции США против РФ

грибаускайте даля

На встрече в Таллине с лидерами других Балтийских государств и вице-президентом США Маком Пенсом руководитель Литвы Даля Грибаускайте отметила, что санкции снизят возможность Москвы использовать энергетические ресурсы как средство политического давления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Делфи.

Также читайте: Тиллерсон: Новые санкции против РФ - это сильное желание американского народа видеть, что Россия предпринимает шаги для улучшения отношений

"Я надеюсь, что президент Дональд Трамп поддержит решение ввести санкции в связи с политикой Кремля, который использует энергетическую политику как средство (давления)", - сказала Д. Грибаускайте журналистам.

Она акцентировала, что до того, как Литва начала эксплуатировать терминал сжиженного природного газа она платила за газ приблизительно на 40% больше, поскольку российская компания "Газпром" была единственным поставщиком газа.

Президент США Д. Трамп еще должен подписать поправки, принятые американскими законодателями, целью которых является наказать Кремль за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году и аннексию украинского Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров рассказал Тиллерсону, что "политика США оказалась в руках русофобских сил"

"Мы видим, а не только слышим, что США со всей мощью возвращается не только защищать союзников по НАТО", - сказала президент.

Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Чтобы документ вступил в силу, его должен подписать президент США Дональд Трамп.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а шо ж такое?не выжили без бояры?чистая водка вредна?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
до того, как Литва начала эксплуатировать терминал сжиженного природного газа она платила за газ приблизительно на 40% больше, поскольку российская компания "Газпром" была единственным поставщиком газа, а кацапня фуфирилась тут как невыгодно покупать сжиженный газ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так они и покупают газ у газпрома. Просто цена упала за эти годы
Но так тоже можно подать
 показать весь комментарий
Ответить
 
Новые санкции, которые ПОДПИШЕТ Трамп, ощутит и Украина.

Огромное количество предприятий работает в связке с РФ.

Как российский бизнес имеет огромные доли в Украине, так и украинские олигархи владеют фабриками в РФ.

Кроме того, многие украинские политические "элиты" откровенно получают финансирование из РФ, даже целые партии.

Все они подпадают под новые санкции.

Читайте также: Порошенко, Путин и Трамп: в какой последовательности эти негодяи утратят власть

Если раньше получалось скрывать или балансировать, то теперь все. Это конец.

В ближайшие годы обанкротится много людей и предприятий, которые работали на две стороны. Все кто причастен к "большой" контрабанде тоже будут прижучены.

Создается кольцо.

Или вы там с диктаторами, серийными убийцами, террористами и ФСБ.. ...или Вы с цивилизацией, демократией, будущим.

Все, кто работают с РФ подвергнуться массовой финансовой, политической и дипломатической зачистки.

И аресты. Аресты, аресты, аресты. Закон ведь о противодействии терроризму.

И депортации. Целыми семьями.

Читайте также: Антироссийские санкции - это предательство?

И страшно должно быть даже тем, кто хоть раз выводил бабло в оффшоры, абсолютно патриотически заработанное, но через фирмы, где засветились россияне, а они засветились везде.

Все они подпадают под спонсирование терроризма.

Будет весело.

Смена политических элит на постсоветском пространстве гарантирована. Революциями.

Это конец совка.
[Это конец совка!]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1501442221-eto-konets-sovka-.html


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А предатель порох до сих пор молчит! Вот сволочь!Чтоб ты сдох!
 показать весь комментарий
Ответить
 
та да...зрада полная...еще зима не настала-а газа в хранилищах уже больше 13 млрд,хватает для прохождения зимы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А может ты раньше это сделаеш а если надо можно и помочь в этом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А чего ему не молчать? Он у нас Главноторгующий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Каждый раз, когда вижу госпожу Далю злость берет....., - Боже.., за что ты нас украинцев наказываешь... !!! Ну почему у других народов нормальные президенты..., а нам отбросы из пятилетки в пятилетку...?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может это тебя Бог обидел -мозгов лишил и что самое обидное что и в аптеке ты не сможеш их купить и только за что тебя природа так обидела что на Бога нападаеш .А если бы не Порошенко то ты бы первый задницу Х-ЙЛУ лизал бы -это я тебе с увренностю говорю бо за столько лет жизни я знаю кто есть ХУ а кто нет и вопрос ты на Х-ЙЛА случайно не работаеш бо слишком говор твой мне знакомый по ОК где я коментарии писал таким как ты а у них от этого аж пена со рта ишла из злости.
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот в Латвие был такои п-осёл рассеики - вешняков, так он бормотал, если бы Латвия стала чуть дружолюбней к рассеике, газ бы получали даром - ага, знаем мы русское безплатно.
В ответ спикер Саема (как у вас спикер Верховной Рады) публично откозала встречи п-ослу рассеки, мотивируя - предствителями агрессоров и окупанта нет желания встречатся - вот это был сомчный плевок в морду кацапам, сразу после событии в Криму
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вот теперь сравните Литву, которая куда зависемее от ПаРаши экономически, и Германию и Францию, которые куда зависимее от )(уйловских бабок политикам.
Сравнили? Поняли, почему у Литвы ценности гораздо выше цен?

Вот почему маленькая Литва занимает куда более принципиальную позицию по сравнению с кучей гнилой картошки ... пардон... Европейским... Саюзам!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Товарищи !!! Это не просто дискредитация мер, принимаемых партией и правительством России! Это саботаж, вредительство, головотяпство, волюнтаризм, головокружение от успехов, отход от линии партии, создание антипартийной группировки на манер Троцкистско-Бухаринской! Непозволим своеволия отдельных антикоммунистических груп прокапиталистических элементов ! Я всё сказал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты что то попутал -у нас нет товаришей -они ушли вместе с комунизмом -так что не стоило народ таким бредом беспокоить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты всё врёшь товарищь!!! Орлёнок-орлёнок взлети выше солнца !!! Ленин и теперь жалеет всех живых !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Еще рано что то говорить про новые санкции против раши и давать им оценку -Трамп еще не подписал законы про санкции а уже наступил четвертый день -может ждет пока все уедут в отпуск те кто голосовал а пока АП может вносит изменения в эти законы а потом возьмут эти законы с доработкой и вернут на повторное голосование а это пройдет не мение пол года - у меня закрадывается подозрение что учитывая поведение Трампа непредсказуемое что эти законы не скоро будут подписаны хотя представители Белого дома уверяют в обратном -но дай Боже что бы так было бо начнуться новые проблемы..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Народ, подскажи - КАК СМАНИТЬ ЭТУ ЖЕНЩИНУ НА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКремль использует энергетическую политику как средство давления, - Грибаускайте поддержала новые санкции США против РФ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти