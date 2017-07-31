 Порошенко подписал закон о Госфонде обращения с радиоактивными отходами

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на официальном сайте Главы государства.
Законом вносятся изменения в Бюджетный кодекс Украины, которыми определяется порядок формирования и использования средств Государственного фонда обращения с радиоактивными отходами, созданного в составе специального фонда Государственного бюджета Украины.
Создание Государственного фонда обращения с радиоактивными отходами в составе специального фонда Государственного бюджета обеспечит целевое использование средств, уплачиваемых производителями электроэнергии, генерируемой украинскими атомными электростанциями и будет способствовать надлежащему финансированию создания и содержание хранилищ хранения радиоактивных отходов.
В соответствии с Законом, Государственный фонд обращения с радиоактивными отходами формируется за счет поступлений от экологического налога, взимаемого за образование радиоактивных отходов (включая уже накопленные) и/или временное хранение радиоактивных отходов их производителями сверх установленного особыми условиями лицензии срока.
Средства Государственного фонда обращения с радиоактивными отходами направляются на финансовое обеспечение бюджетных программ, в рамках которых выполняются работы по проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию, эксплуатация, снятие с эксплуатации или закрытие объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, которые переданы лицензиатами в собственность государства, и осуществляются другие мероприятия, связанные с обращением с радиоактивными отходами, которые переданы лицензиатами в собственность государства. Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
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