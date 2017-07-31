EN|RU|UK
Темы дня: Обыск у Трояна Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины, Экономика
  260  29
Все про:закон (2358) Порошенко (13499) радиация (219)

 Порошенко подписал закон о Госфонде обращения с радиоактивными отходами

закон порошенко законопроект указ подпись подписание одобрение утверждение

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины №2125-VIII "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно усовершенствования механизма финансового обеспечения обращения с радиоактивными отходами", принятый 11 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на официальном сайте Главы государства.

Законом вносятся изменения в Бюджетный кодекс Украины, которыми определяется порядок формирования и использования средств Государственного фонда обращения с радиоактивными отходами, созданного в составе специального фонда Государственного бюджета Украины.

Создание Государственного фонда обращения с радиоактивными отходами в составе специального фонда Государственного бюджета обеспечит целевое использование средств, уплачиваемых производителями электроэнергии, генерируемой украинскими атомными электростанциями и будет способствовать надлежащему финансированию создания и содержание хранилищ хранения радиоактивных отходов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядерный могильник "Вакуленчук" ликвидирован при помощи НАТО на Житомирщине

В соответствии с Законом, Государственный фонд обращения с радиоактивными отходами формируется за счет поступлений от экологического налога, взимаемого за образование радиоактивных отходов (включая уже накопленные) и/или временное хранение радиоактивных отходов их производителями сверх установленного особыми условиями лицензии срока.

Средства Государственного фонда обращения с радиоактивными отходами направляются на финансовое обеспечение бюджетных программ, в рамках которых выполняются работы по проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию, эксплуатация, снятие с эксплуатации или закрытие объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, которые переданы лицензиатами в собственность государства, и осуществляются другие мероприятия, связанные с обращением с радиоактивными отходами, которые переданы лицензиатами в собственность государства. Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал закон об обязательном учете тепловой энергии и водоснабжения
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Рада уже как две недели не работает, а офшорник все подписывает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ще більш аргументовано можеш відповісти?
І звідки ви всі лізете...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какую то херню подписывает. Создаёт вид бурной деятельности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тобто є шанс, що сховище радіоактивних відходів таки побудують- бо без нього майже неможливо відмовитися від рашистських ТВЕЛів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Правління твого Бариги обходиться дуже дорого та ще замішане на крові людській.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
построят наконец хранилище отработанного ядерного топлива, но денюжки попилят на этом знатно. выдали наконец лицензию энергоатому на строительство и ввод ХОЯТ. навеное уже договорились об размерах откатов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Позже его назовут подписателем непонятных и ненужных законов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шо, будут убеждать пересичного, 2 ложечки радиоактивных отходов в филижанку кавы, на ночь, укрепляет сон, ну и забота о экологии?
 показать весь комментарий
Ответить
 
хорошее дело "механизмом финансового обеспечения" не назовут...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нацкомиссия по тарифам снова рассмотрит вопрос введения абонплаты за газ 4 августа
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что бы люди протрезвели. Украина 1991г. - 52 млн. человек. 2003г. 48 млн. человек. 2017г. - от 38 до 35 млн. человек. (Вурдалаки принципиально не хотят считать. Но Польша, например, даёт данные по Украине - 35 миллионов человек) Как поёт AC/DC - highway to hell
 показать весь комментарий
Ответить
 
Як співається в гімні
"Ще не вмерла України
Ні слава, ні воля!".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Доспівались...17 міліонів українців мінус а якщо Барига затримається то ще з два десятки або по світам або по цвинтарям...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не понял, а до этого что, нецелевое использование средств было?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В січні-лютому 2018 року може статись катастрофа якщо будуть сильні морози через те що в газосховищах практично немає запасів газу.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал закон о Госфонде обращения с радиоактивными отходами
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти