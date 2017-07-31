 На станции киевского метро "Кловская" со 2 августа появятся QR-билеты

Об этом на брифинге заявил первый заместитель начальника столичного метрополитена Валерий Гавриленко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТБ.
"С второго августа пассажиры станции" Кловская "присоединятся к возможности оплаты современным способом. В автоматах можно будет не только оплатить разовую поездку, но и пополнить карточку метро банковской карточкой. В перспективе также появится возможность онлайн пополнения карточек метро и оплаты с помощью мобильного приложения ", - сказал он.
Также Гавриленко напомнил, что с 1 августа турникеты метро будут принимать зеленые жетоны. Однако в течение августа зеленые жетоны еще можно обменять пропорционально или с доплатой на синие на четырех станциях: "Майдане Незалежности", "Дарница" (новый выход), "Дорогожичи" и "Политехнический институт".
Отмечается, что обмен жетонов старого образца на денежные средства или на поездки на карточку не предусмотрен.
Напомним, что с 15 июля стоимость проезда в метро Киева повысилась до 5 гривен.
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