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 На станции киевского метро "Кловская" со 2 августа появятся QR-билеты

метро

На станции киевского метро "Кловская" со 2 августа стартует пилотный проект по оплате проезда с помощью QR-билета.

Об этом на брифинге заявил первый заместитель начальника столичного метрополитена Валерий Гавриленко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТБ.

"С второго августа пассажиры станции" Кловская "присоединятся к возможности оплаты современным способом. В автоматах можно будет не только оплатить разовую поездку, но и пополнить карточку метро банковской карточкой. В перспективе также появится возможность онлайн пополнения карточек метро и оплаты с помощью мобильного приложения ", - сказал он.

Также Гавриленко напомнил, что с 1 августа турникеты метро будут принимать зеленые жетоны. Однако в течение августа зеленые жетоны еще можно обменять пропорционально или с доплатой на синие на четырех станциях: "Майдане Незалежности", "Дарница" (новый выход), "Дорогожичи" и "Политехнический институт".

Отмечается, что обмен жетонов старого образца на денежные средства или на поездки на карточку не предусмотрен.

Напомним, что с 15 июля стоимость проезда в метро Киева повысилась до 5 гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевское метро переходит на синие жетоны, зеленые будут действовать до конца сегодняшних суток, - Макогон
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В Харькове проехать в метро приезжему целая эпопея! Автоматы принимают мелкие купюры которые не найти в радиусе 200 метров! Одни эпитеты автору этой идеи в экс-столице!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа станции киевского метро "Кловская" со 2 августа появятся QR-билеты
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