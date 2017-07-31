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Все про:памятник (2184) Польша (3979) Россия (71632) санкции (6329)

 Россия готовит санкции против Польши в ответ на снос советских памятников, - МИД РФ

ссср памятник

Москва может принять асимметричные меры на решение польских властей о сносе в стране советских памятников.

Об этом заявили в МИД России, сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на Известия.

Также читайте: Совфед РФ просит Путина наказать Польшу за снос советских памятников

Как заявили в МИД России, недружественные действия Варшавы Москва в любом случае не оставит без последствий. В ведомстве добавили, что меры будут носить "асимметричный характер".

Рассматривается несколько вариантов: персональные санкции против причастных к разработке закона польских политиков, экономические меры воздействия и активная работа на всевозможных международных площадках для привлечения внимания к этой проблеме.

"Польские власти должны отдавать себе отчет в том, что их недружественные действия в мемориальной сфере не останутся без последствий. Относительно польской стороны будут приняты адекватные меры, которые могут носить асимметричный характер", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Госдуме РФ предложили разорвать дипломатические отношения с Польшей из-за закона о сносе коммунистических памятников

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что одним из возможных ответов России на действия Польши может стать введение персональных санкций против польских политиков-инициаторов закона о декоммунизации, людей, которые активно участвуют в процессе демонтажа советских памятников, а также экономических санкций, нацеленных на польские компании.

Ранее Госдума обратилась к европейским парламентам и международным организациям с призывом осудить действия Варшавы, и Совет Федераций попросил Владимира Путина заняться этим вопросом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Власти Польши хорошо понимают, насколько тяжелое оскорбление они наносят российскому народу, - МИД РФ о сносе советских памятников

Как сообщалось ранее, польский Сейм в четверг, 22 июня, проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма либо другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Президент Польши Анджей Дуда подписал 17 июля поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в стране.
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Рашистские клоуны уже смешат и потешают весь мир своими мантрами, санкциями, контрсанкциями, итд.
Рашистская собака гавкает а караван идёт.
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Така доля московських шавок, брехати на все, що рухається повз них !!!))))
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Это результат обжорства.... и отравления алкоголем. Посмотрите ролики - как кацапня жрёт и пьёт там. Это даже не животные. Что удивляться летальным случаям? Завороты кишок, отравления... ну и ...
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Ну поляки ещё так, а вот пранцузы хочет резать по живому

Франция задумалась о выходе из проекта "Северный поток - 2" (22)

2 часа назад
О возможном выходе из проекта заявила французская Engie SA - одна из пяти европейских компаний, финансирующих строительство с европейской стороны
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пока Франция соблюдает свои обязательства, обеспечивая 10% средств, необходимых для строительства. Деньги выделяются, несмотря на то, что Engie, как и другие европейские участники проекта, вышла из консорциума Nord Stream 2 в прошлом году после возражений антимонопольного регулятора Польши, оставив "Газпром" единственным акционером зарегистрированной в Швейцарии компании. - опять поляки, скоро зауважаю пшеков, они что стрёмно подтягиваетса к балтииско-украинским фошиздам, хотя, ну так держать.
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у поляків просто у цій сфері свій інтерес. вони реалізовують американо-польський проект по оранізації в Польщі хабу скрапленого газу
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звичайно. нам теж треба долучатися до цього проекту
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ассиметрично-это кацапню из польского посольства выселять будут?
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проберутся таємно в посольство насруть на ковер і походу стибрят пару лампочек
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ну держитесь там, россияни и не ноите, крепчайтес.
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И чем же козломордые ответят? Аж страшно представить.
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А я зарані сміюся. То хай москалі жахаються вигадок свого СЦаря.
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Дзержинський Фелікс був поляк... Викопають та спалять???
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А за исполнение произведений Огинского и показ фильма "Фараон" в Магадан ссылать. За просмотр "Четыре танкиста и собака" - пожизненное.
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Тем паче что в нем танкисты Ярош и Саакашвили...
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Заборонити полякам відпочивати на Південному березі моря Лаптьових і на курортах сонячного Магадану!!! ))))
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запретят парашинцам разговаривать на польском.
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А какая им в попу разница, кто, что делает в своей стране. Вон, скоты рейхстаг штурмуют и ничего. Везде свое рыло грязное всунут.
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так это и есть асимметричная реакция Польши после очередной жертвы в виде упавшего под Смоленском правительственного самолета, да и не только. Сейчас у многих как пелена с глаз спала и всем москальские упыри мерзки просто вне зависимости от того, каким фиговым листочком прикрыты
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Рашка все ни как не может осознать, что Польша давно не российская губерния и СССР распался в 1991 году вместе с гребанным СЭВ и Варшавским договором.... Они там в орде реально сумасшедшие с 19-го века... Польша их бесит, что там уже об Украине говорить... - все должны почитать их героев, слушать калинка-малинка и плакать у белых березок...
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У парашки контрсанкции - как в старом анекдоте про то, как Петька боролся:
- Понимаешь, все в начале хорошо пошло - он меня скрутил, и я в самом начале боя вырубился. Прихожу в себя - смотрю, передо мной задница! Ну, думаю, щас я его укушу - сам заорет! Раз!!! А задница-то моя!!!!

Интересно, за что еще они себя укусят?..
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Я этот анекдот слышал от одного немца, только там вместо задницы были яйца
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Есть и такой вариант. Там борец выиграл бой, потому что "человек, укусивший себя за яйца, способен на многое". Не наш случай. Сколько бы х-ловая параша ни кусала себя за разные места, выиграть ей уже не придется.
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Памятник Рокоссовскому снесут или мемориал "Катынь" закроют придурки. Неадекватная внешняя политика неадеквата продолжается
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А что это за санкции такие? Мумию похоронят? Йобта, так что мавзолей пустой теперь будет? Круто.
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Совет: переименуйте центральные улицы и площади в улицы и площади Бандеры - вот и отомстите полякам.
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Ну, фсё! Вместо польских яблок (под видом белорусских) кацапы теперь будут жевать люпин и репу....
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«Россию ненавидят только страны, до которых она дотянулась своей грязной лапой. Все остальные страны её просто презирают.» Ху Цзинь Тао Генеральный секретарь ЦК КПК
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Запретить Шопена и Коперника!!!!!Книги в костёр за прослушивание музыки на кол!
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Пусть рашисты на эту тему молчат про границы бо дойдет до того что рашистов вобще не существовало а была золота -они может и забыли откуда появились то можно будет напомнить.
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В ответ они снесут все польские памятники в России
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Да в раше нет польских памятников -там есть только могилы с крестами польские .
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не найдя в Мокше ни одного памятника Пилсутскому москали видимо сначала потратят бабки на изготовление большого пафосного памятника,а потом торжественно его разваляют
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Правильно ПОЛЯКИ сделали. Только радикальные разграничения дают результат, другого раша не понимает. И отношение е поляков правильное - как к оккупантам... странно было бы видеть у нас статуи Гитлера. В общем - заискивать не фига, косить под корень
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Есть очень простой выход из этой ситуции -та как советские оккупанты практически не чем не отличались от немецких оккупантов то же самое колличество жертв при их правлении предлагаю демонтировать эти памятники и отдать рашистам -пусть себе хоть на шею вешают но не напоминают про советскую оккупацию на местах а то было ушли одни оккупанты а пришли другии и репресии дальше продолжались .
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Сначала поляки, а потом и мы уничтожим на нашей земле все памятники связанные с трехвековой кацапской оккупацией. Ну кто, кроме старых ватных пердунов, сейчас в Украине имеет чувство благодарности к кацапии? А потом гвоздь в крышку гроба русско-украинских отношений - натурализация. Смена фамилий с русских на украинские. Чтоб даже ни на духу ни на слуху кацапсиной не выпирало. А для этого всего лишь нужно привести к власти настоящих украинских националистов, принять три - четыре закона и закрыть границу с ордой.
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Кацапи ви не даете себе оценку, ЧТО ВЕСЬ МИР ВАС НЕНАВИДИТ. ПОСМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛО с большой параши матушки пшик.Будете сидеть в гнойной яме и вонять.
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Так вони уже польські яблука роки 2 тому заборонили... А більше нічого такого Польща масово в Росію і не експортувала.

І ця заборона полякам виявилась до одного місця, польська економіка цього не відчула.

Та й в усі часи зарплата в Польщі була раза в півтора вища, аніж в Рашці... Навіть, коли нафта по 120 була і газ по 500... А в Польщі ж ні нафти, ні газу немає, а зарплати вищі, ніж в Рашці, ВВП на душу населення більший, кількість авто на 1000 людей більша раза в 2.

Ось і чудовий приклад для України. Далеко не найкраща держава ЄС живе багатше, ніж найкрутіша держава Тайожного союзу...
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