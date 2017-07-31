 Россия готовит санкции против Польши в ответ на снос советских памятников, - МИД РФ

Об этом заявили в МИД России, сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на Известия.
Как заявили в МИД России, недружественные действия Варшавы Москва в любом случае не оставит без последствий. В ведомстве добавили, что меры будут носить "асимметричный характер".
Рассматривается несколько вариантов: персональные санкции против причастных к разработке закона польских политиков, экономические меры воздействия и активная работа на всевозможных международных площадках для привлечения внимания к этой проблеме.
"Польские власти должны отдавать себе отчет в том, что их недружественные действия в мемориальной сфере не останутся без последствий. Относительно польской стороны будут приняты адекватные меры, которые могут носить асимметричный характер", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.
В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что одним из возможных ответов России на действия Польши может стать введение персональных санкций против польских политиков-инициаторов закона о декоммунизации, людей, которые активно участвуют в процессе демонтажа советских памятников, а также экономических санкций, нацеленных на польские компании.
Ранее Госдума обратилась к европейским парламентам и международным организациям с призывом осудить действия Варшавы, и Совет Федераций попросил Владимира Путина заняться этим вопросом.
Как сообщалось ранее, польский Сейм в четверг, 22 июня, проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма либо другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Президент Польши Анджей Дуда подписал 17 июля поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в стране.
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Рашистская собака гавкает а караван идёт.
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- Понимаешь, все в начале хорошо пошло - он меня скрутил, и я в самом начале боя вырубился. Прихожу в себя - смотрю, передо мной задница! Ну, думаю, щас я его укушу - сам заорет! Раз!!! А задница-то моя!!!!
Интересно, за что еще они себя укусят?..
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І ця заборона полякам виявилась до одного місця, польська економіка цього не відчула.
Та й в усі часи зарплата в Польщі була раза в півтора вища, аніж в Рашці... Навіть, коли нафта по 120 була і газ по 500... А в Польщі ж ні нафти, ні газу немає, а зарплати вищі, ніж в Рашці, ВВП на душу населення більший, кількість авто на 1000 людей більша раза в 2.
Ось і чудовий приклад для України. Далеко не найкраща держава ЄС живе багатше, ніж найкрутіша держава Тайожного союзу...
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