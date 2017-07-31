 Руководитель строительной компании ''КГД-БУД'' застрелился в Ивано-Франковске, - "Українські Новини"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщил представитель пресс-службы патрульной полиции Ивано-Франковска.
30 июля в Ивано-Франковске нашли тело 58-летнего Куликовского с выстрелом в подбородок. Тело мужчины нашли в гараже его частного дома.
Рядом с погибшим лежало зарегистрированное охотничье ружье. В момент смерти мужчины в доме находились его жена и родственница.
Предсмертной записки мужчина не оставил. Эксперты установили, что двуствольное ружье сначала дало осечку.
"КГД-БУД" в свое время построила крупные офисно-жилые комплексы на улице Чорновила и Аквапарк с Ледовой ареной в Ивано-Франковске.
Ранее в Ивано-Франковске неизвестный обстрелял авто бизнесмена, мужчину госпитализировали.
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так легче дело закрыть?
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Ауу ты ничего не попутал? А чего должны этим заниматься военнослужащие? С каких таких делов?
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