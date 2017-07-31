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Все про:Ивано-Франковск (606) самоубийство (552)

 Руководитель строительной компании ''КГД-БУД'' застрелился в Ивано-Франковске, - "Українські Новини"

ружье

Директор строительной фирмы ''КГД-БУД'' Игорь Куликовский застрелился в Ивано-Франковске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщил представитель пресс-службы патрульной полиции Ивано-Франковска.

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30 июля в Ивано-Франковске нашли тело 58-летнего Куликовского с выстрелом в подбородок. Тело мужчины нашли в гараже его частного дома.

Рядом с погибшим лежало зарегистрированное охотничье ружье. В момент смерти мужчины в доме находились его жена и родственница.

Предсмертной записки мужчина не оставил. Эксперты установили, что двуствольное ружье сначала дало осечку.

"КГД-БУД" в свое время построила крупные офисно-жилые комплексы на улице Чорновила и Аквапарк с Ледовой ареной в Ивано-Франковске.

Ранее в Ивано-Франковске неизвестный обстрелял авто бизнесмена, мужчину госпитализировали.
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а как определили, что он сам, а не ему помогли?
так легче дело закрыть?
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фэ лето жара а оно стреляться ....подождал бы мороза..
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І що? Ніхто з бравих захісників не може поставити все на свої місця! Не вірю!
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Ружье в первый раз дало осечку....- ангел хранитель сделал все что смог.... Жалко мужика с такой сильной волей.....
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гройсманы, вальцманы, рабиновичи и остальные поцманы, последуйте примеру и освободите народ от себя
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Igor Mandyur
Ауу ты ничего не попутал? А чего должны этим заниматься военнослужащие? С каких таких делов?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРуководитель строительной компании ''КГД-БУД'' застрелился в Ивано-Франковске, - "Українські Новини"
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