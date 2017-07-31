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 Политика Украины
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Все про:местные выборы (1211) Зубко (278) децентрализация (336)

 ЦИК рассматривает проведение выборов в 163 ОТГ, в состав которых вошли 722 местных совета, - Зубко

зубко

Центральная избирательная комиссия рассматривает возможность назначения местных выборов в 163 объединенных территориальных громадах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Сегодня на рассмотрении ЦИК находятся обращения от ОГА относительно назначения первых выборов местных выборов в 163 объединенных территориальных громадах, в состав которых вошли 722 местных совета", - написал Зубко.

Так, по его словам, больше всего ОТГ, которые уже ждут решения ЦИК, в Днепропетровской - 19, Полтавской - 14, Черниговской и Черкасской - по 12, Волынской - 11, Херсонской - 10, Винницкой и Сумской - по 9, Житомирской - 8, Кировоградской и Одесской областях - по 7 общин.

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А він яким боком до цього.
А ЦИК- нелегітимний.
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У зв"язку з запровадженням Безвізу необхідно у терміновому порядку провести перепис населення з метою з"ясування реальної кількості громадян України.
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придурки поменяйте уже наконец-то этот цик- он уже незаконен, т.к у 12 ЧЛЕНОВ из 15 уже закончились полномочия
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Ім це вигідно, ручне ЦВК незамінний атрибут президента України.
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Новая технология выборов - на избирательных участках вывешиваются мишени с лицами кандидатов, избирателям выдаются дротики. Проходит кандидат с наименьшим числом дырок.


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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК рассматривает проведение выборов в 163 ОТГ, в состав которых вошли 722 местных совета, - Зубко
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