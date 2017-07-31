 ЦИК рассматривает проведение выборов в 163 ОТГ, в состав которых вошли 722 местных совета, - Зубко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
"Сегодня на рассмотрении ЦИК находятся обращения от ОГА относительно назначения первых выборов местных выборов в 163 объединенных территориальных громадах, в состав которых вошли 722 местных совета", - написал Зубко.
Так, по его словам, больше всего ОТГ, которые уже ждут решения ЦИК, в Днепропетровской - 19, Полтавской - 14, Черниговской и Черкасской - по 12, Волынской - 11, Херсонской - 10, Винницкой и Сумской - по 9, Житомирской - 8, Кировоградской и Одесской областях - по 7 общин.
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А ЦИК- нелегітимний.
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