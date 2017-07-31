EN|RU|UK
Темы дня: Обыск у Трояна Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  712  5
Все про:боевик (19037) Россия (71632) Европейский суд по правам человека (500) Енин (51)

 ГПУ обратится в ЕСПЧ в связи с отсутствием ответа со стороны РФ о передаче Киеву боевика Погодина, подозреваемого в убийстве Степана Чубенко, - Енин

погодин

Генеральная прокуратура Украины намерена обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с отсутствием ответа со стороны Российской Федерации о передаче украинским правоохранителям экс-командира бандформирования "ДНР" Вадима Погодина, который подозревается в убийстве несовершеннолетнего гражданина Украины Степана Чубенков в 2014 году

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

Также читайте: Оккупанты в Крыму освободили террориста "ДНР" Погодина, обвиняемого в убийстве школьника Чубенко на Донбассе

"Генпрокуратура Украины не получила официального ответа из РФ о передаче украинским правоохранителям так называемого экс-руководителя батальона "Керчь" Погодина, который жестоко убил гражданина Украины Степана Чубенко на Донбассе и впоследствии был задержан на территории АРК", - написал Енин.

Вместе с тем он отметил, что украинские правоохранители будут продолжать прилагать усилия для привлечения В.Погодина к уголовной ответственности, даже если РФ освободит его из-под стражи.

"Мать погибшего Степана Чубенко уже выразила готовность делегировать правительству Украины право обращения в ЕСПЧ для защиты ее прав. Совместно с Иваном Лищиной (правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам - Ред.) и Нацполицией планируем подготовить соответствующую жалобу в ЕСПЧ в связи с нарушением Россией права на жизнь (ст.2 Конвенции Совета Европы по правам человека). Убийцы и лица, которые их покрывают, должны предстать перед судом", - резюмировал Енин.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Выбили зубы, потом - пять выстрелов в голову... Не плакал и не просил пощады перед смертью", - подробности убийства террористами 16-летнего украинского активиста Чубенко. ФОТО

Напомним, 16-летний Степан Чубенко пропал 23 июля 2014 года на железнодорожном вокзале в Донецке, после того как приехал из Киева на пути в Краматорск. 6 октября было найдено его тело, которое опознала мать.

Досудебное расследование установило, что 28 июля 2014 года трое жителей Донецкой области в селе Горбачово-Михайловка Пролетарского района Донецка из огнестрельного оружия убили парня. Были названы подозреваемые в убийстве - Юрий Москалев, Максим Сухомлинов и Вадим Погодин.

В Крыму по запросу Украины арестовали террориста "ДНР" Погодина. Его задержали 20 июня 2017 года в Ялте и решением суда арестовали на 40 суток.

21 июля Генеральная прокуратура Украины обратилась в прокуратуру РФ с запросом о выдаче наемника РФ.

30 июля стало известно, что оккупанты в Крыму освободили террориста "ДНР" Погодина, обвиняемого в убийстве школьника Чубенко на Донбассе.
 перейти на форум
 
 
VEhrdlVXeGtRemt3VEdwUmRsTTRkakJNU0ZGMmRFTXhNRXhNVVhWT1F6Wm1Ua05XTUV4TVVtZE9ReXN3VEM5UmRHUkROVEJaU0ZGMWRFTTBNRXhyWnpCWlNGSm5PVU13U1U1REx6Qk1OR2N3VEM5U1owNURkekJNVEZGelRrTTRTVTVIU0RCTVdGRjFPVU1yTUV4TVVYUmtRell3VEVJNE1FdEVVWFowUjBJd1dVaFJkVTVIVUE9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
да еще и каким зверским образом, сначала пацану выбил челюсть с зубами, потом полголовы снес.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Робіть те, що маєте робити. А його злочин терміну давності не має.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А может закроете глаза лживое правосудие и отдадите этого морального урода на суд линча?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а толку, параша не участвует в римском статуте. таких нужно просто уничтожать по тихому.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ обратится в ЕСПЧ в связи с отсутствием ответа со стороны РФ о передаче Киеву боевика Погодина, подозреваемого в убийстве Степана Чубенко, - Енин
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти