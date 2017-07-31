 ГПУ обратится в ЕСПЧ в связи с отсутствием ответа со стороны РФ о передаче Киеву боевика Погодина, подозреваемого в убийстве Степана Чубенко, - Енин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.
"Генпрокуратура Украины не получила официального ответа из РФ о передаче украинским правоохранителям так называемого экс-руководителя батальона "Керчь" Погодина, который жестоко убил гражданина Украины Степана Чубенко на Донбассе и впоследствии был задержан на территории АРК", - написал Енин.
Вместе с тем он отметил, что украинские правоохранители будут продолжать прилагать усилия для привлечения В.Погодина к уголовной ответственности, даже если РФ освободит его из-под стражи.
"Мать погибшего Степана Чубенко уже выразила готовность делегировать правительству Украины право обращения в ЕСПЧ для защиты ее прав. Совместно с Иваном Лищиной (правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам - Ред.) и Нацполицией планируем подготовить соответствующую жалобу в ЕСПЧ в связи с нарушением Россией права на жизнь (ст.2 Конвенции Совета Европы по правам человека). Убийцы и лица, которые их покрывают, должны предстать перед судом", - резюмировал Енин.
Напомним, 16-летний Степан Чубенко пропал 23 июля 2014 года на железнодорожном вокзале в Донецке, после того как приехал из Киева на пути в Краматорск. 6 октября было найдено его тело, которое опознала мать.
Досудебное расследование установило, что 28 июля 2014 года трое жителей Донецкой области в селе Горбачово-Михайловка Пролетарского района Донецка из огнестрельного оружия убили парня. Были названы подозреваемые в убийстве - Юрий Москалев, Максим Сухомлинов и Вадим Погодин.
В Крыму по запросу Украины арестовали террориста "ДНР" Погодина. Его задержали 20 июня 2017 года в Ялте и решением суда арестовали на 40 суток.
21 июля Генеральная прокуратура Украины обратилась в прокуратуру РФ с запросом о выдаче наемника РФ.
30 июля стало известно, что оккупанты в Крыму освободили террориста "ДНР" Погодина, обвиняемого в убийстве школьника Чубенко на Донбассе.
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