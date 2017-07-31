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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Крым (20252) Россия (71632) дипломаты (214) Климкин (1368) Siemens (34)

 "Когда русские жмут вам руку, после этого пересчитайте свои пальцы", - Климкин - европейцам после скандала с турбинами Siemens

климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал западные страны отбросить все иллюзии относительно порядочности российских партнеров после скандала с Siemens.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в авторской статье для немецкого издания Welt.

"Пора снять розовые очки и посмотреть реальности в глаза: политика по Крыму - слабая точка мировой дипломатии", - пишет министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Климкин о турбинах Siemens в оккупированном Крыму: Это соучастие в агрессии кремлевского режима против Украины

Самому концерну Siemens и другим компаниям, вовлеченным в сотрудничество с российским государством, он дает совет: "Когда они жмут вам руку, после этого пересчитайте свои пальцы".

То, что турбины Siemens оказались в Крыму в обход санкций, дипломат назвал "глубоким разочарованием, которое порождает ужас". Климкин обратил внимание, что за три года, прошедших с момента оккупации Крыма, украинская сторона постоянно выражала озабоченность тем, что некоторые крупные предприниматели могут не строго придерживаться санкций. Эти опасения озвучивались на высшем уровне, "но, как сегодня выясняется, они остались неуслышанными". Тем тяжелее после случая с Siemens становится ситуация со злоупотреблением доверием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы ЕС одобрили расширение санкционного списка в отношении РФ после скандала с турбинами Siemens

"Креативность, с которой (русские) искали пути обхода санкций, заставляет задуматься", - отмечает Климкин. В этом деле, по его словам, "на кону слишком много прибыли, но слишком мало морали".

Глава украинского МИД обращает внимание на то, что "никто не играет сегодня с пустыми политическими обещаниями так виртуозно, как Кремль". И в то же время, требование Москвы переходить к business as usual с точки зрения реальной политики становится все громче.

В трехлетней борьбе за реализацию Минских соглашений Украина и ее западные партнеры должны уже осознать, что означает "реальная политика по-русски", - пишет дипломат. Он отмечает, что дело о турбинах - это не недоразумение, это ошибка.

Этот инцидент, отмечает Климкин, ставит всю политику санкций перед испытанием. А Украина вместе с федеральным правительствами и европейскими институтами делать все для того, чтобы потеря доверия со всеми тяжелыми последствиями была превращена в общую, последовательную позицию мирового сообщества в вопросе оккупации Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Положились на слово Путина": президент России лично обещал, что турбины Siemens не попадут в Крым, - немецкие СМИ
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Прежде чем поздороваться с москаликом - предупредительный в живот, контрольный в голову. И никак иначе. !!!
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А лучше так,- Руки кацапу не подавать,сразу кулаком в рыло.....пальцы точно считать не нужно будет,...разве что помочь посчитать кацапу зубы
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Когда роССияне жмут вам руку,, после этого вымойте руки с мылом от имперского дерьма.
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Клімкін занадто толерантний, Дещиця сказав би простіше))))
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Климкин сильнее сказал. Это очень мощный посыл в подсознание.
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...от така якась куйня виходить ...Приковали себя к столбу и объявили голодовку: Военные продолжили протест у Минобороны"Когда русские жмут вам руку, после этого пересчитайте свои пальцы", - Климкин - европейцам после скандала с турбинами Siemens - Цензор.НЕТ 7577
Приковали себя к столбу и объявили голодовку: Военные продолжили протест у МинобороныНесколько украинских военнослужащих устроили акцию протеста под стенами Министерства обороны в Киеве. Спецназовцы объявили голодовку и приковали себя к столбу цепями. Таким способом военнослужащие протестуют против незаконного, по их словам, увольнения из армии. Это уже не первая попытка военных, привлечь к себе внимание. На прошлой неделе была предупредительная акция. Тогда участнику протеста сказали, что за три дня решат их проблемы, впрочем, этого не произошло. Военнослужащие заявляют, что командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины саботирует все варианты решить этот вопрос.
«Больше года добровольцы из оккупированных территорий, которые воевали за Украину, ее суверенитет и независимость, бегают по кабинетам», - рассказал один из протестующих Даниил Турчин. Военнослужащие рассказывают, что, согласно документов, их нету в списке частей. Однако штампа о выводе из части в их военных билетах нет. https://antikor.com.ua/articles/182515-prikovali_sebja_k_stolbu_i_objjavili_golodovku_voennye_prodolhili_protest_u_minoborony
..
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Не помню - то ли ВКЛ_это_мы_01, с может ВКЛ_это_мы_01, но скорее всего - ВКЛ_это_мы_01
не менее десятка раз писал, что весной 2015 года Айдаровцу заплатили 30 гривен за месяц в АТО, он тоже был уволен и никаких подтверждений об увольнении ему не предоставляли.
Придётся ещё чуток подождать доброго царя...


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Пан Климкин конечно не Дещица но все равно мужик шо надо.
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Надо вместо рукопожатия с русскими ребра им пересчитать.
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А ты, ник Робин Гуд хто, парагваець чи венесуэлец ? Чи не те не се ?
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Ну, судя по привычке отвечать вопросом на вопрос , я даже не буду интересоваться вашим этническим происхождением. И так понятно
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Та еврей я, еврей. Успокойся уже. Живу в Хайфе на улицеТроцкого,
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Когда русские жмут вам руку, после этого пересчитайте свои пальцы, - хорошо сказано
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""никто не играет сегодня с пустыми политическими обещаниями так виртуозно, как Кремль"Источник:
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Питання : А турбіни Сіменса все ще в Криму? І що Сіменс каже відносно цього? Не здивує якщо всі збитки по санкціям для Сіменс будуть оплачені кацапами...
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«Никогда не верьте русским, ибо русские не верят даже самим себе. .»

Отто фон Бисмарк
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Так ось чим зодчій собачих будок занятий на переговорах з кацапами.Сидить і рахує пальці???
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Хватит призывать страны,вы что,идиоты? Два дня прошло,а власть Украины чем поддержала Штаты? Мы не ватники,Климкин,ваше с порохом дерьмо не проходит уже давно!
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Особливо (що стосується цієї новини ) якщо придивитись які самі судна більше всього заходили в порти Криму ...
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за русских это понятно не чистые на руку можно не досчитаться пальца но если подать на пожатие руку картавому то можно остаться без руки...........
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Я только сказал Путин хуйло, а они все ла-ла-ла-ла...

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Чим взагалі займається відомство Клімкіна ?
Полицейские в Киеве остановили автомобиль с дипломатом РФ за рулем с признаками опьянения: рапорт об инциденте направлен в МИД, - Тракало

... Руслан Требунский, который является представителем пограничной службы ФСБ России и уже не впервые ловят на вождении в нетрезвом состоянии. Источник: https://censor.net.ua/n449749
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Когда русские жмут вам руку, после этого пересчитайте свои пальцы", - Климкин - европейцам после скандала с турбинами Siemens
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