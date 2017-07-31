 "Когда русские жмут вам руку, после этого пересчитайте свои пальцы", - Климкин - европейцам после скандала с турбинами Siemens

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в авторской статье для немецкого издания Welt.
"Пора снять розовые очки и посмотреть реальности в глаза: политика по Крыму - слабая точка мировой дипломатии", - пишет министр.
Самому концерну Siemens и другим компаниям, вовлеченным в сотрудничество с российским государством, он дает совет: "Когда они жмут вам руку, после этого пересчитайте свои пальцы".
То, что турбины Siemens оказались в Крыму в обход санкций, дипломат назвал "глубоким разочарованием, которое порождает ужас". Климкин обратил внимание, что за три года, прошедших с момента оккупации Крыма, украинская сторона постоянно выражала озабоченность тем, что некоторые крупные предприниматели могут не строго придерживаться санкций. Эти опасения озвучивались на высшем уровне, "но, как сегодня выясняется, они остались неуслышанными". Тем тяжелее после случая с Siemens становится ситуация со злоупотреблением доверием.
"Креативность, с которой (русские) искали пути обхода санкций, заставляет задуматься", - отмечает Климкин. В этом деле, по его словам, "на кону слишком много прибыли, но слишком мало морали".
Глава украинского МИД обращает внимание на то, что "никто не играет сегодня с пустыми политическими обещаниями так виртуозно, как Кремль". И в то же время, требование Москвы переходить к business as usual с точки зрения реальной политики становится все громче.
В трехлетней борьбе за реализацию Минских соглашений Украина и ее западные партнеры должны уже осознать, что означает "реальная политика по-русски", - пишет дипломат. Он отмечает, что дело о турбинах - это не недоразумение, это ошибка.
Этот инцидент, отмечает Климкин, ставит всю политику санкций перед испытанием. А Украина вместе с федеральным правительствами и европейскими институтами делать все для того, чтобы потеря доверия со всеми тяжелыми последствиями была превращена в общую, последовательную позицию мирового сообщества в вопросе оккупации Крыма.
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Климкин о турбинах Siemens в оккупированном Крыму: Это соучастие в агрессии кремлевского режима против Украины(302)
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Приковали себя к столбу и объявили голодовку: Военные продолжили протест у МинобороныНесколько украинских военнослужащих устроили акцию протеста под стенами Министерства обороны в Киеве. Спецназовцы объявили голодовку и приковали себя к столбу цепями. Таким способом военнослужащие протестуют против незаконного, по их словам, увольнения из армии. Это уже не первая попытка военных, привлечь к себе внимание. На прошлой неделе была предупредительная акция. Тогда участнику протеста сказали, что за три дня решат их проблемы, впрочем, этого не произошло. Военнослужащие заявляют, что командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины саботирует все варианты решить этот вопрос.
«Больше года добровольцы из оккупированных территорий, которые воевали за Украину, ее суверенитет и независимость, бегают по кабинетам», - рассказал один из протестующих Даниил Турчин. Военнослужащие рассказывают, что, согласно документов, их нету в списке частей. Однако штампа о выводе из части в их военных билетах нет. https://antikor.com.ua/articles/182515-prikovali_sebja_k_stolbu_i_objjavili_golodovku_voennye_prodolhili_protest_u_minoborony
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не менее десятка раз писал, что весной 2015 года Айдаровцу заплатили 30 гривен за месяц в АТО, он тоже был уволен и никаких подтверждений об увольнении ему не предоставляли.
Придётся ещё чуток подождать доброго царя...
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Отто фон Бисмарк
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Полицейские в Киеве остановили автомобиль с дипломатом РФ за рулем с признаками опьянения: рапорт об инциденте направлен в МИД, - Тракало
... Руслан Требунский, который является представителем пограничной службы ФСБ России и уже не впервые ловят на вождении в нетрезвом состоянии. Источник: https://censor.net.ua/n449749
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