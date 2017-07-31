 С начала 2017 года вид на жительство в Польше попросили 66 тыс. украинцев

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", такие цифры приводит польское управление по делам иностранцев.
Всего с начала года вид на жительство в Польше попросили более 100 тысяч иностранцев. Для сравнения за весь 2015 год таких ходатайств было зафиксировано 108 тысяч, а в первые семь месяцев 2016 года 73 тыс.
То есть в сравнении с прошлым годом количество просьб о виде на жительство в Польше выросло на 40%.
Наибольшую группу иностранцев, которые просили вид на жительство в Польше, составляют украинцы - более 66 тысяч человек, далее идут белорусы - 5 тысяч, индийцы - 4 тысячи, китайцы - 3,5 тысяч и вьетнамцы - 3 тысячи.
В подавляющем большинстве случаев (87%) речь идет о временных разрешениях на жительство в Польше сроком до трех лет. Однако они являются переходным звеном к получению вида на постоянное проживание в стране, а впоследствии и к получению гражданства.
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в новости не верно написано 66 тысяч не украинцев --а КАТОЛИКОВ.... которые являютсЯ гражданами Украины - хватит нам лапшу вешать про всю Украину.....
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Более того, те кто подали по карте поляка в большинстве не католики.
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В конце концов, кто не проклинал гипотетического деда, который думал что здесть все изменится к лучшему и который в далеком 1917 не свалил в Канаду.. Вот сейчас мы на месте того деда и у нас есть возможность угадать возможное будущее.
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Так, что получается, что некому выбирать на второй срок.
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И в каком населенном пункте Украины вы наблюдаете отсутствие очередей для оформления биометрики?
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Просто не видят для себя никакой перспективы на будущее.
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Такого ещё не было в истории современной Украины, что бы большинство работоспособного населения ехало заграницу.
Только в одной Польше сейчас сидит более миллиона граждан Украины.
А все потому что шоколадный иуда, просто взял и в три раза опустил гривну. Этого было достаточно, что бы работать в Украине стало не возможно.
А ещё добавить сюда повышение тарифов, то не удивительно что люди массово покидают шоколадный рай.
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Шотама в методичках ПРосветите...
Языки в попе???
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Тільки поки що , експромтом - хаотично і безтолково ..))
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ничего не вижу плохого в том,что люди хотят работать и зарабатывать.хуже если как в вяликой шатунии-едут на крови зарабатывать...
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Твоє імхо Я поважаю.
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Я - зрадофил. Зрадофил - звучит гордо. В этой стране все лучшие люди - зрадофилы. Быть зрадофилом продажного антинародного режима - трудно, опасно, но правильно, честно и увлекательно. Мы построим новую, справедливую страну без сладкого тлетворного обмана.
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Кто в космос летает, кто водит трамвай,
Кто хлеб выпекает румяный.
А вот в интернете живет негодяй -
Продажный, тупой, неустанный.
Он рук не жалея, стучит и стучит,
Он учит, как стать патриотом.
Врагов государства выносит на щит.
Непросто быть порохоботом.
Он опытный воин, матерый сатир,
Весь мир атакует упрямо.
Он всех убедит, что война - это мир,
А горы - конечно же, яма.
И верим мы свято, что гордость - позор,
Что гады нужны и полезны.
А главный в стране беспредельщик и вор -
Спаситель от страшной болезни.
Разложит нам правду по полкам, сполна,
С красивой обложкой «Рошена»
Свободного рабства пришли времена!
И это уже неизменно.
Как грустно теперь вспоминать про Майдан
И знать, что победы не будет.
Нас порохоботы загнали в капкан.
Ну будьте же бдительны, люди!
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А всё потому что у власти - подонок-вор Порошенко, который не только не обеспечивает нормальным уровнем жизни граждан но наоборот постоянно их обворовывает...
Кто нужнее в Украине, люди или Порошенко? Ответ - люди, а Порошенко скоро пойдёт нах...
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225 баксов - средняя зарплата гражданина Украины, за вычетов налогов.
Этот уровень зарплаты - позор даже для отсталой Африки.
Люди работают а получают копейки, протому что при власти генетический вор Порошенко.
Только уничтожив Порошенко и его офшорно-воровскую систему, будет нормальное будущее, как в нормальных странах, у наших детей.
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Ничего, жизнь тебя вылечит. Когда Рошен исчезнет, я думаю ты в этом не сомневаешься, тебе как работнику минстець придётся не сладко поначалу. Минстець росформируют, и ты поначалу пойдёшь искать себе нового хозяина. Но твои услуги никому уже не будут нужны. Поэтому пойдёшь честно зарабатывать на хлеб, на производство или ещё куда-нибудь. Зато станешь свободным человеком, а не рабом власти.
народ из тебя человека сделает..
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черножвсяких иных
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Треть россиян вернулась к стратегии выживания 1990-х
.
И это пишут на самой пропагондоской газете кремля.
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Кто кого. Надеюсь мы, украинци разных национальностей додавим кацапов.
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А шоколадножепых кто завтра кормить будет ?
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Смокчіть у свого Хуйла!!
Наших бариг ми самі попідвішуємо!!!
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Платитимуть так, як "платять" податки. Запишуть, що працюєш 4 години, а працюватимеш 10 годин. Будь-якого інспектора, що перевірятипе " години праці" - куплять. І інспектора над інспекторами куплять.
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Тиждень тому до неї у Харків приїхала з Росії рідна тітка по батьку. Вперше за останні три роки вирішила погостювати в Україні.
Привезла російських цукерок і три пляшки курської горілки. Попросила, щоб їй провели екскурсію містом і звозили до сусідньої Полтави.
- Тетя говорит, что в Петербурге все чудесно. Люди, как никогда, большие зарплаты получают. По 100 тысяч рублей, - каже телефоном знайома Олена.
- Вона вражена брудом на наших вулицях. Каже, у росіян совісті більше. Ніколи не кинуть недопалок повз смітник.
Говорить, що у нас стало багато бідних. Гроші просять біля переходів. Тітку від них аж нудить. Я її розумію, бо у Петербурзі працює адміністратором ресторану. Точно величезну зарплату має.
У суботу ввечері Олена передзвонює. Сміється.
- У п'ятницю ранком вирішили на дачу з'їздити. Вона відмовилася. Лишили їй ключі від квартири. Наступного дня вернулися, а від неї і слід простив. Тітка втекла від нас. Вкрала все золото й срібло.
Всю неділю надзвонювали їй на Skype. Написали повідомлення, щоб повернула коштовності. На зв'язок близько півночі вийшов її чоловік. Сказав, що тітка кається, але нічого вертати не хоче. Вже півроку, як не може знайти роботу. А він майже рік сидить без заробітків.
Грошей від нашого золота їм на три місяці нормального життя вистачить. Мовляв, як будете такі ж бідні - зрозумієте. От тобі і вся Росія. За всю свою історію навчилися тільки одного - красти чуже.
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сестра отца коренного служителя главноторгующего на цензоре
обворовала племянника
минстець и порошенко кого попало на работу не возьмут ...
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Или как говорят "слаще морковки ничего во рту не держали"?
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Бедным быть стыдно,И очень тяжело.Потому люди и сваливают из страны.
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