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Все про:Польша (3979) украинцы (2558) миграция (157)

 С начала 2017 года вид на жительство в Польше попросили 66 тыс. украинцев

польша граница

За первые 7 месяцев 2017 года более 66 тысяч граждан Украины обратились за свидетельствами на проживание в Польше.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", такие цифры приводит польское управление по делам иностранцев.

Всего с начала года вид на жительство в Польше попросили более 100 тысяч иностранцев. Для сравнения за весь 2015 год таких ходатайств было зафиксировано 108 тысяч, а в первые семь месяцев 2016 года 73 тыс.

То есть в сравнении с прошлым годом количество просьб о виде на жительство в Польше выросло на 40%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплаты украинцев в Польше выросли после безвиза, - мониторинг

Наибольшую группу иностранцев, которые просили вид на жительство в Польше, составляют украинцы - более 66 тысяч человек, далее идут белорусы - 5 тысяч, индийцы - 4 тысячи, китайцы - 3,5 тысяч и вьетнамцы - 3 тысячи.

В подавляющем большинстве случаев (87%) речь идет о временных разрешениях на жительство в Польше сроком до трех лет. Однако они являются переходным звеном к получению вида на постоянное проживание в стране, а впоследствии и к получению гражданства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша выделит 0,5 млн долл. на развитие предпринимательства среди населения, пострадавшего от конфликта на Донбассе
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в Польше полно его земляков .. Варшавское гетто могло бы им гордится...
в новости не верно написано 66 тысяч не украинцев --а КАТОЛИКОВ.... которые являютсЯ гражданами Украины - хватит нам лапшу вешать про всю Украину.....
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Все кого я знаю тут из украинцев не католики.
Более того, те кто подали по карте поляка в большинстве не католики.
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расскажу я о ЗАПАДЛО ПОЛЯКОВ К ТЕМ 2 МЛН. УКРАИНЦЕВ и их родным.. о тех кого в 1944 году одномоментно переселили из Польши (рожденных кстати в Польше имевших свои земли, леса. озерано Православные в УССР) с одной котомкой люди которые не понимали куда их кинули ...по факту у тюрьму моего покойного уже 10 лет теся рожденного в 1939 году в Польше в 1944 году отправили в Одессу под Одессу маму его забатрачил колхоз дети росли сами ГОЛОДАЛИ потом после неудачной операции умерла мама, сестренка в 2 годика.. а их с братом отправили в разщные детские дома.. были еще сестры, но они уже вышли замуж. имелис вои семьи и поселились в Ковельской области.. так вот моему тестю выдали свидетельство о рождении Роджился он типа в теже числа что и в Польше но в селел Нерубайское под Одессой в графе мама ПРОЧЕРК!!!!! в графе отец только его фамилия... у уебком коммунистов навреное дети рождались по решению Пленума ЦК ВКПБ из жопы.. ему как сироте даже по законам УССР СССР ни земли ни дома даже комнату в коммуналке даже дали... выгнали на ремесленное училище после 7 класса.. потом забрили в армию... он свою картиру заработал горбом построил вместе с тещей однокомнатный кооператив... потом развелся и женился во второй раз там его вторая жена отпазала 43 года в химцеху на радиозаводе в Дарнице.. и получала квартиру 2 комнатную которую они приватизирвоали уже потом когда по моим жалобам МИД Польши и Минюст Польши провели несколько дел административных в судах Польши что НИКАКИХ АРХИВОВ в Польше ( цивильных и православно церковнызх о его рождении) только в архзиве Львоа там выдали документ что он со своей семьей 1944 году был интернирован в УССР, перечисленно какое хозяйство он оставляли дом 120 кв. метров , млын меьницу, сарай 40 кв. метров, 4 коровы, 40 гусей, 30 кур. 20 уток, земли пашни 12 ГА подворье 2, 5 ГА, Лес с озером личный 1,5 га.. вот так жило быдло православное украинцы..у католиков поляков.. НЕТ а факт смерти дату смерти мамы и сестры мне удалось узнать негласно и неофициально у областном архиве ЗАГС, отец просто не успел доказать в суде факт родственных отношений... Теперь о том что придумали Поляки они когда приняли Закон О КАРТЕ ПОЛЯКА.. прямо прописали ЧТО ОТКАЗОМ В ВЫДАЧЕ КАРТЫ ПОЛЯКА ЯВЛЯЮТСЯ ЛИЦА КОТОРЫЕ НА ОСНВОАНИИ ДОГОВОРА О ДРУЖБЕ МЕДУ УССР (ХРУЩЕВ) И КОМИТЕТОМ НАЦИОНАЛНОГО СПАСЕНИЯ ПОЛЬШИ от 8 сентября 1944 года были выселены с территории Польши и далее уточнение это оснеоание распространаяется и на всях наследников данного лица в любом поколении... Поляки куеют в тех селах где жило 2 млн. украинцев никто жить не смог просто проклятие Польша также понимает -что ЕСПЧ вполне может наградить Польшу Вердиктом-- вернуть репрессированным гражданм, кстати Польши- все их отобранные комминистическо фашистким режимом СССР и коммуняками Польши землю, имущество, лес, дом.. как в Прибалтике или Германии.. или Чехии и Словакии, почему полякам должны быть преференции, а тому что пока им удается валять ваньку засырать нам мозги какой то там резней подумаешь аж 230 трупапов, тут миллионы пострадали.. то про Бандеру поляки должны пся крев пасть свою заткнуть и молиться своему Богу, чтобы украинцы им пузо не вывернули наружу.с кишками....на кровяннку.. вы не забыли кем был Богдан Хмельницкий поляком причем сословным шляхтичем, а почему он взбеленился то и пошел против Польши.. и кто такие на самом деле были украинцы на теренах Польши...да и власть у нас в Украине увы.. Z////ыд \\\\Овская.. к сожалению или придурки алкаши на троне.. но верю что пусть продет 20-30-50 лет но палка эта таки так ударит Польшу -что мало не покажется...
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Вот когда вам будет за 40, у вас будут дети и вы поймете, что по человечески вы еще не жили, особого "покращення" не видно, а жизнь заканчивается.....А пожить по людски хочется хотя бы ее остаток. Вот тогда и поговорим, кто "хохол", а кто типа патриот.

В конце концов, кто не проклинал гипотетического деда, который думал что здесть все изменится к лучшему и который в далеком 1917 не свалил в Канаду.. Вот сейчас мы на месте того деда и у нас есть возможность угадать возможное будущее.
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А можливо , українці, позбувшись врешті-решт московського ярма отримали можливість розбудови власної держави ??? Що треба власну оселю будувати, чи ідти до заможнього сусіда жити ???)))
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Українці збудують те чого варті, або суверенну , соборну державу або вінницький базар!!!))))
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Людям не нужен безвиз, люди уже оформили все что им было надо. Пусть скажут сколько граждан Украины имеют вид на жительство в других странах, таких как Англия Германия. Франция, Италия. Или гражданство этих стран.

Так, что получается, что некому выбирать на второй срок.
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"Людям не нужен безвиз, люди уже оформили все что им было надо"

И в каком населенном пункте Украины вы наблюдаете отсутствие очередей для оформления биометрики?
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Неужели люди убегают от доброго дяди гройцмана и гаранта всех законов и конституций-Пети липецкого?
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Даже не в этом дело.
Просто не видят для себя никакой перспективы на будущее.
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Попросят еще больше с таким бездарным руководством...
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Скорше за все таки попросять. Втекти від проблем для більшості легше, ніж ці проблеми вирішувати.
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Погоджуюся. Але, на жаль, попросять не найгірші. Бо інші там просто не потрібні...
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Просить хто завгодно. От кому дадуть- то інша справа.
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Можна й так. Дадуть все одно не найгіршим.
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Шоколадному иуде пофиг. Ему так пусть хоть всё население уедет заграницу на заработки или постоянку.
Такого ещё не было в истории современной Украины, что бы большинство работоспособного населения ехало заграницу.
Только в одной Польше сейчас сидит более миллиона граждан Украины.
А все потому что шоколадный иуда, просто взял и в три раза опустил гривну. Этого было достаточно, что бы работать в Украине стало не возможно.
А ещё добавить сюда повышение тарифов, то не удивительно что люди массово покидают шоколадный рай.
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ПРахоботы, Ауууу!!!
Шотама в методичках ПРосветите...
Языки в попе???

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Судорожно шелестят методичками, шас начнут откладывать личинки
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Схоже - вже почали ...
Тільки поки що , експромтом - хаотично і безтолково ..))
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Я нікуди з України не поїду за жодних обставин. Бо тільки тут я вдома. А цим- щасти.
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какая зарплата у вас работников минстець, сколько шоколадный иуда вам платит?
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Напевно достатньо, тримаются як воші кожуха!!
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Таки роз'ясни нам, шатунам, це добре чи погано??? Шо там в методичці???
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ты уже конкретно в шатунах закрепился?
ничего не вижу плохого в том,что люди хотят работать и зарабатывать.хуже если как в вяликой шатунии-едут на крови зарабатывать...
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Нєєє, не сосклизай, шо в методичці???
Твоє імхо Я поважаю.
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ты где то заметил меня в цитировании методичек?уймись,шатун
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Та всі ви, десь до двох десятків, по одним і тим же нотам граєте-чоколатним.
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ты бы свой шатун-ансамбль послушал...вся музыка кремлядская,уж не знаю,ворованная или контрабанда
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Та канєшна, тут таких 90%%%...
Я - зрадофил. Зрадофил - звучит гордо. В этой стране все лучшие люди - зрадофилы. Быть зрадофилом продажного антинародного режима - трудно, опасно, но правильно, честно и увлекательно. Мы построим новую, справедливую страну без сладкого тлетворного обмана.


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а опасно то чем? вас же 146%.чо,могут привлечь за использование внп?
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Осторожно, порохоботы!

Кто в космос летает, кто водит трамвай,
Кто хлеб выпекает румяный.
А вот в интернете живет негодяй -
Продажный, тупой, неустанный.

Он рук не жалея, стучит и стучит,
Он учит, как стать патриотом.
Врагов государства выносит на щит.
Непросто быть порохоботом.

Он опытный воин, матерый сатир,
Весь мир атакует упрямо.
Он всех убедит, что война - это мир,
А горы - конечно же, яма.

И верим мы свято, что гордость - позор,
Что гады нужны и полезны.
А главный в стране беспредельщик и вор -
Спаситель от страшной болезни.

Разложит нам правду по полкам, сполна,
С красивой обложкой «Рошена»
Свободного рабства пришли времена!
И это уже неизменно.

Как грустно теперь вспоминать про Майдан
И знать, что победы не будет.
Нас порохоботы загнали в капкан.
Ну будьте же бдительны, люди!


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сам сочинил?чета размер похрамывает...выпекатель хлеба со вкусом зрады
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Люди не хотят отрываться от своих семей, от своих детей и ехать на чужбину зарабатывать, что бы элементарно как то прокормитьсвоих детей и самим выжить...
А всё потому что у власти - подонок-вор Порошенко, который не только не обеспечивает нормальным уровнем жизни граждан но наоборот постоянно их обворовывает...
Кто нужнее в Украине, люди или Порошенко? Ответ - люди, а Порошенко скоро пойдёт нах...
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та не...все потому,что вас зрадовцев легковерных еще немеряно...которые хотят халявы и причем немедленно
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Лищнехромосомный, стыдно в новости ниже про среднюю зарплату в Украине засветится?
225 баксов - средняя зарплата гражданина Украины, за вычетов налогов.
Этот уровень зарплаты - позор даже для отсталой Африки.
Люди работают а получают копейки, протому что при власти генетический вор Порошенко.
Только уничтожив Порошенко и его офшорно-воровскую систему, будет нормальное будущее, как в нормальных странах, у наших детей.
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бедным быть не стыдно...стыдно не работать и воровать
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Скажи это своему хозяину Порошенко. Именно этим он и занимается.
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а порошенку тут к чему?я тебе ,халявщику говорю...
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лишнехромосомный, это ты халявщик... Ничего не производишь, не работаешь, а только строчишь посты во славу власти, за халявные деньги...
Ничего, жизнь тебя вылечит. Когда Рошен исчезнет, я думаю ты в этом не сомневаешься, тебе как работнику минстець придётся не сладко поначалу. Минстець росформируют, и ты поначалу пойдёшь искать себе нового хозяина. Но твои услуги никому уже не будут нужны. Поэтому пойдёшь честно зарабатывать на хлеб, на производство или ещё куда-нибудь. Зато станешь свободным человеком, а не рабом власти.
народ из тебя человека сделает..
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у тебя в слове россия четыре ошибки .это она исчезнет,а не рошен.
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В большинстве уезжают самые рисковые, образованные и энергичные люди - уезжают в основном ради детей.. Это своего рода добрбаты экономического успеха - такие США основали... Уезжают трудовые сливки из страны кашерных правителей.... - это очень плохо на самом деле..., заменят их представители других народов...
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+100! Обратите внимание на количество чернож всяких иных
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Соєві риглі задоволені ,процес вигнання українців зі своїх земель пішов.
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Из российских СМИ. Лента.ру
--------------------------------------------
Треть россиян вернулась к стратегии выживания 1990-х
.

И это пишут на самой пропагондоской газете кремля.
-----------
Кто кого. Надеюсь мы, украинци разных национальностей додавим кацапов.
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Знаєте співвідношення тих хто шукає роботу і пропонує ії на Західній Україні? На 1 робітника 12 (!!!) вакансій!!! Це буквально останнім часом зробилося. Ми програли вже конкуренцію за робочу силу. Немає кому країну будувати. Розтягнуть наших некваліфікованих робітників по цілому світу. Прийдеться юристам з економістами брати шуфлю в руки)))
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12 вакансій за копійки. Та хай їх буде навіть 100 на одного. Громадяни України їдуть працювати за кордон, тому що громадяни України платять їм копійки.
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Печально всё это 😟 итак уже здесь почти никого не осталось
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Нормальные люди разбегаются из вонючей шоколадной воровской помойки.
А шоколадножепых кто завтра кормить будет ?
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Ну , не ви, парашники!!!
Смокчіть у свого Хуйла!!
Наших бариг ми самі попідвішуємо!!!
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Їм не потрібні українці , зараз согєві риги в екстазі , так як все в них вдається - на кону залишки "заводів -пароходів " і чорноземи . Які надіються прибрати до липких рук. Вже і ніхто не звертає увагу , що за кордоном перше що говорить кандидат на посаду -це про створення робочих місць, в нас про це мова навіть не йде. Як і не йде мова про почасову оплату . А це говорить про одне - захоплення влади не з метою створення добробуту для аборигенів. Поведінка колоніальних властей як на долоні.
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Яка ще "почасова оплата"? Хто її платити буде!? Ага, щяс. "Соєваму бариґє платіть нє будєм. Лутше Мєрс сєбє купім!"
Платитимуть так, як "платять" податки. Запишуть, що працюєш 4 години, а працюватимеш 10 годин. Будь-якого інспектора, що перевірятипе " години праці" - куплять. І інспектора над інспекторами куплять.
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Право і Свободу Вибору в українців забрали, тому два Майдани мали бути саме за це . Робочі місця і почасова оплата . За це потрібно було боротися . З перших днів, того ще перешого Майдану , дивлячись на трибуну і слухаючи Ющенко , було зрозуміло , що кине. І кинув . Теж саме і нинішній с цар . Але в цій ситуації є людщи , які виграли - ті що при владі. Вони своє взяли , на відміну від 40 мільйонів українців. ;Вибороли для чергової купки , віддавши своє .
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Так, міністри від "Свободи" і депутати від праваків і ліваків дуже непогано підгодувалися.
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МОЯ ТІТКА З РОСІЇ БУЛА У НАС В ГОСТЯХ ТРИ ДНІ І ВТІКЛА НАЗАД НА РОСІЮ

Тиждень тому до неї у Харків приїхала з Росії рідна тітка по батьку. Вперше за останні три роки вирішила погостювати в Україні.

Привезла російських цукерок і три пляшки курської горілки. Попросила, щоб їй провели екскурсію містом і звозили до сусідньої Полтави.
- Тетя говорит, что в Петербурге все чудесно. Люди, как никогда, большие зар­платы получают. По 100 тысяч рублей, - каже телефоном знайома Олена.
- Вона вражена брудом на наших вулицях. Каже, у росіян совісті більше. Ніколи не кинуть недопалок повз смітник.

Говорить, що у нас стало багато бідних. Гроші просять біля переходів. Тітку від них аж нудить. Я її розумію, бо у Петербурзі працює адміністратором ресторану. Точно величезну зарплату має.
У суботу ввечері Олена передзвонює. Сміється.
- У п'ятницю ранком вирішили на дачу з'їздити. Вона відмовилася. Лишили їй ключі від квартири. Наступного дня вернулися, а від неї і слід простив. Тітка втекла від нас. Вкрала все золото й срібло.
Всю неділю надзвонювали їй на Skype. Написали повідомлення, щоб повернула коштовності. На зв'язок близько півночі вийшов її чоловік. Сказав, що тітка кається, але нічого вертати не хоче. Вже півроку, як не може знайти роботу. А він майже рік сидить без заробітків.
Грошей від нашого золота їм на три місяці нормального життя вистачить. Мовляв, як будете такі ж бідні - зрозумієте. От тобі і вся Росія. За всю свою історію навчилися тільки одного - красти чуже.


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та застрелись ти разом із своєї тіткою. Тут мова про українські проблеми.
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да я понимаю,что тебе именно за это платят,за то что зраду нагоняешь .ну сегодня меньше заработаешь,не смертельно же...в польшу ж все равно не поедешь
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Пане Іване ,мінстець вже переплюнув свох вчителів з Ольгіно . А створювалось міністерство як протидія окупанту . Це на словах . А насправді було черговим обманом , так як мета - відбілювання с царя і панамських патріотів.
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жесть, но показательно,
сестра отца коренного служителя главноторгующего на цензоре
обворовала племянника
минстець и порошенко кого попало на работу не возьмут ...
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сеня,ты по ссылкам так и не научился ходить? чему вас только в зраде учат...действительно жесть
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само имя "украинец" принадлежит тем людям, кто разделяет национальную идею украинского народа, которая объединяет всех украинцев начиная с основателей Киева до поколения Майдана и дальше. А иначе никак, иначе получается, что человека как в случае забора пробы древесины у кухонный табурет методом взятия пробы определить можно, прям по концепции гитлеровских сверхчеловеков...
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В Польше, потому что это проще всего?
Или как говорят "слаще морковки ничего во рту не держали"?
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Гыг с вами пишет-"бедным быть не стыдно,стыдно воровать"..
Бедным быть стыдно,И очень тяжело.Потому люди и сваливают из страны.
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Бути бідним і є злочином , а ще більшим злочином є те - що маючи владу , не дати можливості людині заробити на достойне життя .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС начала 2017 года вид на жительство в Польше попросили 66 тыс. украинцев
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