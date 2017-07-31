EN|RU|UK
Темы дня: Обыск у Трояна Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  3600  69
Материалы по теме:
Все про:больница (664) Днепр_город (2791)

 Один из фигурантов дела о перестрелке в Днепре покинул больницу, - Нацполиция

стрельба днепр

Один из фигурантов дела о перестрелке в Днепре, в результате которой погибли двое участников АТО, покинул больницу, где находился с ранением.

Как передает Цензор.НЕТ, информацию об этом Радио Свобода подтвердили в областном управлении полиции.

По данным полиции, мужчина не имел никакого статуса в деле, у правоохранителей не было оснований ограничивать его передвижения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перестрелка в Днепре: раненый Давид Калашников вывезен из больницы Мечникова, - источник

"У него не было никакого статуса. Законных оснований не было, чтобы ему определить статус. Он был в тяжелом состоянии, поэтому следственные действия с ним не проводились. На сегодня его законным представителем является адвокат, он сотрудничает со следствием. Его родственники обратились с просьбой о переводе его в другую клинику, им не отказали. У нас нет оснований ограничивать его передвижения как на территории нашей страны, так и за рубежом ", - сказали в пресс-службе областной полиции.

В то же время в полиции подтвердили, что мужчина уже выехал за границу.

Что касается второго фигуранта дела, то он, по данным полиции, по-прежнему находится в больнице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Получив пули в живот, плечо и ногу, Саакян сумел ранить троих бандитов и, вероятно, убить четвертого, - журналист Курбатов. ФОТО

Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.

Читайте: Это экономическое преступление, - советник главы МВД Варченко о перестрелке в Днепре

В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот. Ответным огнем он сумел ранить четырех нападавших.

Смотрите также: Перестрелка в Днепре: Нахшон, которого Саакян обвиняет в организации нападения, утверждает, что ушел до конфликта. ВИДЕО



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Керівник поліції в Дніпропетровській області та обласний прокурор мають бути звільнені з посад і віддані під суд!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так после 9 мая уже "звільняли"
Эта страна обречена........
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Підтверджується інформація що вбивці АТОшників самі з банди коломойського. Поліція та прокуратура Дніпра, яка керується людьми коломойського, просто забула арештувати вбивць та дозволила їм зникнути.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
переверни страницу методички
там написано что то банда бени саакашвили и косатой. стреляют АТОшников а не агенты плешивого хозяина ,
бриГАДный вженестець
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
между нами говоря
эти бандюки из бригады Корбана :
1 Пабилер Давид Валерьевич,
2. Калашников Давид Леонидович
3. Лакиза Александр Константинович
4. Ельчищев Станислав Дмитриевич,
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да шо Вы говорите.......какой ужас то в стране.......Коломойский публично называет Путина шизофреником, потом нанимает титушек чтобы они избили АТОшников, потом Аваков типа увольняет за это начальника обл. МВД, и тут Коломойский назначает своего. Это же ужас, психически нормальному человеку такое даже в голову не придет. Ну если "Підтверджується інформація" значит надо верить, к стати наверное и Саакашвили причастен ? Короче все неугодные, но только не власть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якщо олігарх свариться з путіним, це ще не означає що олігарх стає святим та безгрішним. Цей олігарх так само лишається олігархом, вбивцею та бандитом, який посилає своїх вбивць на розборки з АТОшниками де вони вбивають АТОшників! За це олігарху має бути суд та тюрма і неважливо в яких він відносинах з путіним!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Беня не раз расправлялся со своими конкурентами таким способом. Кого то битами забили до смерти, кого то в подъезде по тихому расстреляли, а кого то автоматами. Он далеко не ангел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ребят, имейте предел фантазии, на беню не все же можно повесить, тем более такой мелкой хуйней он не занимался ни когда, тем более сами пострадавшие по поводу Коломийского говорят, что не лепите горбатого
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Будь моя воля, ты бы, пецораб, был бы после своего Барыги вторым.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, если так хочешь, можно тебя и на кол посадить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ааааааааааааааааааааааааа.....
это ЭПИКФЕЙЛ
Даже если нейтрально
1. у чувака огнестрел
2. он принимал участие в перестрелке
3. следственные действия с ним не проводились- т.к он был без сознания
4. но при этом у них к нему нет никаких притензий, учитывая что его даже не допросили
Это реально уже БРЕД!!
Поэтому на следующих выборах я не буду голосовать за Филатова и его людей, а если в списках будут одни рЫги- проголосую против всех. Просто ппц
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це факт втручання мафії в роботу прокуратури та Національної поліції! Слідчих змусили саботувати розслідування та притягнення до відповідальності винних у розстрілі АТОшників! Мафія відмазує своїх бойовиків! Саме для цього мафії був потрібен свій керівник поліції в Дніпрі! Але чому прокуратура та СБУ мовчать? Бо вони вже під контролем мафії коломойського!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Алекс, это даже не бред. Человек с криминальным огнестрелом даже не допрошен (про опрос вообще речи нет). УПК рыдает, УК поперхнулся ( через ст. 28) и отуел в сторонке... Не в своей жизни я видел, как тушились и ОРД и криминальные производства, видел, как гробились материалы в судах. Но такого, я не видал....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да, я сам не помню, что бы я такой ухи нажрался и был от нее в восторге..... Чувак, с огнестрелом, не допрошен и валит за кордон??? По Саакяну. Мужик, с ранением, в живот, умудрился попасть в ЧЕТВЕРЫХ????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Филатов тут каким боком? Что за мода у нас требовать ответа с тех, кто вообще никакого отношения к принятию решений не имеет? Филатов - это ваши инфраструктуры города. И отвечает он только за муниципальную полицию.
Говоря простым языком, городской совет, чтобы не платить за охрану коммунальной собственности частным фирмам, создал коммунальных охранников. Основной вид деятельности предприятия - оказание частных охранных услуг. Участие в обеспечении правопорядка при проведение массовых мероприятий (но НЕ ВМЕСТО полиции, а ВМЕСТЕ с ней, в помощь патрульным);Обеспечение выполнения решений горсовета и защита имущественных прав территориальной громады (например, есть решение горсовета о возвращении земельного участка, принадлежавшего ранее лицу или организации, в коммунальную собственность. В том случае, если лицо сопротивляется реализации исполнения решения, «муниципалы» совместно с полицией и госисполнителями могут вмешаться, чтобы помочь этому исполнению).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Двое подозреваемых в причастности к стрельбе в Днепре взяты под стражу, - Нацполиция. ФОТО(18)

Задержали четверых- но сразу быстренько почему-то решили что виноваты только 2

Тебе не кажется, что кто-то явно обладающий властью и авторитетом прокрышевал это дело?

Или ты веришь что у нас полиция уже стала самостоятельная и работает без чей-то указки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Филатов какое отношение имеет к Нацполиции? Есть областной руководитель, есть городской, есть Министр наконец, но Филатов каким боком Ищите, кто друг Шлёмы и кто мог надавить на Авакова, чтобы на тормозах спустить это дело. Насколько я знаю - это круг Вилкула.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все возможно, но при чем тут аваков?
Ему глубоко наплевать что происходит в регионах- а у нас это дело местных князьков которые имеют власть и возможности дать указания местной полиции что надо делать и кого считать подозреваемыми, а кого нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чихать хотел областной глава нацполиции на Филатова. Он никому крове Авакова не подчиняяется
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та такое впечатление,что у нас вообще никто никому не подчиняется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
блатной мир ложит хер на Государство.А суды скоро остальных на подписку отпустят.Как же это всё заебло
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"У него не было никакого статуса. Законных оснований не было, чтобы ему определить статус. Он был в тяжелом состоянии, поэтому следственные действия с ним не проводились. На сегодня его законным представителем является адвокат, он сотрудничает со следствием. Его родственники обратились с просьбой о переводе его в другую клинику, им не отказали. У нас нет оснований ограничивать его передвижения как на территории нашей страны, так и за рубежом ", - сказали в пресс-службе областной полиции.
Источник: https://censor.net.ua/n449798
 показать весь комментарий
Ответить
 
Смоей точки зрения все купили и по быстрому за границу отправили, а в деле как не крути соучасник или учасник тяжелого преступления должен был находится в Украине,обычный бы смертный никуда от сюда не рыпнулся-бы не дали-бы а здесь чистой воды явная коррупция до самого верха. Купи продай и гос-бизнес связи
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"За время правления Грозного, впервые, уровень коррупции в стране резко сократился. В 1558 году французский дипломат Арнольд Шемо писал в Париж: «Московию не узнать - страх смерти изменил эту страну так, что наши купцы теперь не знают, как дела вести. Даже местные княжны подарков не берут, ибо каждый день мздоимцев прелюдно разрубают на куски прямо на городской площади».
Разве до Петра1 не было бунтов?
"После Ивана IV все вернулось на круги своя. Дошло до того, что в 1648 г. в Москве случился народный антикоррупционный бунт, который закончился пожарами и гибелью мирных жителей. Для усмирения волнений царем Алексеем Михайловичем были казнены два высокопоставленных коррупционера - глава Земского приказа Плещеев и глава Пушкарского приказа Траханиотов."
То есть, казнили не бунтовщиков, а коррупционеров.
(bibliotekar)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вообще не понимаю, причем здесь его тяжелое состояние к статусу в деле.
Неужели для того что бы присвоить статус нужно бодрое состояние?
Кажется статус потерпевшего, нападавшего или свидетеля можно определить на основании других свидетелей и доказательств (видео).
Какая то голимая отмазка. Это наверное руководство нацполиции Днепра всех за идиотов держит и вот ЯВНО заинтересовано. Наверно в одну синагогу с главным заказчиком ходило.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да за уши это все притянуто. Вы абсолютно правы - это гнилые ментовские отмазки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
авякян отправил на европейский курорт поправить пошатнувшееся здоровье
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот так - ДВА ТРУПА, а оснований для определения статуса не было...
Знаете, ТАКОГО даже при "злочинний влади" не было!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сука, очередная перемога.
полиция даже отмазки лепит, типа мы не виноваты, свалил то и свалил.
когда ж это все закончится.
где чувак, который взял бы топором, и всех зарубил(с)?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тоесть стрелять на улице из оружия по людям у нас можно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конечно. Нет проблем. Украдите в магазине сырок - посодют.
Епаное, импотентное, паскудство... а не власть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У меня в стране , только у властных длбйбв есть статус. И это статус длбйбв.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Днепровская ментовкаполиция - это краснознаменная и ордена путена контора. Пока Беня рулил регионом - сепарской наволочи не было там.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну вот так и беркутня валила из Украины, у них тоже не было никакого статуса и им никто не мешал выехать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Він вже й країну добу як покинув, а у фейсбук-міністра МВС тільки кинулись...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы, уже даже ответили на свой вопрос. Коррупция и сепаратизм, жрет страну по кускам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дело есть,фигурант дела есть,а статуса у него нет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да! Более нелепой, идиотской отмазки мусора придумать не смогли
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Внатуре, смишно! Как минимум, у него должен был быть статус потерпевшего.)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Классно так себе- нет человека, потому что "нет статуса", потому что "нельзя было допросить"..... Зато вывозить "на лечение", не допросив, и никуда-нибудь, а в другую страну- нэт проблэм..... Сzут народу в глаза уже даже не прикрываясь ширмой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это шедевр ! Стрельба есть, убитые есть, раненые есть, у стрелявшего тела ранения есть , а статуса у него, бл"дь нету !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
рыба гниет с головы
у нас как бы война есть и как бы ее нет у нас АТО. так и здесь
Стрельба есть, убитые есть, раненые есть, у стрелявшего тела ранения есть , а статуса у него, б нету !!!

поки не змінемо голову нашого колгоспу , він колгосп буде зватись і йти "В ОСТАННІЙ ШЛЯХ"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не смогли допросить - вот и нет статуса... если и другие скажут - не мы это, их тоже отпустят?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рано чи пізно з'являться "тіні", що почнуть винищувати всю наволоч за межами України. А можливо і вже з'явились - сучару-Чауса в Молдавії вже зарізали як хряка!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А у Шлёмы,что тоже нет статуса?Как это он мог дрыснуть?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Анекдот з Одеси: "Рабіновіч: "Єслі би я бил цаггь, то я бі жіл лучше чєм цаггь: я бі по ночам єщьо нємножєчко шіл!"
Анекдот з Банкової(АП): "Порошенко: "Якби я був президентом, то я б жив набагато краще ніж будь-який президент, бо весь вільний від президенства час робив би цукерки, торти й барижив!"
Анекдот з Богомольця,10 (МВС): "Якби я був Міністром, то шив би рюкзаки, свистів у ФБ, а у вільний час - трошки працював би Міністром і розповідав всім, ЯКИМ повинен бути справжній міністр та його реформоване міністерство"
Анекдот з Грушевського,5 (ВР): "Як тільки ми станемо депутатами, то взагалі перестанемо будь-що робити, а тільки будемо пиляти бюджет, а в перервах 3,14здіти один на одного, всі на всіх і мірятись, хто більший патріот України, а хто "забув Майдан!""
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По мутности эта история напоминает историю со стрельбой в Княжичах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут все и так понятно, только не понятно почему съебались злоумышленики прямо с больницы
 показать весь комментарий
Ответить
 
Полиция, прокуратура, СБУ - провожали покинувшего больницу со слезами на глазах.
Один из фигурантов дела о перестрелке в Днепре покинул больницу, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2674
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Господи ! Які ж імпотенти... ця країна не має права на існування...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин из фигурантов дела о перестрелке в Днепре покинул больницу, - Нацполиция
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти