 Один из фигурантов дела о перестрелке в Днепре покинул больницу, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, информацию об этом Радио Свобода подтвердили в областном управлении полиции.
По данным полиции, мужчина не имел никакого статуса в деле, у правоохранителей не было оснований ограничивать его передвижения.
"У него не было никакого статуса. Законных оснований не было, чтобы ему определить статус. Он был в тяжелом состоянии, поэтому следственные действия с ним не проводились. На сегодня его законным представителем является адвокат, он сотрудничает со следствием. Его родственники обратились с просьбой о переводе его в другую клинику, им не отказали. У нас нет оснований ограничивать его передвижения как на территории нашей страны, так и за рубежом ", - сказали в пресс-службе областной полиции.
В то же время в полиции подтвердили, что мужчина уже выехал за границу.
Что касается второго фигуранта дела, то он, по данным полиции, по-прежнему находится в больнице.
Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.
В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот. Ответным огнем он сумел ранить четырех нападавших.
3600 69
Материалы по теме: Перестрелка в Днепре
"Самое важное - не допустить эскалации этого конфликта", - Шевченко рассказал о ходе расследования перестрелки в Днепре(49)
Это экономическое преступление, - советник главы МВД Варченко о перестрелке в Днепре(116)
"Забор облили кровью и поставили похоронный венок возле дома. На заявление в полиции не отреагировали", - адвокат Саакян заявил об угрозах перед перестрелкой в Днепре. ВИДЕО(150)
"Они подготовились к нападению. Окружили нас", - раненый в Днепре участник АТО Эдмонд Саакян(39)
В российской поликлинике пациентке с ногой в гипсе для передвижения выдали табурет. ВИДЕО(0)
Стали известны имена участников и подробности перестрелки в Днепре(259)
"Перестрелка не связана с 9 мая или землей", - раненый в Днепре ветеран АТО Саакян(144)
Ответить
Эта страна обречена........
Ответить
Ответить
там написано что то банда бени саакашвили и косатой. стреляют АТОшников а не агенты плешивого хозяина ,
бриГАДный вженестець
Ответить
эти бандюки из бригады Корбана :
1 Пабилер Давид Валерьевич,
2. Калашников Давид Леонидович
3. Лакиза Александр Константинович
4. Ельчищев Станислав Дмитриевич,
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
это ЭПИКФЕЙЛ
Даже если нейтрально
1. у чувака огнестрел
2. он принимал участие в перестрелке
3. следственные действия с ним не проводились- т.к он был без сознания
4. но при этом у них к нему нет никаких притензий, учитывая что его даже не допросили
Это реально уже БРЕД!!
Поэтому на следующих выборах я не буду голосовать за Филатова и его людей, а если в списках будут одни рЫги- проголосую против всех. Просто ппц
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Говоря простым языком, городской совет, чтобы не платить за охрану коммунальной собственности частным фирмам, создал коммунальных охранников. Основной вид деятельности предприятия - оказание частных охранных услуг. Участие в обеспечении правопорядка при проведение массовых мероприятий (но НЕ ВМЕСТО полиции, а ВМЕСТЕ с ней, в помощь патрульным);Обеспечение выполнения решений горсовета и защита имущественных прав территориальной громады (например, есть решение горсовета о возвращении земельного участка, принадлежавшего ранее лицу или организации, в коммунальную собственность. В том случае, если лицо сопротивляется реализации исполнения решения, «муниципалы» совместно с полицией и госисполнителями могут вмешаться, чтобы помочь этому исполнению).
Ответить
Задержали четверых- но сразу быстренько почему-то решили что виноваты только 2
Тебе не кажется, что кто-то явно обладающий властью и авторитетом прокрышевал это дело?
Или ты веришь что у нас полиция уже стала самостоятельная и работает без чей-то указки?
Ответить
Ответить
Ему глубоко наплевать что происходит в регионах- а у нас это дело местных князьков которые имеют власть и возможности дать указания местной полиции что надо делать и кого считать подозреваемыми, а кого нет.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Источник: https://censor.net.ua/n449798
Ответить
Ответить
Ответить
Разве до Петра1 не было бунтов?
"После Ивана IV все вернулось на круги своя. Дошло до того, что в 1648 г. в Москве случился народный антикоррупционный бунт, который закончился пожарами и гибелью мирных жителей. Для усмирения волнений царем Алексеем Михайловичем были казнены два высокопоставленных коррупционера - глава Земского приказа Плещеев и глава Пушкарского приказа Траханиотов."
То есть, казнили не бунтовщиков, а коррупционеров.
(bibliotekar)
Ответить
Неужели для того что бы присвоить статус нужно бодрое состояние?
Кажется статус потерпевшего, нападавшего или свидетеля можно определить на основании других свидетелей и доказательств (видео).
Какая то голимая отмазка. Это наверное руководство нацполиции Днепра всех за идиотов держит и вот ЯВНО заинтересовано. Наверно в одну синагогу с главным заказчиком ходило.
Ответить
Ответить
Ответить
Знаете, ТАКОГО даже при "злочинний влади" не было!
Ответить
Вон новость ниже
Двое подозреваемых в причастности к стрельбе в Днепре взяты под стражу, - Нацполиция. ФОТО(18)
А задержали 4рых- но подозревают двоих!
Ответить
полиция даже отмазки лепит, типа мы не виноваты, свалил то и свалил.
когда ж это все закончится.
где чувак, который взял бы топором, и всех зарубил(с)?
Ответить
Ответить
Епаное, импотентное, паскудство... а не власть.
Ответить
Ответить
Ответить
ментовкаполиция - это краснознаменная и ордена путена контора. Пока Беня рулил регионом - сепарской наволочи не было там.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
у нас как бы война есть и как бы ее нет у нас АТО. так и здесь
Стрельба есть, убитые есть, раненые есть, у стрелявшего тела ранения есть , а статуса у него, б нету !!!
поки не змінемо голову нашого колгоспу , він колгосп буде зватись і йти "В ОСТАННІЙ ШЛЯХ"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Анекдот з Банкової(АП): "Порошенко: "Якби я був президентом, то я б жив набагато краще ніж будь-який президент, бо весь вільний від президенства час робив би цукерки, торти й барижив!"
Анекдот з Богомольця,10 (МВС): "Якби я був Міністром, то шив би рюкзаки, свистів у ФБ, а у вільний час - трошки працював би Міністром і розповідав всім, ЯКИМ повинен бути справжній міністр та його реформоване міністерство"
Анекдот з Грушевського,5 (ВР): "Як тільки ми станемо депутатами, то взагалі перестанемо будь-що робити, а тільки будемо пиляти бюджет, а в перервах 3,14здіти один на одного, всі на всіх і мірятись, хто більший патріот України, а хто "забув Майдан!""
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить