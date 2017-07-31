EN|RU|UK
Темы дня: Обыск у Трояна Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Экономика
  3933  83
Все про:Кабмин (10427) убытки (163) Гройсман (3226)

 3,5 тыс. госпредприятий нанесли Украине 87 млрд гривен убытков, - Гройсман

гройсман

3,5 тысячи государственных предприятий Украины сгенерировали убытков на 87 миллиардов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал в интервью изданию "Деловая столица".

"Сейчас нам нужно преодолеть коррупцию на государственных предприятиях, потому что 3,5 тыс. госпредприятий сгенерировали на сегодня 87 млрд грн убытков", - сообщил он.

По словам Гройсмана, те предприятия, которые не носят стратегического характера и не нужны государству, должны быть проданы, в том числе и на электронных аукционах.

Он отмечает, что в результате на предприятие придет новый собственник, который создаст новые рабочие места и привлечет новые технологии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Номинальная зарплата украинцев в июне выросла более чем на 37% - до 7360 гривен, - Кабмин
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
гы...юоровой лично проводил опрос по доверию .ну кому эта лапша?
 показать весь комментарий
Ответить
 
У меня лично не вызывает никаких сомнений мнение Борового.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если б вздора не вещали нам пророки-болтуны
Да, нажившись от казны, впредь ее не истощали,
Если б, наконец, блюли все закон святой и строгий
И король не рвался в боги, а министры - в короли. (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
87 млрд грн збитків це результат діяльності Гройсмана на посаді керівника уряду. Гройсман навіть не розуміє що більшість з цих державних підприємств не є комерційними а є чисто збитковими і призначені для обслуговування інших державних підприємств! Економія коштів досягається в тім що великі державні компанії не сплачують за послуги мільярди гривень комерційним структурам за підтримку своєї інфраструктури, а мають маленькі спеціалізовані державні компанії, які виконують окрему функцію, але не заробляють на цьому мільйони, а дуже часто є збитковими через маленькі ціни по яких продаються їх послуги іншим державним компаніям! Якщо приватизувати ці маленькі державні компанії, то збитки державі будуть вимірюватись сотнями мільярдів гривень на рік, бо замість державних компаній прийдуть комерційні компанії, які махінаціями та судами змусять державних монстрів сплачувати за ті самі послуги в тисячі разів більше грошей!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"це результат діяльності Гройсмана на посаді керівника уряду" - ничего удивительного! Дорвавшиеся до власти барыги с психологией мелких лавочников, - что они могут сделать для огромной страны, с трудолюбивым и умным народом? Эти барыги уже доказали свою потешность, никчемность, неспособность навести порядок ни в Киеве (в котором плодятся рассадники заразы киоски "шавурмы", крышуемые "властью"), ни в стране, которая за вездесущую коррупцию стала посмешищем в глазах всей Европы и мира.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Один тот же Укрспирт - это результат деятельности всей нашей власти с 1991 года.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а ты из тех,кто доверие михо подымает? и почем буква?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я уже давно подозреваю, что это Вальцман, причём постоянно пьяный в дрыбадан.

Кстати наш през. уже неделю, как где-то бухает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гнойсман,убытки госпредприятий -это твоя прямая вина,ты не смог обеспечить эти предприятия достойными кадрами и руководством,ты не смог обеспечить контроль за этими госпредприятиями и они безнаказанно разворовывались при твоем возможно содействии,тебе это выгодно,потому что ты или твои дружки хотите выкупить эти предприятия за бесценок. И хватит вешать людям лапшу на уши,хренов управленец.Геть из власти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Полный бред Грайсманова. Не может быть предприятие убыточно. Если такое есть значит кому-то это выгодно. Кому ? Да кто ворует бюджетные деньги с помощью таких предприятий.

А народу лапшу вешают. И весь ответ. Не ту страну назвали Гондурасом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот Вы, как управленец и ведущий "инженер в одном флаконе" и расскажите, как Гройсман за ГОД должен был обеспечить все гос. предприятия "достойными кадрами и руководством".
Расскажите, с удовольствием Вас послушаю, а то я только многмиллионные проекты в своей жизни вела, а целиком "достойными кадрами и руководством" предприятия не обеспечивала.
Начинайте, у Вас получиться, я верю в Вас.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
уже довелось как-то писать: на волне ура-патриотизма, мой товарищ (успешный кризис-менеджер и прекрасным образованием), решил уйти из крупного бизнеса и подал заявку на работу руководителем одной из этих "успешных наоборот" госкомпаний. Результат: по партийной квоте прошла гнида, которая по выражению Порошенко "и собачьей будки не построила". Итог работы назначенца: сократили людей на 250 человек, долг по зарплате вырос на 100%, сырье закупается через "родные" компании с наценкой 40-50%... Отсюда и убытки. Не видит-не слышит ни генпрокурВатура, ни СБУ... Догадыватесь, почему?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Боровой честный человек и ему можно 100% доверять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучше и не скажешь .Так считают все вменяемые Украинцы
 показать весь комментарий
Ответить
 
Правильно, дядя Вова! Надо их вам прихватизи приватизировать, чтобы они убытков не приносили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не важно кому...чехи и поляки некоторые предприятия по 1 символическому доллару продавали...главное избавиться от убытков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це з однієї сторони. А з іншої- хто перевірить, чому саме вони збиткові? Бо в більшості випадків тому, що їх керівництво краде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
конечно поэтому...потому продать и забыть.получать с хозяина налоги,а не минуса в казну
 показать весь комментарий
Ответить
 
Як за гарні гроші- я "За"! А як задарма- я "Проти"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Госпредприятия или Гнойсманы,Шоколадки,Шапкосрыватели и прочие барыги с большой дороги?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я не понял, грося этим хвастается?
грося - это ж не частные предприятия, а гос-венные.
это в досягнення трудно тебе будет занести...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
но по масштабу шакаладный синдикат все равно идет в лидерах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
гройсман : и лишь только базары принесли бюджету Украины огромную прибыль)))))))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"По словам Гройсмана, те предприятия, которые не носят стратегического характера и не нужны государству, должны быть проданы, в том числе и на электронных аукционах." - В такому разі більшість депутатів, чиновників і міністрів теж треба продати на аукціонах - вони теж нанесли збитки державі своїми діями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кто руководит всеми госпредприятиями??? Правильно, Кабмин. А кто главный в Кабмине??? Правильно. Вова Гройсман. Кто должен возвращать расхищенное??? Правильно. Вова. И его советники, помощники, тёщи и родственники. И никаких новых квартир.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Премєр-міністр України по великому рахунку і є керівником всіх цих підприємств (через директорів) ... дорого ж Україні всі ці ...МАННИ коштують ...
Указую боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хорошо, что мудрое правительство Януковича-Азирова-Порошенко разрешило приватизировать Ахметову Укртелеком и Киевэнерго, бо так ущерб государству был бы еще ужасней. Эгеж, Гойсман?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что-то маловато, нужно еще поднять ЗП хайтоп-менеджерам,
а хайхайтопбестам вообще имения и холопов раздать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Предприятия,значит нанесли,а их директора,-нет.А хто их ставил директорами,понесли ответственность?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Из позора для нас

Илон Маск ответил Гройсману по поводу проекта сохранения возобновляемой энергии в Украине Ваша заявка не была принята. К сожалению, уровень коррупции и неблагоприятный инвестиционный климат в Украине не вдохновляют компанию Tesla инвестировать в проект по сохранению возобновляемой энергии в этой стране", - говорится в официальном письме от департамента по связям с общественностью Tesla, который получил премьер -министр.
http://censoru.net/17921-ilon-mask-otvetil-groysmanu-po-povodu-proekta-sohraneniya-vozobnovlyaemoy-energii-v-ukraine-oficialnyy-dokument-.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
потому что директора гос.учреждений ни чем не рискуют, принимая не правильные решения ( или воруя)... деньги то колхозные, а значит ничейные... и никто эти убытки компенсировать тоже не будет... И еще ----- не будет НИКОГДА на гос. предприятиях хороших менеджеров... потому что хороший управленец себя высоко ценит, и работать за копейки гос.управленца не будет ( а если и будет, то будет воровать, что тоже нам не надо) Поэтому просто вопрос, а нужна ли нам такая государственная собственность с ущербным управлением...?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це як Шумахеру дали Ланос,а он взял,та выграл.А Грося на болиде в поворот не вписался
 показать весь комментарий
Ответить
 
3,5 тыс. госпредприятий нанесли Украине 87 млрд гривен убытков, - Гройсман
--------------
Та да, Грося! Жуть-кошмар!
Их нужно срочно прихватизировать! Ну так всё же понятно, ага!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ясень пень, что через эти предприятия ставленники от власти вывели на офшоры такие деньги, а именно украли эти деньги в обычный граждан и продолжают и сейчас это делать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Турбоатом " тоже приносит убытки , ведь вы хотите его продать ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Враньё........"Турбоатом", крупнейший в Украине производитель турбинного оборудования, завершил 2016 год с чистой прибылью в размере 1 млрд 065,3 млн грн
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно - продать все нах!..а деньги поделить!
бля..такой "умный" этот Винницкий Шариков шо аж страшно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Недовіра до інституцій влади досягла такого рівня, що пересічні громадяни не вірять вже нікому і нічому.
З цим нагально щось треба робити- бо добром це не закінчиться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
31.07.17 15:39 3,5 тыс. госпредприятий нанесли Украине 87 млрд гривен убытков, - Гройсман-- Не госпредприятия нанесли Украине 87 млрд гривен убытков а коррупционеры гос-бизнесмены офшорники, вот потому и большинство их руководителей миллиордеры с подареными им счетами и островами и тд..., и это реальность, и потому не в государсвенных предприятия и структурах проблема а в тех кто туда пристроился и многие годы доят на разных постах, так можно дойти и до заявлений сколько убытку принес пост президента премьера и тд..... типа всех на приватизацию, понятно что проблема не в гос предприятиях.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он намекает что все нужно "приватизировать", а попросту продать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сами же и сгенерировали убытки, что бы был повод продать себе иностранному инвестору
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это заявление Гройсмана что он сам вор и никудышний премьер. как то на душе гадко от наших властьимущих барыг.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гнойсман ведёт, видимо, к тому, что их надо раздеребанить. А логичнее было бы поступить наоборот: национализировать всё, что является монополистом, особенно всё, что участвует в коммунальном порабощении украинцев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Було б набагато краще продати самого гнойсмана.Але його,курву, ніхно не купить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О каких убытках идет речь? Об убытках от операционной деятельности, прямых или еще каких? Полный бред. Априори предприятие не может быть убыточным постоянно, оно просто останется без оборотных средств, и никто и никогда не даст им кредит. Кроме того, продавая пр-ю с убытком по закону об НДС пр-е обязано платить НДС по общей ставке с убытка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да ты на цифры глянь..... 3,5 тыс предприятий "нанесли убытки".. это страну, на аукцион, вынесли!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
===3,5 тыс. госпредприятий нанесли Украине 87 млрд гривен убытков, - Гройсман===
Теперь и прибыльный ПриватБанк мы сделали государственным и он будет приносить запланированные многомиллиардные убытки
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Извини, товарисч Гнойсман, а что ты сделал для того, чтобы на этих предприятиях работал современно мыслящий, не ворующий, не коррупционный менеджмент?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бесит одно. Это, говно, в открытую, говорит, что госконторы понесли убытки. А, вы, штопанные господа, там за чем? Валите на три буквы, если не умеете управлять страной и ее экономикой. 3,5 тыс предприятий "нанесли убытки"....цифра просто дурная, я не экономист, но количество, просто, нереальное.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зато как обогатилось шоколадножепое ворье !
Посреди разрушенной, нищей страны как грибы растут сказочные дворцы пЭццичкиных чинушек.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это гениальные управленцы убыточны, а не предприятия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для нашей никчемной власти легче все продать и клянчить кредиты, чем правильно использовать внутренние резервы государства и его экономический потенциал. Причем такая политика приводит к долговой спирали, характерной для многих «одалживающих» стран, когда долг начинает воспроизводить долг. Но это грося замалчивает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
)))славная логика. Такая оценка таким образом организованной деятельности госпредприятий наносит ущерб Украине более, чем 87 млрд. грн.... не продать ли нам на органы ответственного за все это безобразие начальника над всеми министрами, может хоть малюсенькую толику отобьем...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"После того, как на предприятие пройдёт новый собственник и создаст новые рабочие места, ..."
-Ага, наслухались про "життя по новому".
 показать весь комментарий
Ответить
 
А приватний банк украв в України 150 млрд. Тому справа у владі, яку обрав народ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Повесить директоров и тех, кто их назначал на воротах предприятий.
И следующие директора сделают их прибыльными!
.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Он отмечает, что в результате на предприятие придет новый собственник, который создаст новые рабочие места и привлечет новые технологии.
Да, в учебниках так пишут, но в реальности все обстоит наоборот.
Когда приходит собственник и после этого не продает предприятие на металлолом, то первым делом сокращает персонал и работает этот персонал на том же еще совковом оборудовании, часто с нарушением КЗОТ, а о новых технологиях речь вовсе не идет, главное для собственника, чтобы при минимальных вложениях получать больше прибыли.
Далеко за примерами ходить не нужно, достаточно посмотреть на наших бизнесменов, к примеру на предприятия Ахметова, просто эксплуатирует, что в свое время украл.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что-то не видно пользы для страны от ранее проведенной тоальной приватизации. На данный момент 95% украинских предприятий, которые способны давать стабильную прибыль уже давно принадлежат олигархам или западным "инвесторам", которые минимизируют налоги и выводят деньги из страны в офшоры. Может проблема экономики Украины в этом, а не в 5% оставшихся госпредприятий?
 показать весь комментарий
Ответить
 
неприбыльность госпредприятий - прямая вина кабмина, а не предприятий
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дядя , надо говорить, что украли из самых ликвидных, высоко прибыльных предприятий 87млрд.,не получили прибыли, не заплатили налоги и заметьте все под руководством"лучших ,незаменимых менеджеров", главу которых представляете Вы,Гройсманы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
=3,5 тисячі державних підприємств України згенерували збитків на 87 мільярдів гривень=
А може хто знае хто такий Гройсман? І чім він займаеться?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гройсман ріелтор , продає рухоме і нерухоме майно що зосталось в спадок від СРСР.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це той який кричав, що покаже, як державою управляти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Він це прекрасно демонструє : всьо шо осталось продать і падєлить .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Особенно колоссальные убытки Гройсману приносят Одесский Припортовый и Облспирты .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ничего нового.Хуцпа.Все на что способньі #идовские мордьі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Знаю такого деректора підприємство збиткове,але він їздить на джипі який жре 15 літрів бензину,і це все за рахунок підприємства,а при таких розкладах він пішком має ходити
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...на предприятие придет новый собственник, который создаст новые рабочие места и привлечет новые технологии." Пусть гройсман приведет примеры, уже проданных предприятий, где это произошло. На самом деле все наоборот - по статистике НАН Украины 95% приватизированных предприятий сокращают штат и уменьшают налоговые отчисления.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нормальное предприятие не может быть убыточным: ценообразование должно быть таким, чтобы покрывать расходы на производство и покупку нового оборудования,сыръе и услуги сторонних компаний - покупаться по разумным ценам,а не по откатным схемам, прибыли - идти в развитие предприятия и налоги, а не выводиться со счетов и рассовываться по карманам.Если это не так, такое предприятие необходимо тщательно проверять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Честное и наивное лицо главное сделать и не задумываться о чем говорить, воровство бюджета идет от решений правительства!
90 млрд убытков - это миллионы честных налогоплательщиков, которые делают отчисления в бюджет с надеждой на будущее Украины, а на деле "ой, недосмотрели", оказывается это коррупционеры.
#гройсман #украина #бюджет #коррупция
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЭкономика3,5 тыс. госпредприятий нанесли Украине 87 млрд гривен убытков, - Гройсман
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти