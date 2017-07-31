===3,5 тыс. госпредприятий нанесли Украине 87 млрд гривен убытков, - Гройсман===

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал в интервью изданию "Деловая столица".
"Сейчас нам нужно преодолеть коррупцию на государственных предприятиях, потому что 3,5 тыс. госпредприятий сгенерировали на сегодня 87 млрд грн убытков", - сообщил он.
По словам Гройсмана, те предприятия, которые не носят стратегического характера и не нужны государству, должны быть проданы, в том числе и на электронных аукционах.
Он отмечает, что в результате на предприятие придет новый собственник, который создаст новые рабочие места и привлечет новые технологии.
3933 83
"Думаю, мы не будем больше продлевать чрезвычайное положение в энергетике", - Гройсман(81)
"Это не зарубежный хайвей, а обновленная украинская дорога в Карпатах", - Гройсман показал одну из отремонтированных дорог. ВИДЕО(156)
Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС и Канадой открывает для Украины новые возможности, которыми мы уже начинаем пользоваться, - Гройсман(96)
"Пенсии будут автоматически перерассчитываться ежегодно с учетом роста средней заработной платы и инфляции", - Гройсман(152)
Чи є альтернатива "Планові Маршалла для України"?(0)
Начинается строительство трассы Львов - Николаев, - Гройсман(186)
Обязательно ее задекларирую, - Гройсман планирует купить квартиру в Киеве(55)
Ответить
Ответить
Ответить
Да, нажившись от казны, впредь ее не истощали,
Если б, наконец, блюли все закон святой и строгий
И король не рвался в боги, а министры - в короли. (с)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кстати наш през. уже неделю, как где-то бухает.
Ответить
Ответить
А народу лапшу вешают. И весь ответ. Не ту страну назвали Гондурасом.
Ответить
Расскажите, с удовольствием Вас послушаю, а то я только многмиллионные проекты в своей жизни вела, а целиком "достойными кадрами и руководством" предприятия не обеспечивала.
Начинайте, у Вас получиться, я верю в Вас.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
прихватизиприватизировать, чтобы они убытков не приносили.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
грося - это ж не частные предприятия, а гос-венные.
это в досягнення трудно тебе будет занести...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Указую боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была...
Ответить
Ответить
а хайхайтопбестам вообще имения и холопов раздать
Ответить
Ответить
Илон Маск ответил Гройсману по поводу проекта сохранения возобновляемой энергии в Украине Ваша заявка не была принята. К сожалению, уровень коррупции и неблагоприятный инвестиционный климат в Украине не вдохновляют компанию Tesla инвестировать в проект по сохранению возобновляемой энергии в этой стране", - говорится в официальном письме от департамента по связям с общественностью Tesla, который получил премьер -министр.
http://censoru.net/17921-ilon-mask-otvetil-groysmanu-po-povodu-proekta-sohraneniya-vozobnovlyaemoy-energii-v-ukraine-oficialnyy-dokument-.html
Ответить
Ответить
Ответить
--------------
Та да, Грося! Жуть-кошмар!
Их нужно срочно прихватизировать! Ну так всё же понятно, ага!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
бля..такой "умный" этот Винницкий Шариков шо аж страшно!
Ответить
З цим нагально щось треба робити- бо добром це не закінчиться.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
себеиностранному инвестору
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Теперь и прибыльный ПриватБанк мы сделали государственным и он будет приносить запланированные многомиллиардные убытки
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Посреди разрушенной, нищей страны как грибы растут сказочные дворцы пЭццичкиных чинушек.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-Ага, наслухались про "життя по новому".
Ответить
Ответить
И следующие директора сделают их прибыльными!
.
Ответить
Да, в учебниках так пишут, но в реальности все обстоит наоборот.
Когда приходит собственник и после этого не продает предприятие на металлолом, то первым делом сокращает персонал и работает этот персонал на том же еще совковом оборудовании, часто с нарушением КЗОТ, а о новых технологиях речь вовсе не идет, главное для собственника, чтобы при минимальных вложениях получать больше прибыли.
Далеко за примерами ходить не нужно, достаточно посмотреть на наших бизнесменов, к примеру на предприятия Ахметова, просто эксплуатирует, что в свое время украл.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А може хто знае хто такий Гройсман? І чім він займаеться?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
баригукупця ми знаємо , Петя Рошен.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
90 млрд убытков - это миллионы честных налогоплательщиков, которые делают отчисления в бюджет с надеждой на будущее Украины, а на деле "ой, недосмотрели", оказывается это коррупционеры.
#гройсман #украина #бюджет #коррупция
Ответить