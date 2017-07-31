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 Политика Украины
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 Количество изъятого у населения оружия, привезенного из зоны АТО, увеличилось, - Шевченко

шевченко

Количество изъятого у населения оружия, незаконно вывезенного из зоны АТО, значительно увеличилось.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" заявил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Результаты есть. Мы говорим о том, что только в 2017 году мы существенно увеличили количество изъятого оружия по целому ряду направлений. Страшно здесь не столько оружие, сколько взрывчатка. Мы проанализировали результаты работы полиции за 6 месяцев 2017 года противодействия незаконному обороту оружия. На 6% больше таких фактов задокументировано, в 1,6 раз больше лиц, причастных к этому незаконному обороту, установлено и привлечено к ответственности и изъято оружия, боеприпасов и взрывчатки в прошлом году 733, в этом - 1200. Тенденция идет к тому, что полиция усиливает работу и изымает все больше, и привлекает к ответственности людей все больше", - сказал он.

Шевченко также уточнил, что оружие часто везут военные и люди, которые не имеют к этому отношения.

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"Если мы говорим об оружии, которое с фронта может попасть в мирные города, то это главная работа полиции и Нацгвардии на многочисленных блокпостах в зоне проведения АТО. Очень часто это оружие везут военные и люди, которые не имеют отношения к этому. Поэтому здесь позиция полиции очень жесткая и непримиримая и МВД в целом. Все это оружие будет изыматься, и виновные будут привлекаться к уголовной ответственности. Нельзя с фронта незаконно везти в мирные города оружие. Это дополнительный криминогенный фактор", - добавил он.

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Напомним, ранее народный депутат Антон Геращенко рассказал, сколько оружия сегодня есть на руках у украинцев.

"Официально - 900 тысяч. Из них где-то 130 тыс. нарезных и порядка 800 тысяч с копейками гладкоствольных. Что касается того, сколько незарегистрированного оружия, точной цифры нет. На сегодня у нас разрешено любой вид вооружения иметь на руках, кроме короткоствольного оружия, то есть пистолетов, которые можно носить скрытно", - сообщил он.
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А сколько еще не изъяли... Эх, вот если бы это оружие да по назначению применить... Есть здесь много достойных кандидатов в морг...
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Предлагаю всех, у кого найдут незарегистрированное оружие, принудительно отправлять в АТО. Создать подобие штрафных отрядов и на "нулевые" блокпосты
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоличество изъятого у населения оружия, привезенного из зоны АТО, увеличилось, - Шевченко
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