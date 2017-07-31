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 Террористы согласились исключить из списка на обмен не имеющих отношения к Донбассу уголовных преступников, но продолжают требовать освобождения "беркутовцев", - Ирина Геращенко

геращенко

Украинская сторона продолжает настаивать на освобождении не только всех незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев, но и освобождении всех политзаключенных Кремля, в т. ч. и крымских татар.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Представители ОРДО согласились исключить из списка лиц, освобождения которых они требуют, 2 десятка уголовных преступников, не имеющих никакого отношения к событиям на Донбассе - это важный и конструктивный момент. Но ОРДЛО при этом продолжают требуют амнистии и освобождения еще 45 человек, которые не имеют отношения к конфликту, совершивших тяжелые преступления - "беркутовцев", которые расстреливали Небесную сотню, организаторов терактов в Одессе и Харькове. Очевидно, что этот шантаж недопустим и поэтому украинская сторона стоит на позиции: мы готовы к компромиссу по освобождению и готовы передать другой стороне ради освобождения украинских заложников тех, кто подпадает под действие минских соглашений и где это позволяет украинское законодательство. Также мы еще раз заявили четкую украинскую позицию, что требуем не только освобождения всех незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев, но и освобождения всех политзаключенных Кремля, в т. ч. и крымских татар", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террористы требуют обмена российского наемника Агеева. Позиция Украины однозначна - это военный преступник, - Ирина Геращенко

"Заседание ТКГ в Минске 2 августа. Там украинская сторона еще раз будет настаивать на немедленном освобождении незаконно удерживаемых и мы готовы к компромиссу здесь. И будет требовать от РФ и ОБСЕ реакции на факты пыток заложников и сокрытие информации о их удерживании", акцентировала Геращенко.

"Среди других вопросов обсуждали строительство моста в Станице Луганской, этот проект МККК украинская сторона поддерживает, МинВОТ определили технические детали будущего моста. Также я предложила, чтобы особой темой стал вопрос медицинской помощи и доступа к медицине заложников, так как имеем десятки фактов, когда заложникам не предоставляется медпомощь, когда они подвергаются психологическому давлению или пыткам. Это нужно немедленно прекратить", - резюмировала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Координатор ОБСЕ Фриш в августе посетит тюрьмы и украинских заложников на оккупированных территориях Донбасса, - Ирина Геращенко
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Переговори з терористами мають бути припинені, бо вони не приводять до звільнення полонених! Ми цими переговорами тільки легітимізуємо терористів, рекламуємо їх по телебаченню, граємо на руку путіну, показуємо що з цими терористами можна вести переговори! Терорист має бути знищений, ніяких переговорів з терористами бути не може!
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А при чем БЕРКУТ к событиям на ДОНБАССЕ??? Их преступление намного РАНЕЕ было. правда в одной причинно-следственной цепочке организованной путиным... но никак не к Донбассу..
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Так отдайте... Вы ж все-равно их судить не собираетесь... Потом еще сами отпустите и извиняться будете. Или как Бобкин майку с логотипом "Беркут" носить будете...
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Ясное дело. Зачем оккупантам уголовники, своих в кацапии хватает. Другое дело бройлеры. Уже обученные, натренированные. Таких можно и в Мацквабад при нужде отправить , недовольным режимом ребра ломать. Репетиция уже была
Террористы согласились исключить из списка на обмен не имеющих отношения к Донбассу уголовных преступников, но продолжают требовать освобождения "беркутовцев", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8300
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Наши судьи потихоньку и так выпускают всех кто убивал и пытал людей на Майдане . Скоро все будут на россии ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеррористы согласились исключить из списка на обмен не имеющих отношения к Донбассу уголовных преступников, но продолжают требовать освобождения "беркутовцев", - Ирина Геращенко
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