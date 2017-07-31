 Омелян: Наше географическое положение позволяет сделать ставку на транспорт и инфраструктуру

Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал в интервью немецкому изданию OstContakt, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, транспорт и логистика в Украине генерируют 9% ВВП ежегодно и учитывая свои размеры она могла бы сделать ставку на транспорт и инфраструктуру.
"Наше географическое положение в Европе отличное. Мы имеем очень хорошую сеть автодорог и железных дорог к морским портам", - сказал он.
Омелян добавил, что в прошлом году более 500 млн евро пошло на улучшение дорог, а в этом году есть планы на более чем 1,2 млрд евро.
Министр также рассказал, как война с РФ повлияла на украинские транспортные коридоры.
"В результате войны с Россией мы пересмотрели транспортные коридоры и создали новый - от западной границы во Львове в Одессу. Этот путь является продолжением трансъевропейской сети, на западе - до Гданьска. В связи с этим мы начали перестраивать украинскую железную дорогу - крупнейшего транспортного перевозчика страны. Благодаря своим размерам это государственное предприятие играет решающую роль на транспортном рынке", - сказал он.
По мнению Омеляна, важной задачей для правительства является также создание интермодальной транспортной сети, интеграция всех видов транспорта.
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