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 Политика Украины, Экономика
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Все про:дороги (1750) Европа (1083) транспорт (1217) Омелян (301)

 Омелян: Наше географическое положение позволяет сделать ставку на транспорт и инфраструктуру

омелян

Украина может выгодно использовать свое географическое положение в Европе, учитывая существующие транспортные коридоры и маршруты.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал в интервью немецкому изданию OstContakt, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, транспорт и логистика в Украине генерируют 9% ВВП ежегодно и учитывая свои размеры она могла бы сделать ставку на транспорт и инфраструктуру.

"Наше географическое положение в Европе отличное. Мы имеем очень хорошую сеть автодорог и железных дорог к морским портам", - сказал он.

Омелян добавил, что в прошлом году более 500 млн евро пошло на улучшение дорог, а в этом году есть планы на более чем 1,2 млрд евро.

Министр также рассказал, как война с РФ повлияла на украинские транспортные коридоры.

"В результате войны с Россией мы пересмотрели транспортные коридоры и создали новый - от западной границы во Львове в Одессу. Этот путь является продолжением трансъевропейской сети, на западе - до Гданьска. В связи с этим мы начали перестраивать украинскую железную дорогу - крупнейшего транспортного перевозчика страны. Благодаря своим размерам это государственное предприятие играет решающую роль на транспортном рынке", - сказал он.

По мнению Омеляна, важной задачей для правительства является также создание интермодальной транспортной сети, интеграция всех видов транспорта.

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- Сегодня пятница. Значит, опять нужно идти на вокзал,- подумал Корейко (с)
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Мафія у владі, Омеляни, Гройсмани, порошенки, коломойські та інша наволочь не дають реалізувати Україні свій транзитний потенціал! На кожному напрямку перевезень сидить жирна дупа олігарха, яка захопила монопольне положення, як коломойський (МАУ) в Борисполі і жодна влада не може викинути цей непотріб з Борисполя! Немає влади в країні, всім керує тільки мафія та олігархи!
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А рівень корупції в країні всі ці ставки невелює. Нажаль.
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Это, по-моему, единственное, что у нас пока осталось...
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Ага, особенно если учесть что у нас граница в основном с обложенной санкциями РеФе.
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тем более выгодно нам,скандинавия.балтия,польша на кавказ будут через одессу добираться.да и в центральную и малую азию.
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Из Польши на Кавказ через Одессу? Гоните в шею такого логиста
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а как?через балканы-турцию? если рашка из логистики исключается
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Хреновое, если честно, географическое положение Украины. Хуже - только у Беларуси.
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Транспортное положение хорошее для транзита? Если паРашку не брать в расчёт, то никакого выгодного положения не видно. Да и Рашка тоже уже переориентировалась на свои порты и транзит через Беларусь.
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быстрее придумают телепорты, чем Украина хотябы одним конкурентным приимуществом воспользуется. Дальше реферата дело не пойдёт.
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песле обеда спал,проснулся,вспомнил . он в центре Европы.
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просрали вы свое положение! где "шелковый путь" который хотел запустить Саакашвили?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОмелян: Наше географическое положение позволяет сделать ставку на транспорт и инфраструктуру
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