 РФ не ответила на украинский запрос о передаче из оккупированного Крыма террориста "ДНР" Погодина, подозреваемого в убийстве активиста Чубенко, – ГПУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии. Пока же в украинском ведомстве знают об освобождении Погодина "из прессы", сообщила в комментарии спикер ГПУ Лариса Сарган.
"Мы еще не получили ответа на наши письма, которые мы отправили. У нас нет официального подтверждения. Мы также из прессы знаем, официальных документов у нас пока нет. Мы получим документы и будем действовать дальше, есть несколько планов. Сейчас мы их озвучивать не можем. Мы делаем все, что можем, работаем", - сказала Сарган.
Она также добавила, что украинская сторона вовремя отправила документы в Генпрокуратуру России с требованием экстрадиции Погодина.
Украинские и российские СМИ, а также ряд сепаратистских сайтов сообщили об освобождении Погодина из-под ареста в Ялте.
Ранее ГПУ обратилась в Генеральную прокуратуру России с просьбой передать Киеву из оккупированного Крыма боевика террористической группировки "ДНР" Вадима Погодина.
Реакции российского ведомства на обращение Киева пока не было.
21 июня так называемый Ялтинский городской суд, подконтрольный оккупантам, принял решение об аресте боевика группировки "ДНР, Вадима Погодина. Основанием для этого было то, то что это лицо находится в международном розыске по запросу Украины. На материковой части Украины против Погодина открыты уголовные дела по статьям "умышленное убийство" и "похищение человека". Погодин, согласно свидетельствам очевидцев, отдал приказ расстрелять 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко.
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Источник: https://ruposters.ru/news/30-12-2016/zhurnalisty-nashli-istoricheskij-analog
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Консула планируют допустить.
Мы ведь такие все гуманные, гуманные.
Хотя на войне нет места ни гуманизму, ни жалости. Там вообще все средства хороши.
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