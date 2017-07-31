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Все про:боевик (19036) Крым (20251) Россия (71628) убийство (5099)

 РФ не ответила на украинский запрос о передаче из оккупированного Крыма террориста "ДНР" Погодина, подозреваемого в убийстве активиста Чубенко, – ГПУ

В Генеральной прокуратуре Украины ожидают официальных документов от российской стороны касательно экстрадиции из оккупированного Крыма боевика признанной в Украине террористической группировки "ДНР" Вадима Погодина, которого подозревают в убийстве 16-летнего украинского активиста Степана Чубенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии. Пока же в украинском ведомстве знают об освобождении Погодина "из прессы", сообщила в комментарии спикер ГПУ Лариса Сарган.

"Мы еще не получили ответа на наши письма, которые мы отправили. У нас нет официального подтверждения. Мы также из прессы знаем, официальных документов у нас пока нет. Мы получим документы и будем действовать дальше, есть несколько планов. Сейчас мы их озвучивать не можем. Мы делаем все, что можем, работаем", - сказала Сарган.

Она также добавила, что украинская сторона вовремя отправила документы в Генпрокуратуру России с требованием экстрадиции Погодина.

Украинские и российские СМИ, а также ряд сепаратистских сайтов сообщили об освобождении Погодина из-под ареста в Ялте.
Ранее ГПУ обратилась в Генеральную прокуратуру России с просьбой передать Киеву из оккупированного Крыма боевика террористической группировки "ДНР" Вадима Погодина.

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Реакции российского ведомства на обращение Киева пока не было.

21 июня так называемый Ялтинский городской суд, подконтрольный оккупантам, принял решение об аресте боевика группировки "ДНР, Вадима Погодина. Основанием для этого было то, то что это лицо находится в международном розыске по запросу Украины. На материковой части Украины против Погодина открыты уголовные дела по статьям "умышленное убийство" и "похищение человека". Погодин, согласно свидетельствам очевидцев, отдал приказ расстрелять 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко.

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А вы выразите озабоченность. Или заблокируйте еще парочку расеянских интернет-ресурсов. А чего? Очень действенная тактика...
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Можеш іншу тактику запропонувати? То пропонуй.
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Так, можу. Віддати Агєєва і тих двох заблукалих прикордонників. Та й взагалі всіх ватників повіддавати. До речі, нинішній уряд саме цим і займається, так що я не є оригінальним.
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тобто жодних пропозицій не маєш. То не свисти тоді, що тактика не вірна. Тим більше, що мова йде за стратегію.
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Тобто нічого розумнішого за вже всім остогидлі демагогічні закиди у вигляді запитань "а ти що..." або їхніх варацій запопонувати не можеш. Отже заціп і сиди собі тихесенько...
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Можно и отдать. Только не в россию, а родителям убитого Степана Чубенко.
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"А что ты обращался к нам с лаем и дальше хочешь лаем отвечать на наше письмо, так нам, великим государям, к тебе, кроме лая, и писать ничего не стоит, да и писать лай не подобает великим государям; мы же писали к тебе не лай, а правду, а иногда потому так пространно писали, что если тебе не разъяснить, то от тебя и ответа не получишь. А если ты, взяв собачий рот, захочешь лаять для забавы, - так то твой холопский обычай: тебе это честь, а нам, великим государям, и сноситься с тобой - бесчестие, а лай тебе писать - и того хуже, а перелаиваться с тобой - горше того не бывает на этом свете. А если хочешь перелаиваться, так ты найди себе такого же холопа, какой ты сам холоп, да с ним и перелаивайся. Отныне, сколько ты ни напишешь лая, мы тебе никакого ответа давать не будем", - писал Иван Грозный своему иностранному коллеге.

Источник: https://ruposters.ru/news/30-12-2016/zhurnalisty-nashli-istoricheskij-analog
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у них маньяки и убийцы в почете. А садят бизнесменов для отжатия и проевропейских, кто не хочет в свинарне жить.
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Проводять бесіду з нашими бездарностями,як красиво розвести лохторат.
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Сразу было понятно, что кацапье его не выдаст. А уж если сам хмурый за него поехал впрягаться, то совсем без вариантов, понимал сученыш что если своего корешка с кичи не вытащит то погодин вполне может стать еще одним звеном в деле по Боингу.
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А наши к Агееву мамочку привезли.
Консула планируют допустить.
Мы ведь такие все гуманные, гуманные.
Хотя на войне нет места ни гуманизму, ни жалости. Там вообще все средства хороши.
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Чтобы путина так утянули темные силы, которые он разворошил...

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Ghost с покойным ныне Патриком Суэйзи и Вупи Голдберг.Хороший фильм.

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРФ не ответила на украинский запрос о передаче из оккупированного Крыма террориста "ДНР" Погодина, подозреваемого в убийстве активиста Чубенко, – ГПУ
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