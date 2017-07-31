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Все про:Геращенко Ирина (969) Агеев (33) наемники РФ (40)

 Террористы требуют обмена российского наемника Агеева. Позиция Украины однозначна - это военный преступник, - Ирина Геращенко

геращенко

Террористы требуют обмена на удерживаемых ими заложников российского военнослужащего Виктора Агеева, задержанного на Донбассе.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Еще один пикантный момент - ОРДЛО включили в свои требования требование по освобождению российской "потеряшки", кадрового военного российской армии Агеева, типа это "ополченец". Здесь позиция Украины однозначна - это военный преступник. Мы ожидаем, что власти РФ признают его присутствие в Украине, суд должен определить меру его преступления, мир должен знать детали преступления, потому что это факты российского военного присутствия на Донбассе", - рассказала она.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 24 июня 2017 года у с.Желобок Славяносербского района украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу террористов. Четырех боевиков задержали, один из них оказался действующий военнослужащий ВС РФ по контракту В.Агеев. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.

Минобороны РФ заявило, что В.Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Сам В.Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ: "Я военнослужащий. Часть 65246 (расположена в городе Новочеркасск, это полк связи и учебный центр Воздушно-космических сил России)".

В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.
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Да отдадите вы его, отдадите. До этого так было и сейчас точно так же все повторится...
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Лишь бы не на очередную Савченко.
Что то из-за политики наших "гуманных" чинуш - заложников только больше становится.
Рашка и лугандония вылавливают всяких дятлов - экстремалов, которые к ним ездят отдохнуть и к родственникам. Потом наше диб-е правительство плачется об этом, хотя само виновато.
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Агєєв російський військовий і переговори про його звільнення можуть бути тільки з представниками РФ, а це буде підтвердженням факту російської агресії. Щоб отримати назад Агєєва путін має визнати що на Донбасі воюють військові злочинці з РФ і влада РФ причетна до дії російських військових злочинців! Агєєва видавати не можна, він має гнити в українській тюрмі довічно, поки не помре! Взагалі потрібно припиняти практику обміну полоненими! Всі затримані терористи мають відбувати покарання в Україні - повний термін! Всі ці обміни полоненими абсолютно незаконні та знаходяться поза межами правового поля Конституції України! Наших полонених потрібно викупляти за гроші, за великі гроші і тоді їх будуть віддавати терористи відразу після бою без будь яких умов!
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Так не жалко отдать. Хер бы с ним, с кацапским вылупком.
Его в Раше убьют точно так же, как и Ерофеева. Ну, чисто, чтобы "не палитьтся". ))))
Главное - наших пацанов из плена вызволить за того кацапского ... выбляд.. Агеева.
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Агєєв буде свідчити в Гаазі проти путіна, ще посидить пару років на туберкульозній зоні і стане більш покладистим.
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Пусть сидит. Ерофеева и Александрова уже обменяли.
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Надію можно с агеевым отправить обратно
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Надюху можно просто так отдать , но это говно ни там ни здесь никому не нужно .
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Имитация.........грустно. Геращенко, мадам идите дома детей растите!!!!
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А два кацапских погранца-"потеряшки" Мордва и Тунгус-где?

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Эко ты маханул. Тыщами? Сотнями тысяч, не хотел? Захерченко и уфолог Басурин киздеть не будут. Че ты их слова преуменьшаешь? Смотри, прилепин, скоро к своим корешкам киви и магнитоле пойдешь
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Дай бог тебе оказаться в такой же ситуации, которая вынудила те "тысячи" бежать через границу.
Они, кстати, вернулись в Украину.
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а где остальные потеряшки?
2 фсбшника (или кем они там были), 4 питерских медика, остальные?
т.е. про задержания нам, как бы, говорили, а потом они куда-то все "исчезают"...
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Приемлемо,в крайнем случае нет желания сразу послать, т.е. таки-так.
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А что, приехали, Укров постреляли, попались... Мама приперлась, сопли распустила... Отдаём!!!! Мы толерантные!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеррористы требуют обмена российского наемника Агеева. Позиция Украины однозначна - это военный преступник, - Ирина Геращенко
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