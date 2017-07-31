 Террористы требуют обмена российского наемника Агеева. Позиция Украины однозначна - это военный преступник, - Ирина Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Еще один пикантный момент - ОРДЛО включили в свои требования требование по освобождению российской "потеряшки", кадрового военного российской армии Агеева, типа это "ополченец". Здесь позиция Украины однозначна - это военный преступник. Мы ожидаем, что власти РФ признают его присутствие в Украине, суд должен определить меру его преступления, мир должен знать детали преступления, потому что это факты российского военного присутствия на Донбассе", - рассказала она.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 24 июня 2017 года у с.Желобок Славяносербского района украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу террористов. Четырех боевиков задержали, один из них оказался действующий военнослужащий ВС РФ по контракту В.Агеев. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.
Минобороны РФ заявило, что В.Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Сам В.Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ: "Я военнослужащий. Часть 65246 (расположена в городе Новочеркасск, это полк связи и учебный центр Воздушно-космических сил России)".
В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.
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Что то из-за политики наших "гуманных" чинуш - заложников только больше становится.
Рашка и лугандония вылавливают всяких дятлов - экстремалов, которые к ним ездят отдохнуть и к родственникам. Потом наше диб-е правительство плачется об этом, хотя само виновато.
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Его в Раше убьют точно так же, как и Ерофеева. Ну, чисто, чтобы "не палитьтся". ))))
Главное - наших пацанов из плена вызволить за того кацапского ...
выбляд..Агеева.
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Они, кстати, вернулись в Украину.
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2 фсбшника (или кем они там были), 4 питерских медика, остальные?
т.е. про задержания нам, как бы, говорили, а потом они куда-то все "исчезают"...
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