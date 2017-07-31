 Номинальная зарплата украинцев в июне выросла более чем на 37% - до 7360 гривен, - Кабмин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на данные статистики.
Согласно сообщению, наибольший рост заработной платы в июне наблюдался в сфере производства компьютеров, электронной и оптической продукции (12136 гривен), электронного оборудования (7038), автопрома (7798) и на производстве кокса и продуктов нефтепереработки (8802 грн).
"В июне 2017 по сравнению с соответствующим периодом 2016 номинальная заработная плата работников образования выросла на 51,9% (7151 грн), деятельности в сфере творчества, искусства и развлечений - на 48,4% (6159 грн)", - сообщили в Кабмине.
"Рост заработной платы связан с повышением размера минимальной заработной платы, увеличением фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, легализацией неформальной занятости и выходом из "тени" заработной платы, а также другими факторами", - сказано в сообщении.
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ШО????
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Офигительные деньги от наших кормильцев Гройсмана и Пети.
Хоть бы не позорились порошенокские твари с озвучиванием таких зарплат, ниже африканских стран.
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