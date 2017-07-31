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 Политика Украины, Экономика
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Все про:зарплата (1722) Кабмин (10425) повышение (93)

 Номинальная зарплата украинцев в июне выросла более чем на 37% - до 7360 гривен, - Кабмин

деньги зарплата

Номинальная заработная плата украинцев в июне 2017 выросла по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 37,9 процента и составила 7360 гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на данные статистики.

Согласно сообщению, наибольший рост заработной платы в июне наблюдался в сфере производства компьютеров, электронной и оптической продукции (12136 гривен), электронного оборудования (7038), автопрома (7798) и на производстве кокса и продуктов нефтепереработки (8802 грн).

"В июне 2017 по сравнению с соответствующим периодом 2016 номинальная заработная плата работников образования выросла на 51,9% (7151 грн), деятельности в сфере творчества, искусства и развлечений - на 48,4% (6159 грн)", - сообщили в Кабмине.

"Рост заработной платы связан с повышением размера минимальной заработной платы, увеличением фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, легализацией неформальной занятости и выходом из "тени" заработной платы, а также другими факторами", - сказано в сообщении.

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«Заручившись договором, по которому он получал четвертую часть всех барышей с открыточного предприятия, Корейко начал работать.» (с)
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Номинальная зарплата украинцев в июне выросла более чем 37% ........ в Польше.
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на производстве кокса (глядя на вдупутатов Рады) - верю... об остальном надо спрашивать у реальных носителей зарплаты, но офуительно радостных лиц по сему поводу не встречал(
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Долго еще этого пейсатого сказочника будут цитировать?
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пока не смоется и прийдет новый, а мы ,дураки, дальше будем терпеть
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Цікаво, багато людей відчуло збільшення з\п?
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от жеж..а в мене як було 3200..так і залишилось...а мона уточніть кому такая радость?
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в этом вся фишка таких статистик, тому кто читает не поднялась, но есть пети, васи, вити которым подняли где-то. Анализы у вас не те.
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в Запорожье 3200! в этом месяце выплаты по индексации 62,31коп. а начислено все равно 3200!!! это как?
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тєпєрь нє льоня-кацманавт..тєпєрь вова-астронавт
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Вот только "забыли" добавить : за счет воровского шоколадножепого чинушечьего ДЕРЬМА.
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7360 начислено. Минус налоги, тогда чистыми на руки выходит 5814 грн. Это по нынешнему курсу где то 225 долларов.
Офигительные деньги от наших кормильцев Гройсмана и Пети.
Хоть бы не позорились порошенокские твари с озвучиванием таких зарплат, ниже африканских стран.
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а с их национальностью стыда не ймут, главное гешефт провернуть
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мало того..в нашей бюджетной организации почти все сидят на пол-ставки..хотя этот брехунец в начале года орал, шо на пол ставки - этого теперь не может быть)
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шо за )(уйня, какая обезьяна?! я два месяца не вижу нала... капли безнала капают на счет... дайте эту поганую морду лица, так хочется этой жидовне заехать с носока в жидовскую рожу!
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Наблюдается массовый бомбеж ватных пуканов в этой теме.
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400 000 у судьи + 5 000 у строителя = 200 000 средняя! Только судья ни х*я не производит и пьет соки со строителя, который ипашит по 12 часов.
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Средняя зарплата в Украине - это когда 1 человек получает 2 миллиона, а 100 других по 8000грн. Тогда в среднем они все получают по 27 000грн. А теперь простым языком: - У Пети 10 яблок, а у Васи 0. В среднем у обоих по 5 яблок. - Чиновники едят мясо, я - капусту. В среднем мы едим голубцы. - Жена директора колхоза Глаша еб@тся со всеми, а доярка Маша не дает никому, но в среднем они обе бляди.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНоминальная зарплата украинцев в июне выросла более чем на 37% - до 7360 гривен, - Кабмин
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