EN|RU|UK
Темы дня: Обыск у Трояна Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  138  4
Все про:Геращенко Ирина (969) заложник (1208) ОБСЕ (2725) плен (1843) Донбасс (15607) пленные (125)

 Координатор ОБСЕ Фриш в августе посетит тюрьмы и украинских заложников на оккупированных территориях Донбасса, - Ирина Геращенко

геращенко

Украина требует от террористов освобождения 137 гражданских лиц, удерживаемых в заложниках. Наемники РФ признают наличие у них в плену лишь 71 украинца.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Закончилась скайп - конференция минской гуманитарной подгруппы, в которой также приняли участие украинский обмудсмен В. Лутковская и эксперты СБУ. Из сегодняшних "изюминок" - ОРЛО громко возражали относительно участия госпожи Лутковской, требуя ноту МИД... Абсурд, но этот позорный спектакль был разыгран, чтобы уйти от ответа о пытках Людмилы Сурженко, судьбу которой обсуждали во время прошлого заседания. И тогда представители ОРЛО откровенно врали, что ничего не знают о ее удерживание, а в это время госпожу Сурженко пытали. Сегодня украинские представители жестко поставили вопрос пыток госпожи Сурженко и других заложников и обратили на это особое внимание координатора ОБСЕ. Но так и не получили ответа", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террористы держат в заложниках 137 гражданских лиц: наемники РФ задерживают пересекающих линию соприкосновения людей, - Тандит

"К сожалению, за эти две недели увеличился список заложников, в первую очередь за счет гражданских, которых хватают просто за украинскую позицию и обвиняют в "диверсиях" и "шпионаже". На сегодняшний день, как уже информировала СБУ, мы требуем освободить из ОРДЛО 137 украинцев. Они подтверждают удерживание только 71 (сегодня официально подтвердили удерживание в тюрьме Донецка журналиста Станислава Асеева)", - констатировала Геращенко.

"Из важного - нам удалось добиться, что в августе координатор ОБСЕ Т. Фриш посетит тюрьмы и заложников на оккупированных территориях. Мы обратились с требованием, чтобы обязательным пунктом была Макеевская колония, где содержат наших военных, также посещение задержанных женщин, гражданских, в частности, Игоря Козловского. Мы требовали допуска в тюрьмы на оккупированной территории обмудсмена Лутковськой, в ответ снова услышали, что эти тюрьмы уже посетила один народный депутат и замечаний к условиям содержания не было. Мы обратили внимание координатора на заявления спецпредставителя ОБСЕ по вопросам свободы слова с требованием немедленного освобождения С. Асеева, также обратились к российским представителям немедленно оказать содействие в освобождении журналиста, учитывая, в т. ч. и позицию ОБСЕ, их призыв. Мы обратили особое внимание ОБСЕ на недопустимость пыток незаконно удерживаемых. Считаю, что эта тема должна быть в центре внимания ТКГ, которая будет заседать 2 августа в Минске", - резюмировала Геращенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Состояние здоровья журналиста Асеева (Васина), захваченного террористами, серьезно ухудшилось, - Фирсов

Как сообщалось ранее, так называемое "МГБ ДНР" признало, что донецкий журналист Станислав Асеев (Васин) находится в их руках. 28 июля в НСЖУ сообщили, что журналист Станислав Асеев "арестован" и против него открыли "уголовное дело".

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Файно, хлопці, мати записи бітлів,
Карточку Мак-Картні в себе на столі.
А ще краще мати в стрісі автомат,
Дрібочку патронів, в'язочку гранат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гадя таки зуміла нашкодити нашим заручникам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот когда это будет не "посетит" а "посетил" - тогда и рапартуйте.
А до тех пор , желательно решить проблему придурков-экстремалов, которые ездят в лугандон и рашку.
Я б предложил их вообще не включать в списки для обмена. Освободим в последнюю очередь, после наших бойцов.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоординатор ОБСЕ Фриш в августе посетит тюрьмы и украинских заложников на оккупированных территориях Донбасса, - Ирина Геращенко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти