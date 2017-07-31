 Средь бела дня женщина пыталась похитить двухлетнего ребенка в Сумах, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится пресс-службы ГУ НП в Сумской области, опубликованном в Facebook.
Так, по информации ведомства, в воскресенье в 11:11 на линию "102" поступило сообщение, что возле кафе "Макдональдс" женщина пыталась украсть малолетнего мальчика.
На место происшествия были немедленно направлены экипажи патрульных и следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции. Там правоохранителям двое мужчин передали только что задержанную ими женщину. Несколько минут назад именно она пыталась похитить ребенка и убежать. Ребенок, двухлетний мальчик, вместе со своей 14-летней тетей также был рядом. Заплаканная девочка объяснила, что вела племянника к родителям, которые ждали их в церкви, когда на улице к ним подбежала незнакомая женщина, схватила его и начала бежать. На крики о помощи откликнулись неравнодушные прохожие.
Уже в отделении полиции женщина рассказала, что отобрала ребенка, потому что почувствовала к нему материнские чувства. В дальнейшем призналась, что мальчика она планировала использовать для попрошайничества.
Сегодня в отношении нее открыто уголовное производство по ст.. 146 ч.2 "Незаконное лишение свободы или похищение малолетнего".
За содеянное ей грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.
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Он открывает , а там стоит смерть с косой.
Мужик: - И что?
Смерть - И всё...
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Чтобы они на собственной шкуре почувствовали и интоксикацию, угрозы выкидыша с кровотечением, и роды, и период лактации.
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Присвоил чужое - отдай своё и добавь сверху столько же.
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А что каждому из этих трёх детей будут рассказывать их родители (усыновители/воспитатели детских домов) - это уже демагогия. Не думаю, что Вы помните обо всех подлых или глупых совершённых по отношению к Вам поступкам своих родителей, начиная с обмана в виде засовывания ложки с кашей в рот под видом "залетающего самолётика".
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Кто такого на улицу пускает?
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Каждый день в новостях жесть с детьми связанная.
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-отрубить руку за воровство,
-за похищение малолетнего, содрать шкуру на животе
- за грабеж, распилить ногу
- за попытку эксплуатации человека в корыстных целях, повесить
-за занятие попрошайничеством можно и пять лет дать, мы ж не звери какие-то.
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