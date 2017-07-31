 Чиновники госпредприятия украли 3,5 млн гривен на махинациях с углем, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного следственного управления Нацполиции.
"Так, в период с середины 2016 служащие одного из государственных предприятий, занижали качественные характеристики и стоимость угольной продукции, после чего реализовывали ее на подконтрольные субъекты предпринимательской деятельности. В дальнейшем уголь сбывался на предприятия с реальными качественными показателями по рыночным ценам. Полученные средства сообщники переводили в наличные через конвертационные центры и присваивали", - сказано в сообщении.
Следователи провели санкционированные обыски на территории Львовской, Ривненской и Николаевской областей, а также города Киева. По их результатам были изъяты документы и вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность должностных лиц.
В рамках начатого уголовного производства по ч.5 ст.191 (растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, изъятые документы направлены для проведения всех необходимых экспертиз. Следствие по делу продолжается.
В полиции отметили, что за совершение данного правонарушения злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
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написано госпредприятия, а не ДТЭК.
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