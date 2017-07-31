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 Политика Украины
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Все про:мошенничество (700) Нацполиция (8199) хищение (324)

 Чиновники госпредприятия украли 3,5 млн гривен на махинациях с углем, - Нацполиция

мошенничество

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции совместно с СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры разоблачили схему хищения государственных средств в особо крупных размерах чиновниками одного из госпредприятий, которые, злоупотребляя служебным положением, занижали стоимость и характеристики угольной продукции, чем нанесли ущерб на сумму около 3,5 млн гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного следственного управления Нацполиции.

"Так, в период с середины 2016 служащие одного из государственных предприятий, занижали качественные характеристики и стоимость угольной продукции, после чего реализовывали ее на подконтрольные субъекты предпринимательской деятельности. В дальнейшем уголь сбывался на предприятия с реальными качественными показателями по рыночным ценам. Полученные средства сообщники переводили в наличные через конвертационные центры и присваивали", - сказано в сообщении.

Следователи провели санкционированные обыски на территории Львовской, Ривненской и Николаевской областей, а также города Киева. По их результатам были изъяты документы и вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность должностных лиц.

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В рамках начатого уголовного производства по ч.5 ст.191 (растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, изъятые документы направлены для проведения всех необходимых экспертиз. Следствие по делу продолжается.

В полиции отметили, что за совершение данного правонарушения злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
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- Отдайте мне мои деньги, -- шепелявил он, - я совсем бедный! Ягод не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.(c)
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2016 год... Жаль... Жаль, что уголь был не пенсильванский. В этом случае точно не уползли бы. А так... Рыбалка Дискавери... очередная серия.
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Эта новость для того, что бы народ понимал, почему он так ху-е-во живет.
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Статья должна называться БУДНИ ГОСПРЕДПРИЯТИЙ
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Еврейско - татарская банда на Роттердам + украли миллиарды и что?
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Умножайте ету цифру на 100 смело и не ошибетесь. К тому же в долларах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧиновники госпредприятия украли 3,5 млн гривен на махинациях с углем, - Нацполиция
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