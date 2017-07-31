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 Политика Украины
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Все про:энергетика (984) Гройсман (3225)

 "Думаю, мы не будем больше продлевать чрезвычайное положение в энергетике", - Гройсман

гройсман

Правительство надеется на стабилизацию ситуации в энергетике.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью "Деловой столице", передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, мы не будем больше продлевать чрезвычайное положение (в энергетике. - Ред.), будем переходить к нормализации ситуации. В прошлом году тоже все говорили, что не переживем зиму. Впрочем, все сложилось хорошо, даже несмотря на блокаду. Мы качественно готовимся к зиме, и все будет хорошо. И не только в энергетике. Я уверен, что мы и дальше будем удерживать стабильную ситуацию, наращивать экономический рост и обеспечивать успех Украины", - заявил премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пока будет строиться терминал в "Гостомеле", "Борисполь" или "Жуляны" на временных условиях могут предоставить Ryanair свои услуги, - Гройсман

Напомним, с 17 февраля в Украине действуют чрезвычайные меры в энергетике. Меры введены для экономии угля антрацитовой группы из-за приостановки его поставок из зоны АТО.
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А как же "Украине писта изза блокад", "Через чуть-чуть мы все умрем", "Агенты кремля" и т.д. ?
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Це в когось істерика була. А насправді ситуація була дуже непрогнозованою- добре, що все нормально скінчилося.
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Ще нічого не скінчилося, якщо шокобанду не гнати накуй то лише починається. А істерика була, бо обломили баблопотік в шоколадні гаманці.
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Хіба тут треба вангувати? Я громадянин. Давай розбиремося, чому була істерика і в кого?
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Істерика була в тих, хто допускав вислови, які ти навів- так виважені люди не кажуть. А чому- в них питай.
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Порохососи деградують.
1, 2, 3, 4 і т.д.
А це ваш шокобос: 1, 2 і т.д.

Овоч колись також не відповідав за свої слова, та йому не вірили із самого початку, барига зрадник же зрадник.
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нашел с кем разбираться.
с порохососом
у них такой писец в мозгах, что сродни хуйловским вассалам.
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шо, шоколадныя шлюшка? возможно, даже за зарплату тут сидящая.
правда очи колыть?

попытка меня закинуть в спам не удалась.
меня распамили даже без моего участия
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- Александр Иванович не стал мешкать, бросил прощальный взгляд на потрескавшийся фундамент электростанции, на грандиозное, полное света здание подсобного предприятия и задал стрекача.(c)
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Відсутність катастрофи в енергетиці говорить про те що в уряді ідіоти! Не потрібен був надзвичайний стан в енергетиці, всі ці страшилки про зупинку енергосистеми це були фейки для ідіотів! Уряд просто розвели як лохів, бо Гройсман лох!
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От і експерти з усіх питаннь одночасно підтяглися...
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Не думаю - думаю що Гнойсман і розводить - бо Вальцман і Ахметов - партнери.
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Грося виконавець, просто пиздобол пєті. Це треба було, щоб зменшити градус напруги, аби сильно не хитався шоколадний унітаз.
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Це потрібно було щоб компенсувати втрати від зупинки схеми Роттердам+ за якою рошен та ахметов розкрадали мільярди державних коштів на поставках вугілля з ДНР та ЛНР. Блокада зупинила одну схему і рошен відразу забацав нову схему за якою можна було переплачувати за енергоносії - надзвичайний стан в енергетиці! Саме наздвичайний стан в енергетиці дозволяв платити більше за те саме вугілля та спалювати вугілля в рази більше ніж потрібно для підтримки балансу генерації.
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Это те Гнойсман-Вальцман вместе с Ахметовым рассказали?
Или ты владеешь информацией с первоисточников?
Зачем брешеш?
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Ні, не брешу. Віялових відключень не було, опалювальний сезон закінчився без зривів- тобто все скінчилося нормально.
А в чому ти брехню побачив?
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Ти володієш інформацією з першоджерел?
Ні.
Отже - ти брешеш.
Робота така?
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З яких ще першоджерел? Ти десь чув чи читав факти, які спростовують сказане мною? То наведи.
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Ну ясен пень. С такими-то тарифами... К началу холодов еще поднимем и можно с уверенностью проходить отопительный период. Он одобряет:


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це про Крим ... але що у нас
Крымчане ответили оккупантам: "Кому лучше стало в три раза?", "Чиновникам и их детям", "Эта запись из цикла про среднюю з/п? Когда говорят, что в россии средняя з/п 50 тыс. руб., вопрос - когда "Иваново" войдет в состав россии?", "Есть ложь, абсолютная ложь и статистика. Главное - выделить 1% чего-то, что выросло чуточку, и подать это с пафосом, умолчав про 99%, которые упали в разы и десятки раз. Или, например, сказать, что доходы выросли в 3 раза, и не сказать, что расходы выросли в 5 раз", ""За три года с рф Крыму стало лучше в три раза" - дальше можно не читать. Понятно, что Аксёнов, Константинов и Филонов про себя написали", "Кретины, что ли? Смеются суки над людьми", "Бред сивой кобылы", "Так они же тут недавно вякали, что на 6% лучше стало? Хотя их статистикой в любом случае только подтираться", "Может, это про какой-то другой Крым пишут? Может, их два?", "Лучше стало только правительству - больше денег положат в карманы", "Я хочу в этот Крым. Видимо, я просто не в том" ...
Якщо замінити географічні назви і згадки про парашу то можна подумати що це писали про Україну (материк) доречі Крим це теж Україна
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От чего ж не добре? По $100 лямов в месяц паРашке за уголь отстёгивают. Поставки вполне стабильны.
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Мда... А не було б блокади- в них би не купували за $, а купували своє вугілля за гривню.
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Правильная МЫСЛЬ....Рекс Тиллерсон вчера сказал КОРОТКО...РАбссии ТРЫНДЕЦ.........
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про трындец пороцитируйте пожалуйста..желательно со ссылкой
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Доки огрядний стухне - худий здохне. Ждем РАбссии ТРЫНДЕЦ.....
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А как же Роттердам плюс,никак нажрались уже до отвала?
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В мене з монитора мед тече.Кажи ще Грося,другу банку вже набираю
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Ну канєшно, коли виявилось, що ціна експорту дешевша ніж власному населенню щось спужинило в дупі.
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"Думаю..." Хм... Гойсман начал брехать уже с первого слова
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Мне не нужны деньги,мне нужна РАБОТА каждого украинца для себя и для УКРАИНЫ.
Порошенко.Президент Украины.Речь в Конгрессе США 18 сентября 2014 года.
Что вы сделали ЛИЧНО для Украины после 19 сентября 2014 года??????
Крысы...
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И не говори. Хоть бы еще одна падлюка таку красыву речь толкнула. Так нет же. Бездельники адназначна
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Типа Путлер Хуйло кинул Омерику на шванц)))))))))))))))
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Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman

Роман Шрайк А где обещанный армагеддон от блокады? вы уже забыли кто эту херню пророчил?

"Думаю, мы не будем больше продлевать чрезвычайное положение в энергетике", - Гройсман - Цензор.НЕТ 2189
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Хорошо написал. Особенно о забывчивости. Поколение такое вырастили, которое способно фокусировать внимание и помнить информацию только несколько минут. Зачем перегружать мозг? Это же так тяжело... Мозаично-калейдоскопно-клиповое мышление рулит...
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А якщо врахувати те, що частина окупованої зони і сіра територія живиться з України задарма зовсім карина маслом вимальовується. Да гросік?
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Почитайте Владимира Грицая "контрастный Восток - гибель ЛЭО....." в блогах, выше новостной колонки.
Это просто жуть, что эти твари гройсман и Ко делают. Совершенно неприкрытое спонсирование террористов и геноцид украинцев.
Они бесплатно поставляли не только эл.энергию на ордло, они поставляли туда бесплатно различное дорогое оборудование, они платили зарплату тамошним электрикам. То же и с водой. Теперь, говорят, вроде уже не поставляют эл.энергию. но долги повесили на украинское ЛЭП. Ну и мы, конечно, платим за все это повышенными тарифами. В общем, пока существует эта власть, - не видать нам ничего хорошего. Они Украину сожрут.
Ыше
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ДАУНбассу трындец навсегда.
Л.Д.Кучма 26 сентября 2014 года
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может 13 октября 2013? и почему не 23 марта 2015?
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Пенсионэры ДАУНбасса входят в группу "трындец" или будут продолжать ползать к нам за пенсией?
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Гоффно ДАУНецкое не нужно ни Порошенко ни Плешивому МУДАКУ))))))))))
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Йосиф Кабздон и его подруга Лолита Милявская КУПИТ ДАУНбасс за 6 копеек_)))))))))))))))))))))))
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блин...вы ваще понятия не имеете,и чём что и как трындят о ДАУНбасе московские ХМЫРИ()
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Пида..юги ахмет и фирташ думают по-другому и тебя,скорее всего,спрашивать не будут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Думаю, мы не будем больше продлевать чрезвычайное положение в энергетике", - Гройсман
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