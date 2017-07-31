 "Думаю, мы не будем больше продлевать чрезвычайное положение в энергетике", - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью "Деловой столице", передает Цензор.НЕТ.
"Думаю, мы не будем больше продлевать чрезвычайное положение (в энергетике. - Ред.), будем переходить к нормализации ситуации. В прошлом году тоже все говорили, что не переживем зиму. Впрочем, все сложилось хорошо, даже несмотря на блокаду. Мы качественно готовимся к зиме, и все будет хорошо. И не только в энергетике. Я уверен, что мы и дальше будем удерживать стабильную ситуацию, наращивать экономический рост и обеспечивать успех Украины", - заявил премьер.
Напомним, с 17 февраля в Украине действуют чрезвычайные меры в энергетике. Меры введены для экономии угля антрацитовой группы из-за приостановки его поставок из зоны АТО.
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1, 2, 3, 4 і т.д.
А це ваш шокобос: 1, 2 і т.д.
Овоч колись також не відповідав за свої слова, та йому не вірили із самого початку, барига зрадник же зрадник.
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с порохососом
у них такой писец в мозгах, что сродни хуйловским вассалам.
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правда очи колыть?
попытка меня закинуть в спам не удалась.
меня распамили даже без моего участия
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Или ты владеешь информацией с первоисточников?
Зачем брешеш?
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А в чому ти брехню побачив?
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Ні.
Отже - ти брешеш.
Робота така?
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Крымчане ответили оккупантам: "Кому лучше стало в три раза?", "Чиновникам и их детям", "Эта запись из цикла про среднюю з/п? Когда говорят, что в россии средняя з/п 50 тыс. руб., вопрос - когда "Иваново" войдет в состав россии?", "Есть ложь, абсолютная ложь и статистика. Главное - выделить 1% чего-то, что выросло чуточку, и подать это с пафосом, умолчав про 99%, которые упали в разы и десятки раз. Или, например, сказать, что доходы выросли в 3 раза, и не сказать, что расходы выросли в 5 раз", ""За три года с рф Крыму стало лучше в три раза" - дальше можно не читать. Понятно, что Аксёнов, Константинов и Филонов про себя написали", "Кретины, что ли? Смеются суки над людьми", "Бред сивой кобылы", "Так они же тут недавно вякали, что на 6% лучше стало? Хотя их статистикой в любом случае только подтираться", "Может, это про какой-то другой Крым пишут? Может, их два?", "Лучше стало только правительству - больше денег положат в карманы", "Я хочу в этот Крым. Видимо, я просто не в том" ...
Якщо замінити географічні назви і згадки про парашу то можна подумати що це писали про Україну (материк) доречі Крим це теж Україна
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Порошенко.Президент Украины.Речь в Конгрессе США 18 сентября 2014 года.
Что вы сделали ЛИЧНО для Украины после 19 сентября 2014 года??????
Крысы...
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Роман Шрайк А где обещанный армагеддон от блокады? вы уже забыли кто эту херню пророчил?
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Это просто жуть, что эти твари гройсман и Ко делают. Совершенно неприкрытое спонсирование террористов и геноцид украинцев.
Они бесплатно поставляли не только эл.энергию на ордло, они поставляли туда бесплатно различное дорогое оборудование, они платили зарплату тамошним электрикам. То же и с водой. Теперь, говорят, вроде уже не поставляют эл.энергию. но долги повесили на украинское ЛЭП. Ну и мы, конечно, платим за все это повышенными тарифами. В общем, пока существует эта власть, - не видать нам ничего хорошего. Они Украину сожрут.
Ыше
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Л.Д.Кучма 26 сентября 2014 года
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