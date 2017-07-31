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 Политика Украины, Общество
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Все про:Борисполь (505) Гройсман (3225) лоукост (55) Ryanair (31)

 Пока будет строиться терминал в Гостомеле, "Борисполь" или "Жуляны" на временных условиях могут предоставить Ryanair свои услуги, - Гройсман

лоукост ryanair авиасообщение

Крупнейший европейский перевозчик Ryanair может временно осуществлять рейсы из международного аэропорта "Борисполь" или аэропорта "Киев" (Жуляны), пока в аэропорту в Гостомеле (Киевская обл.) полгода будет строиться новый терминал

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью изданию "Деловая столица", опубликованном в понедельник.

"Пока будет строиться терминал в Гостомеле, "Борисполь" или "Жуляны" на временных условиях могут предоставить Ryanair свои услуги", - заявил премьер

Он уточнил, что новый терминал для работы лоукостеров в Гостомеле планируется создать в пределах полугода.

В.Гройсман еще раз отметил, что Кабинету министров не было известно намерение министра инфраструктуры Владимира Омеляна подписать в марте меморандум с Ryanair.

"Если бы мы в Кабмине знали, то обязали бы "Гостомель" сразу начать подготовку к созданию терминала для лоу-костеров. Меморандум подписали в марте, а за шесть месяцев можно было сделать классный терминал, и все лоукостеры начали бы летать уже из "Гостомеля". К сожалению, мы потеряли время", - сказал премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман о ситуации с Ryanair: Изначально была слабая переговорная позиция

Он добавил, что лоу-косты должны летать и из региональных аэропортов - Львова, Харькова, Херсона.

По словам В.Гройсмана, для понимания направления развития отрасли Министерству инфраструктуры было поручено до середины августа разработать стратегию развития аэропортов.

Министр инфраструктуры В.Омелян накануне на своей странице в Facebook сообщил, что в Стамбуле имел продолжительный разговор с владельцем турецкой авиакомпании Atlas Global, имеющим большие планы по инвестированию в Украину и не только в авиационной сфере, а также обсудил с ним потенциал аэропорта "Гостомель".

"Договорились, что не будем ждать еще несколько лет реализации вышеуказанных амбициозных планов, а в конце августа встретимся уже для официальных переговоров", - отметил министр.

Он инициировал публичные обсуждения в конце августа - начале сентября "Что такое дешевые авиаперевозки и для чего они нужны бизнесу, туризму, государству" с приглашением представителей бюджетных и классических авиалиний, украинских и иностранных аэропортов, представителей городов.

В качестве примера В.Омелян привел Турцию, которая в начале 1990-х имела около 10 аэропортов и высокие цены на авиабилеты, однако сейчас - более 50 аэропортов. В стране работает несколько мощных национальных авиакомпаний, а цены на авиаперевозки конкурируют с автобусными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аэропорт "Антонов" в Гостомеле готов стать базой для лоукостеров

Напомним, ирландская авиакомпания Ryanair после длительных переговоров отменила планы по выходу на авиарынок Украины. Авиаперевозчик объяснил такое решение разногласиями с руководством Борисполя, которое отказалось выполнять достигнутые между авиакомпанией и Министерством инфраструктуры Украины договоренности.

В свою очередь гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин обвинил лоукостер Ryanair в незаконных требованиях. Также он заявлял, что из-за ультиматума Ryanair аэропорт может понести убытки в 2 млрд грн.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Омелян заявил, что в отказе Ryanair запланированного входа в Украине виновен также и крупнейший авиаперевозчик страны - авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ).
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він не обманює... як і все наше керівництво країни починаючи з президента.
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Мафія фактично викинула головних авіаперевізників з головного аеропорту країни - Борисполя! Тепер потрібно викинути мафію з України, щоб в нас все було як в Європі - лоукости в аеропортах, а не десь невідомо де, там де вони не будуть мішати мафії заробляти гроші! Гройсман фактично не зміг викинути з Борисполя мафіозну авіакомпанію Коломойського -МАУ, бо Гройсман нікчемний керівник! Нормальний потужний керівник уряду розірвав би всі угоди з МАУ через невиконання МАУ планових показників залучення пасажирів і призначив би Райянейр новим базовим перевізником Борисполя! Але ж для цього треба мати яйця, а в Гройсмана їх немає, в них одно яйце на двох з порошенком.
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это при том, что новый терминал в "Борисполе" законсервирован из-за недогрузки аэропорта...
Но надо срочно потратить деньги из бюджета...
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Эх отдать бы в концессию (совместное управление) эту консерву лоукостерам. Это была бы бимба.
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Помимо терминала, туда ещё добраться нужно. Маршрутками от Святошино?
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МОЖНО ДОЙТИ ЛЕСНЫМИ ТРОПКАМИ. ТАМ ПРЕКРАСТНЫЕ СОСНОВЫЕ БОРЫ
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дорога есть и дорога нормальная. правда, на увеличение трафика никак не рассчитана
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Вот именно... Там утром-вечером поток плотный. А если трафик пассажиров добавится, то просто писец будет. Либо строить как в Борисполь 8-полосную трассу.
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просто нужно Борисполь нагружать, а не х*йней маяться. в Борисполе гуляют терминалы С, F и D терминалу еще очень далеко до загрузки
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Ага и мост через Ирпень 8 полосный, ато все 8 полос в старый мост упрутся.
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Какой терминал в Гостомеле? Загрузи Борисполь на 110%. О так называемых "законсервированных" терминалах забыл?
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Фафик Гнойсман брешет . Само гнида отказал через директора Борисполя авиакомпании . Видать Беня хорошо на лапу дал . ВАНЮЧКА .
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В Украине есть две язвы - Барыга и Фафик Гнойсман . Они специально приглашают лоукосты для переговоров . Ведут переговоры вплоть до подписания договора . Пугают Беню . Потом перед подписанием принимают взятки у Бени и отказывают авиакомпании . Этим они позорят Украину на весь мир . Но уроды Петя президент и Гнойсман не переживают . Им гавно дай жрать - будут жрать - главное на шару . В Европе они славятся мародерством с фронта мяса .
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Ну вот и ПРОЛЕТЕЛ Борисполь как фанера над Парижем. Теперь Гостомель будет сливки снимать а Борисполь - отстойным аэропортом станет, и 2 млрд ВСЕ равно УБЫТКОВ получит, даже не подписав контракт с Ryanair...
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Мне тоже нравиться понятие "нанесенные убытки". Но вроде недополученная прибыль не совсем убыток!
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Не верно. Если бы Ryanair зашел в Борисполь - соответственно, меньше стали бы летать другими авиакомпаниями. Вот прибыль Борисполя и упала бы.
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Возможно. Но если пассажиропоток увеличился бы в 10-20 раз, то с прибылью стало всё более-менее ОК.
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Вопрос люди решают прилететь в Украину, а потом смотрят сколько это стоит или копаются в интернете и ищут в какой край света полететь за свои 10-20-30-50 евро? Ну вот что у человека должно быть в голове, что бы узнав случайно про дешевые билеты в Киев - он рванул сюда? За счет кого бы увеличился пассажиропоток в 10-20 раз?, кто эти люди?
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В первую очередь за счет студентов и молодежи. Которым все интересно но с баблом напряг.
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и только нищих негров в Киеве и не хватало!
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Т.е. наши студенты в Праге, приехавшие автобусом попить пивка на выходные, воспринимаются чехами как "нищие негры"?
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Думаю, да. Толк от таких туристов для экономики минимален.
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Поддерживаю. Подход Макса мне напоминает таксиста у Бессарабского рынка, который поедет только за 250грн., иначе будет стоять весь день и ждать богатого клиента. И через 100 метров стоит простой водила, который за 120грн. согласен проехаться по тому-же маршруту. И сделав 5-10 ходок за день, неплохо себя чувствует. Нам нужно начинать делать, как Китай в 90-х годах. Есть прибыль даже 10% - это уже хорошо.
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Странные аналогии.. Мне так по-сути и не ответили, почему миллионы (!!!) туристов попрут в Украину, если сделать авиабилеты дешевле. В 99,9% случаев люди едут в конкретный регион и начинают подыскивать билеты. Они не думают так: "Ого! Подешевели билеты в Киев! Лететь? Конечно - это на 5 евро дешевле, чем на Занзибар и на 1 евро дешевле, чем в Папуа-Новая Гвинея! Однозначно лечу в Киев!"
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Ясно, переход на личности = признание в своей никчемности.
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Говорю об этом в который раз, но меня не слышат: кто хочет посетить Киев, тот давно это делает, а на скидку в 20-30 евро купятся только евроотбросы, на перевозку которых и делает главный удар Ryanair. Зачем нам в Киеве эти бомжи?
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Ryanair привлечет футбольных фанатов, но на финал Лиги 2018 они и без Ryanair приедут. Ну и как я писал раньше на дешевую стоимость купились бы разного рода бродяги и секс-туристы, а конкретно студенты в Европе существа бедные и путешествовать за пределы родного городка не любящие, да и не имеющие на это денег - поэтому рассуждать, что студенты рванут конкретно в Киев (зачем???) просто смешно.
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но когда "недополученная прибыль" становится ХРОНИЧЕСКОЙ... То быстро превращается в УБЫТКИ... во всяком случае директор "вылетает" со своего тепленького места со "СВИСТОМ" ...
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Все верно. Только одно но. В нашем государстве ВСЕ госпредприятия страдают "хронической недополученной прибылью". Но после приватизации оказываются монополистами на рынке и приносят баснословную прибыль своим новым хозяевам. Вот так и живём - через три дня едим, через два пьем.
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Ну этот базарный недоросль уже порядком под*аебал свими прожектами!!!
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"Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение; впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами..."
Н.В. Гоголь "Мёртвые души"
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Кстати, в этом году в Украину приехало в 1,5 раза больше иностранцев. Был бы у нас этот Ryanair - сказали бы, что исключительно благодаря им. В след. году финал Лиги Чемпионов в Киеве - в Киев съедутся десятки тысяч иностранцев.- Ryanair надо поторопиться - а потом на каждом шагу говорить, сколько иностранцев благодаря им решило прилететь в Украину.
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пока в аэропорту в Гостомеле (Киевская обл.) полгода будет строиться новый терминал

-------------
С того Гастомеля и так хер выедешь через то "бутылочное горлышко", которое имеет трасса возле "памятниа с пушками".
Или будете нахер дома сносить ради дороги?
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лепестрычку со святошина пустят.
европейским нищебродам - саме то!
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Пробки там из-за 2-х светофоров, при повороте Гостомель+Ирпень и при въезде в Киев. Думаю если начнут строить терминал, то и развязки намутят. А горлышко уже давно расширили, за счет сноса тротуаров.
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а на каких условиях принимать? Костомеля или Борисполя? ежели последних, то временное рискует превратиться в вечное...
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Всех надо принимать на равных условиях. Почему конкретно под Ryanair собирались делать скидки? Это не справедливо по отношению к другим авиакомпаниям и они справедливо будут говорить о коррупции в Украине - поскольку 1 компании предоставили бы льготные условия.
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ЗАВТРА ИЗ КАНАДЫ ПРИБЫВАЕТ 3 ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫХ САМОЛЕТА С хорошим грузом на БОРТУ...Михо Сракашвили заказал..,грузЫн ипанутый......
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Угу, а RyanAir все это время будет терпеливо ждать и платить откаты барыгам из Борисполя и Жулян. Да они пошлют вас и пойдут в другие страны деньги зарабатывать, а не в разборках здешних участвовать...
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Сракашвили ХЕРой УРКаины)))))))))))))))
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Быдло рюсскае сРАКАШВИЛИ рехВОРматор...,хрюкнике чего ни ть......
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Михо Сракашвили заказал из Одессы Крутой ГРУЗ и победил Труханова и Кидалова из Одесы)))
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Карочи Миша Грузинский Ортопед победил Одесскую Мафию за месяц)))))))))))
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Омелян, бред сивой кобылы. Отмазка не катит ни как.
Давайте так:
1. человек, госслужащий, гражданин Украины запланировал определенные мероприятия в рамках выполнения своих функциональных обязанностей
- составляет план с определенными мероприятиями (дата выполнения под каждым пунктом);
- утверждает в КМУ;
-КМУ контролирует по плану выполнение мероприятий и сроки
2. Если план не утвержден, значит Омелян не выполняет свои функциональные обязанности:
- выговор;
-строгий выговор;
-неполное служебное соответствие;
-увольнение и передача материалов в прокуратуру.
3. Работа без визирования (утверждения планов) в обход руководства - КМУ (договора с Турецкой компанией):
-лоббирование интересов в личных целях или целях третьих лиц - злоупотребление служебным положением - УК Украины в полный рост.
Так, примитив. Но для заявления отправленного заказным письмом хватит с головой.
Ну , что сука доигрался?
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сколько сраной ваты на ветке, пиздец, идите трусы постирайте от кала, гавноимперцы, сидите тут завоняли весь ресурсы, сраные хуйлостановцы
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Ирландцы достаточно понятно объяснили, что с украинским ворьем дел иметь больше не хотят.
Но до тупого и плоскоголового это пока не дошло .....
(оно сильно перетрудилось "осучаснюя" мизерные пенсии на 62 грн.)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПока будет строиться терминал в Гостомеле, "Борисполь" или "Жуляны" на временных условиях могут предоставить Ryanair свои услуги, - Гройсман
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