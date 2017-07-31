 Пока будет строиться терминал в Гостомеле, "Борисполь" или "Жуляны" на временных условиях могут предоставить Ryanair свои услуги, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью изданию "Деловая столица", опубликованном в понедельник.
"Пока будет строиться терминал в Гостомеле, "Борисполь" или "Жуляны" на временных условиях могут предоставить Ryanair свои услуги", - заявил премьер
Он уточнил, что новый терминал для работы лоукостеров в Гостомеле планируется создать в пределах полугода.
В.Гройсман еще раз отметил, что Кабинету министров не было известно намерение министра инфраструктуры Владимира Омеляна подписать в марте меморандум с Ryanair.
"Если бы мы в Кабмине знали, то обязали бы "Гостомель" сразу начать подготовку к созданию терминала для лоу-костеров. Меморандум подписали в марте, а за шесть месяцев можно было сделать классный терминал, и все лоукостеры начали бы летать уже из "Гостомеля". К сожалению, мы потеряли время", - сказал премьер.
Он добавил, что лоу-косты должны летать и из региональных аэропортов - Львова, Харькова, Херсона.
По словам В.Гройсмана, для понимания направления развития отрасли Министерству инфраструктуры было поручено до середины августа разработать стратегию развития аэропортов.
Министр инфраструктуры В.Омелян накануне на своей странице в Facebook сообщил, что в Стамбуле имел продолжительный разговор с владельцем турецкой авиакомпании Atlas Global, имеющим большие планы по инвестированию в Украину и не только в авиационной сфере, а также обсудил с ним потенциал аэропорта "Гостомель".
"Договорились, что не будем ждать еще несколько лет реализации вышеуказанных амбициозных планов, а в конце августа встретимся уже для официальных переговоров", - отметил министр.
Он инициировал публичные обсуждения в конце августа - начале сентября "Что такое дешевые авиаперевозки и для чего они нужны бизнесу, туризму, государству" с приглашением представителей бюджетных и классических авиалиний, украинских и иностранных аэропортов, представителей городов.
В качестве примера В.Омелян привел Турцию, которая в начале 1990-х имела около 10 аэропортов и высокие цены на авиабилеты, однако сейчас - более 50 аэропортов. В стране работает несколько мощных национальных авиакомпаний, а цены на авиаперевозки конкурируют с автобусными.
Напомним, ирландская авиакомпания Ryanair после длительных переговоров отменила планы по выходу на авиарынок Украины. Авиаперевозчик объяснил такое решение разногласиями с руководством Борисполя, которое отказалось выполнять достигнутые между авиакомпанией и Министерством инфраструктуры Украины договоренности.
В свою очередь гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин обвинил лоукостер Ryanair в незаконных требованиях. Также он заявлял, что из-за ультиматума Ryanair аэропорт может понести убытки в 2 млрд грн.
Комментируя сложившуюся ситуацию, Омелян заявил, что в отказе Ryanair запланированного входа в Украине виновен также и крупнейший авиаперевозчик страны - авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ).
1774 59
За год местные бюджеты увеличились на 100 миллиардов, - Гройсман(57)
"Это не зарубежный хайвей, а обновленная украинская дорога в Карпатах", - Гройсман показал одну из отремонтированных дорог. ВИДЕО(143)
"Пенсии будут автоматически перерассчитываться ежегодно с учетом роста средней заработной платы и инфляции", - Гройсман(152)
Начинается строительство трассы Львов - Николаев, - Гройсман(186)
Чи є альтернатива "Планові Маршалла для України"?(0)
Обязательно ее задекларирую, - Гройсман планирует купить квартиру в Киеве(55)
Гройсман о ситуации с Ryanair: Изначально была слабая переговорная позиция(60)
Ответить
Ответить
Ответить
Но надо срочно потратить деньги из бюджета...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Лютый 3, 14 !!!! Без вариантов .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Н.В. Гоголь "Мёртвые души"
Ответить
Ответить
-------------
С того Гастомеля и так хер выедешь через то "бутылочное горлышко", которое имеет трасса возле "памятниа с пушками".
Или будете нахер дома сносить ради дороги?
Ответить
европейским нищебродам - саме то!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Давайте так:
1. человек, госслужащий, гражданин Украины запланировал определенные мероприятия в рамках выполнения своих функциональных обязанностей
- составляет план с определенными мероприятиями (дата выполнения под каждым пунктом);
- утверждает в КМУ;
-КМУ контролирует по плану выполнение мероприятий и сроки
2. Если план не утвержден, значит Омелян не выполняет свои функциональные обязанности:
- выговор;
-строгий выговор;
-неполное служебное соответствие;
-увольнение и передача материалов в прокуратуру.
3. Работа без визирования (утверждения планов) в обход руководства - КМУ (договора с Турецкой компанией):
-лоббирование интересов в личных целях или целях третьих лиц - злоупотребление служебным положением - УК Украины в полный рост.
Так, примитив. Но для заявления отправленного заказным письмом хватит с головой.
Ну , что сука доигрался?
Ответить
Ответить
Но до тупого и плоскоголового это пока не дошло .....
(оно сильно перетрудилось "осучаснюя" мизерные пенсии на 62 грн.)
Ответить